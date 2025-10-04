Al llegar el otoño todos queremos comer arroz nuevo, pero resulta demasiado caro… ¿Cuánto puede pagar el ciudadano medio por una bolsa de cinco kilos?

Cookpad (con sede en Meguro-ku, Tokio), empresa que gestiona una página web de búsqueda y envío de recetas, encuestó en septiembre a 1.037 usuarios de todo el país (de ambos sexos y todas las edades) sobre su opinión respecto al arroz nuevo. Aunque el 88,9 % de los encuestados expresó su deseo de comprarlo, su precio sigue siendo una barrera importante.

A la hora de comprar arroz nuevo, el 73,5 % de los encuestados citó el “precio” como su principal consideración, lo que representa más del 70 % del total. Lo siguieron la “marca” con un 53,1 %, la “variedad” con un 38,2 % y la “región de origen” con un 34,9 %. “Koshihikari cultivado en Uonuma”, por ejemplo, se refiere a la marca, mientras que simplemente “Koshihikari” denota la variedad.

Consideraciones al comprar arroz nuevo

Casi un 75 % en la franja de los 4.000 yenes

Entre los compradores de arroz nuevo, el 74,6 % (una mayoría significativa) afirmó que lo compraría por un precio de “hasta unos 4.000 yenes por saco de 5 kg” aunque fuera algo más caro, superando con creces al 16,9 % que prefería el “precio habitual”.

Sin embargo, la proporción combinada de aquellos dispuestos a pagar “hasta un poco menos de 6.000 yenes”, “hasta un poco menos de 7.000 yenes” o “7.000 yenes o más” fue solo del 8,7 %, lo que representa una pequeña minoría, y revela un límite psicológico entre los consumidores: “Quiero comer arroz nuevo, pero no puedo gastar más de 5.000 yenes...”, la llamada “barrera de los 5.000 yenes”.

¿Cuánto pagaría por una bolsa de 5 kg de arroz nuevo?

Cuando se les preguntó cuánto estarían dispuestos a pagar por 5 kg de arroz nuevo, según el tamaño del hogar, la proporción combinada de quienes estaban dispuestos a pagar “menos de 4.000 yenes” y “menos de 5.000 yenes” fue del 75,2 % para los hogares pequeños de 1 a 3 personas, y del 73 % para los hogares grandes de 4 o más personas, lo que muestra una diferencia relativamente pequeña.

La proporción de encuestados que desean el “precio habitual”, sin embargo, difiere significativamente: 14,7 % para los hogares pequeños frente al 21,9 % para los hogares grandes. El porcentaje que opta por comprar a precios de “menos de 6.000 yenes”, además, es del 7,8 % para los hogares pequeños, pero solo del 4,1 % para los hogares grandes, casi la mitad. La realidad es que los hogares con más miembros simplemente no pueden permitirse aflojar el bolsillo.

¿Cuánto pagaría por una bolsa de 5 kg (por tamaño del hogar)?

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)