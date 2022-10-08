23 сентября 2022 года открылась линия Ниси-Кюсю синкансэн, соединяющая Такэо онсэн и Нагасаки. Здесь мы расскажем о новых поездах и услугах линии.

Карта маршрута

Линия Ниси-Кюсю синкансэн соединяет станцию Такэо онсэн в префектуре Сага с Нагасаки. При длине в 66 км это самый короткий участок сети скоростных поездов синкансэн. По пути он проходит через три другие станции – Урэсино онсэн в префектуре Сага и Син-Омура и Исахая в префектуре Нагасаки. Компания-оператор – JR Kyushu.

Правительство разработало план маршрута между станцией Хаката в Фукуоке, преф. Фукуока, и Нагасаки ещё в 1973 году. Однако из-за противодействия со стороны префектуры Сага между станциями Син-Тосу и Такэо онсэн нет линии синкансэн, вместо этого пассажирам нужно использовать ограниченные экспрессы. Для облегчения пересадок между поездами на соседних платформах на станции Такэо онсэн были приняты некоторые меры.

С учётом пересадок поездка из Хакаты в Нагасаки сейчас занимает 1 час 20 минут на максимальной скорости, что на 30 минут быстрее, чем раньше.

Остановки и скорость

Все поезда Ниси-Кюсю синкансэн называются «Камомэ», но могут останавливаться на разных комбинациях станций.

Вагоны и места

Для линии Ниси-Кюсю синкансэн компания JR Kyushu представила четыре новейших поезда синкансэн N700S, подобные тем, которые используются на линии Токайдо, где они состоят из 24 вагонов. Они белые с красной полосой (цвет компании) по низу и тонкой линией по центру каждого вагона. В каждом поезде шесть вагонов, в вагонах с указанными местами по четыре сиденья в каждом ряду, как в «зелёных вагонах» на других линиях синкансэн. Все сиденья оборудованы розетками.

Интерьеры разработал Митоока Эйдзи, который ранее проектировал многие другие поезда JR Kyushu, в том числе роскошный круизный поезд «Нанацубоси ин Кюсю» (Семь звёзд на Кюсю).

В вагоне с указанными местами сиденья украшены японскими узорами, такими как каракуса, для подлокотников и столов использовано дерево (предоставлено JR Kyushu)

Цены

Стандартные цены

Стандартный класс (указанные места) Стандартный класс (без указания места) Хаката – Нагасаки 6050 йен 5520 йен Такэо онсэн – Нагасаки 3600 йен 3070 йен

Интересные места

Нагасаки

Город Нагасаки на западной оконечности Кюсю является главным населённым пунктом одноимённой префектуры с населением более 400 000 человек. Он процветал как единственный пост торговли Японии с Западом в период Эдо (1603-1868), и под влиянием таких стран, как Португалия, Нидерланды и Китай сформировалась уникальная местная культура. Город также известен тем, что 9 августа 1945 года он подвергся атомной бомбардировке войсками США, в результате чего погибло более 70 000 человек.

Благодаря холмистому ландшафту Нагасаки он стал известен как место с одним из трёх лучших ночных видов Японии, высоко ценится вид на порт. В городе находится несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе церковь Оура и другие места, связанные с «тайными христианами» в регионе Нагасаки, а также некоторые памятники индустриальной революции периода Мэйдзи в Японии.

Захватывающий вид на Нагасаки с горы Инаса (© Pixta)

Сад Гловера (Нагасаки)

Знаменитое туристическое место в Нагасаки расположено на холме с видом на порт, оно состоит из шести резиденций бывших иностранных жителей, которые были перенесены на это место и отреставрированы. Здесь находятся дома шотландского купца Томаса Гловера и других лиц, сыгравших определенную роль в модернизации Японии в период Мэйдзи (1868-1912), и здесь посетители могут узнать об истории и культуре города того времени. Сезонные цветы цветут здесь круглый год, а с середины июля до начала октября устраивается иллюминация. В сад можно попасть от церкви Тюра за семь минут на трамвае.

Сад Гловера (© Pixta)

Парк Исахая (Исахая)

Одной из достопримечательностей Нагасаки является Мэганэбаси, «Мост-очки», но в парке Исахая, построенном на руинах бывшего замка, находится даже более крупный каменный мост с двойной аркой, который вдвое больше, чем мост в Нагасаки, его высота составляет 49,25 метра. Первоначально он с 1839 года располагался над рекой Хоммёгава, примерно в 500 метрах оттуда, а в 1960 году был перенесен на нынешнее место. Парк находится в 15 минутах ходьбы от станции Исахая.

Мэганэбаси, «Мост-очки», в парке Исахая (© Pixta)

Парк Омура (Омура)

Это одно из 100 лучших мест любования сакурой в Японии, и парк также известен цветами аира, которые цветут с конца мая до начала июня. Парк построен на месте бывшего замка Кусима, который являлся резиденцией рода даймё Омура в течение примерно 270 лет, начиная с 1599 года. Во время Праздника цветов Омура с конца марта до конца июня, когда в парке собираются любители цветов, устраивают иллюминацию. Парк находится в 10 минутах езды на автобусе от станции Син-Омура.

Парк Омура (© Pixta)

Урэсино онсэн (Урэсино)

Как и Такэо онсэн, это один из лучших районов с горячими источниками в префектуре Сага. Он процветал как почтовый город в период Эдо, и говорят, что немецкий натуралист Филипп Франц фон Зибольд посетил его в 1826 году. Чистая родниковая вода с высоким содержанием бикарбоната натрия считается полезной для сохранения красоты кожи. После купания рекомендуют попробовать местный тофу, здесь также есть тематический парк деревни ниндзя. Район онсэнов находится в двух минутах ходьбы от станции Урэсино онсэн.

Урэсино онсэн (© Pixta)

Такэо онсэн (Такэо)

Это район с горячими источниками с 1300-летней историей. Говорят, что прозрачная щелочная вода онсэна хорошо снимает усталость. Символом района термальных источников являются ярко-красные ворота Ромон, построенные в 1915 году. Их спроектировал Тацуно Кинго, родившийся в префектуре Сага, который также был создателем знаменитой Токийской станции из красного кирпича. Район расположен в двух минутах ходьбы от станции Такэо онсэн.

Ворота Ромон, символ Такэо онсэн (© Pixta)

Фотография к заголовку: JR Kyushu

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