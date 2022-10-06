El 23 de septiembre de 2022 se inauguró el tramo del tren bala Nishi-Kyūshū Shinkansen que conecta Takeo Onsen con Nagasaki. Les presentamos a grandes rasgos la ruta, los trenes, el coste del viaje y los lugares destacados del trayecto.

Ruta

El tren bala Nishi-Kyūshū Shinkansen conecta los 66 kilómetros que separan Takeo Onsen (ciudad de Takeo, prefectura de Saga) y Nagasaki. De todas las líneas del tren bala Shinkansen de Japón, esta es la más corta. Las estaciones intermedias son Ureshino Onsen (ciudad de Ureshino, prefectura de Saga), Shin-Ōmura (ciudad de Ōmura, prefectura de Nagasaki) e Isahaya (ciudad de Isahaya, prefectura de Nagasaki). La gestión está a cargo de JR Kyūshū.

Esta ruta es parte del plan propuesto por el Gobierno en 1973 para conectar Hakata (prefectura de Fukuoka) con Nagasaki. Sin embargo, ya que las obras en el tramo entre Shin-Tosu (ciudad de Tosu, prefectura de Saga) y Takeo Onsen no han comenzado, el viaje de Hakata a Takeo Onsen se hace en un servicio de trenes exprés a través de las líneas existentes. El tren exprés y el tren bala comparten andenes en la estación de Takeo Onsen, por lo que solo es necesario que cruzar la plataforma para transbordar.

Combinando el tren exprés con el bala, el viaje entre Hakata y Nagasaki toma un mínimo de una hora y veinte minutos, media hora menos que hasta ahora.

Trenes y paradas

Todos los trenes del Nishi-Kyūshū Shinkansen se agrupan bajo el nombre Kamome, pero hay diferentes tipos según las paradas. En un día, el número total de trenes en ambas direcciones es de 47. Siete de ellos solo paran en Isahaya y en las terminales de Takeo Onsen y Nagasaki, otros 12 también paran en Shin-Ōmura y los restantes 25 hacen parada en todas las estaciones del trayecto. Además, hay otros tres trenes que circulan entre Shin-Ōmura y Nagasaki.

Coches y asientos

Para su tren bala Nishi-Kyūshū Shinkansen, JR Kyūshū utiliza cuatro trenes (24 coches) del modelo N700s, el más reciente, y el mismo que el Tōkaidō Shinkansen. Una franja del cuerpo y la parte inferior del tren son rojos, el color simbólico de su empresa. Se usan seis coches normales, pero los de asientos reservados tienen una distribución de cuatro asientos por fila al igual de los de primera clase de otros Shinkansen. Todos los asientos, incluidos los de libre uso, cuentan con tomas de corriente.

El diseño tanto del interior como del exterior estuvo a cargo del diseñador industrial Mitooka Eiji, quien también se ha encargado de muchos otros trenes de JR Kyūshu, como el tren nocturno de lujo Nanatsu-boshi.

Los asientos reservados tienen diseños de estilo japonés, como el patrón karakusa, entre otros. Para el descansabrazos y la mesita se utilizó madera. (Fotografía de JR Kyūshū)

Tarifas y precios

Tarifas y precios para los trayectos principales (temporada normal)

Asiento reservado en coche normal Asiento de uso libre Hakata – Nagasaki 6.050 yenes 5.520 yenes Takeo Onsen – Nagasaki 3.600 yenes 3.070 yenes

Atractivos en la ruta

Ciudad de Nagasaki

Este centro urbano regional se encuentra en el sur de la prefectura de Nagasaki en el extremo este de Kyūshū y tiene una población de aproximadamente 400.000 personas. En el periodo Edo (1603-1868) floreció como la única puerta de Japón al comercio con Occidente. El intercambio con países como Portugal, Holanda, China y otros dio origen a una cultura única en la zona. El 9 de agosto de 1945, una bomba atómica lanzada por Estados Unidos dejó más de 70.000 víctimas.

Es conocida como la “ciudad de las colinas”. La vista nocturna del puerto de Nagasaki desde la zona montañosa de la ciudad ha sido designada como uno de los tres paisajes nocturnos más bellos del mundo junto a Mónaco y Shanghái. La ciudad también es hogar de bienes componentes de dos complejos Patrimonio de la Humanidad: Lugares de la Revolución Industrial Meiji en Japón y El legado de los cristianos ocultos en Nagasaki y la región de Amakusa.

La vista nocturna del puerto de Nagasaki vista desde el monte Inasa. (PIXTA)

Jardín Glover (ciudad de Nagasaki)

Este jardín es uno de los parajes turísticos más representativos de la ciudad de Nagasaki. Se ubica en una colina con una vista panorámica del puerto de Nagasaki. Se trasladaron y reprodujeron aquí las seis construcciones occidentales que se encontraban en la ciudad, que datan del periodo Meiji (1868-1912), tales como la antigua residencia Glover, parte de los Sitios de la revolución industrial de la era Meiji en Japón y bien de importancia cultural del país, la antigua residencia Ringer o la antigua residencia Orth, entre otras. En este lugar se puede experimentar la cultura e historia del periodo de los establecimientos extranjeros de Nagasaki. En estos jardines el visitante también puede disfrutar de las flores de cada estación, y de mediados de julio a principios de octubre hay un espectáculo de iluminación por la noche. Está a siete minutos a pie desde la estación de tranvía Ōura Tenshudō.

Jardín Glover. (PIXTA)

Parque de Isahaya (ciudad de Isahaya, prefectura de Nagasaki)

Este parque se encuentra en el recinto de las ruinas de un castillo de montaña, que data de la época de Estados Guerreros. El puente Meganebashi (una estructura de piedra con dos arcos conectados) que cruza el río Nakajima de la ciudad de Nagasaki es el más conocido, pero el estanque de este parque también cuenta con uno magnífico. Tiene una extensión de 49,25 metros, es decir, el doble del de la ciudad de Nagasaki. Además, este es el primer puente de piedra que Japón designó como bien cultural de importancia. En 1839, en las postrimerías del periodo Edo, este puente se construyó atravesando el río Honmyō que se encuentra a unos 500 metros de distancia de su ubicación actual, a donde fue trasladado en 1960. Está a 15 minutos a pie de la estación de Isahaya.

Puente Meganebashi del parque de Isahaya. (PIXTA)

Parque de Ōmura (ciudad de Ōmura, prefectura de Nagasaki)

Es uno de los parajes de la prefectura de Nagasaki famosos por sus flores y uno de los 100 lugares con mejores vistas de los cerezos en flor de Japón. También se recomienda acudir al lugar en la temporada de los iris, entre finales de mayo y principios de junio. El parque se encuentra en las ruinas del castillo de Kushima que fue habitado por el clan Ōmura de 1599 a finales del periodo Edo. De fines de marzo a fines de junio se celebra el festival de flores de Ōmura y hay una iluminación nocturna, un espectáculo del que mucha gente disfruta. Está a 10 minutos en autobús desde la estación de Shin-Ōmura hasta la parada de autobús Shiyakusho-mae.

Parque de Ōmura.

Aguas termales de Ureshino (ciudad de Ureshino, prefectura de Saga)

Se trata de una zona de aguas termales con el mismo nivel de renombre que las de Takeo, ambas en la prefectura de Saga. En el periodo Edo floreció como una estación de posta y se dice que el médico alemán Siebold pasó por aquí en 1826. El manantial de las termas es rico en bicarbonato de sodio y sus aguas cristalinas son conocidas como unas de las tres aguas termales más famosas que embellecen la piel de Japón. Después de un baño se recomienda también probar el onsen-yudōfu, un plato de tofu hervido en aguas termales. Además, hay aguas termales de paso y un parque con temática de ninja y recreaciones del periodo Edo. Está a 25 minutos a pie desde la estación de Ureshino Onsen.

Aguas termales de Ureshino. (PIXTA)

Aguas termales de Takeo (ciudad de Takeo, prefectura de Saga)

Son unas aguas termales antiguas con una historia de 1.300 años. El manantial es de agua alcalina y se cree que sus aguas cristalinas ayudan a recuperarse del cansancio. El símbolo de estas aguas termales es el portal rōmon de color bermellón que evoca al castillo de Ryūgu. Fue construido en 1915 y es obra de Tatsuno Kingo, oriundo de la ciudad de Karatsu (prefectura de Saga), quien también estuvo a cargo del edificio de ladrillos rojos de la estación de Tokio. Está a 10 minutos a pie desde la estación de Takeo Onsen.

Portal rōmon de las aguas termales de Takeo. (PIXTA)

Fotografía del encabezado por cortesía de JR Kyūshū.