Первая линия сверхскоростных поездов синкансэн связала Токио и Осаку в 1964 году. С тех пор сеть синкансэн разрослась и охватила Японию от Кюсю до Хоккайдо, а скорость движения поездов постоянно увеличивалась.

От Кюсю до Хоккайдо

Сверхскоростные поезда синкансэн являются одним из иконических символов Японии. Первым стал маршрут Токайдо синкансэн между Токио и Осакой, построенный перед Олимпийскими играми в Токио в 1964 году и названный в честь знаменитого тракта Токайдо, связывавшего восток и запад Японии в период Эдо (1603-1868). Поезда этой линии впервые в мире достигли скорости 200 километров в час и стали символом послевоенного восстановления Японии и последующего экономического чуда. В 1972 году линия Санъё синкансэн соединила Осаку с Окаямой, а в 1975 году эта линия была продлена до Хаката в префектуре Фукуока на Кюсю.

Оригинальный поезд синкансэн серии 0, который курсировал по линиям Токайдо и Санъё синкансэн (© Pixta)

Затем сеть расширилась на север и северо-запад от района Токио, из Омия в префектуре Сайтама в 1982 году открылись две линии. Линия Тохоку синкансэн идёт в Мориоку в префектуре Иватэ, а Дзёэцу синкансэн соединила Токио с Ниигатой в одноимённой префектуре. Однако национальная железнодорожная компания Japan National Railways, разработавшая синкансэн, столкнулась с финансовыми трудностями, была приватизирована и разделена на несколько компаний в 1987 году. Сеть синкансэн с тех пор перешла под управление её преемника, известного под общим названием Japan Railways Group.

Примерно в это же время не было возможности финансировать строительство новых маршрутов синкансэн, а вместо этого JR разработал технологию «мини-синкансэн», модернизируя существующие линии до той же ширины между рельсами, что и линии синкансэн. На основе этого метода в 1992 году открылась линия Ямагата синкансэн, а в 1997 году – Акита синкансэн. Максимальная скорость на этих маршрутах составляет всего 130 километров в час, но они напрямую связаны с Тохоку синкансэн.

Позже новые линии cинкансэн строил и сдавал в аренду JR специальный государственный орган (сейчас – независимый административный орган). С использованием этого метода была построена линия Хокурику cинкансэн от Такасаки в префектуре Гумма до Нагано, она открылась в 1997 году в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм в Нагано 1998 года. Это полноценный маршрут, а не мини-синкансэн, и максимальная скорость его составляла 260 километров в час.

Затем появился ряд новых полнофункциональных линий и расширений существующих. Тохоку синкансэн расширился на север до Хатинохэ и Аомори в префектуре Аомори в 2003 и 2010 годах соответственно. Новая линия Кюсю синкансэн соединила Кумамото с Кагосимой в 2004 году, а в 2011 году начал работу маршрут между Хакатой и Кумамото на Кюсю. В 2015 году линия Хокурику синкансэн продолжилась до Канадзавы в преф. Исикава, а в следующем году открылась линия Хоккайдо синкансэн, связавшая Аомори и Хакодатэ. Таким образом, сеть синкансэн теперь простирается от Кюсю до Хоккайдо.

Линия Ниси-Кюсю синкансэн открылась в сентябре 2022 года между Такэо онсэн в префектуре Сага и Нагасаки на Кюсю. В марте 2024 года введён в эксплуатацию участок линии Хокурику синкансэн от Канадзавы до Цуруга в префектуре Фукуи. Кроме того, планируется открыть маргрут линейных (магнитолевитационных) поездов Тюо синкансэн между Синагава и Нагоя в 2027 году, участок Хоккайдо синкансэн между Син-Хакодатэ-Хокуто и Саппоро в 2031 году и участок Хокурику синкансэн между Цуруга и Син-Осака в ​​2046 году.

Рост скорости

Когда в 1964 году открылась линия Токайдо синкансэн, максимальная скорость поездов на ней составляла 210 километров в час, на поездах «Хикари» можно было проехать от Токио до Осаки за 3 часа 10 минут. К 1986 году после увеличения скорости до 220 километров в час время в пути сократилось до 3 часов. Вскоре после этого, в 1992 году, новые поезда «Нодзоми» стали развивать до 270 километров в час, в результате чего время в пути сократилось до 2 часов 30 минут. В 2015 году максимальная скорость выросла до 285 километров в час, а общее время сократилось до 2 часов 22 минут.

Линия Тохоку синкансэн в момент открытия в 1982 году имела максимальную скорость в 210 километров в час. Она выросла до 240 в 1985 году, 275 в 1992 году и 300 километров в час в 2011 году. С 2013 года её максимальная скорость составляет 320 километров в час, что является самым быстрым показателем среди всех линий синкансэн.

«Жёлтый доктор» следит за здоровьем синкансэн

Синкансэн известен не только своей скоростью, но и плотным расписанием. Токайдо синкансэн обслуживает в среднем более 340 рейсов в день, а в часы пик поезда отходят каждые три минуты. На линиях Тохоку, Дзёэцу, Хокурику и Хоккайдо также в общей сложности курсирует более 320 рейсов.

При таком интенсивном движении для обеспечения безопасности путей и оборудования существуют специальные поезда. Испытательные поезда, курсирующие по линиям Токайдо и Санъё синкансэн, широко известны как «Жёлтые доктора» из- за их яркой окраски. Эти тестовые поезда, выполняющие функции «врачей» и диагностирующих какие-либо проблемы с железнодорожной сетью, курсируют между Токио и Хакатой раз в 10 дней с максимальной скоростью 270 километров в час, проверяя подвесные провода, сигналы, пути и другое оборудование. Из-за сравнительно небольших шансов увидеть такой поезд встреча с ними считается счастливым предзнаменованием, дарующим удачу тем, кто их увидит.

«Жёлтый доктор» за работой (© Pixta)

Уборка поездов как аттракцион

Помимо скорости и безопасности, операторы синкансэн также стремятся обеспечить высокий уровень обслуживания. Одним из примеров является уборка вагонов поездов на станциях.

Когда поезд JR East Shinkansen прибывает в Токио, он находится там около 12 минут. Пассажирам требуется 2 минуты для высадки и 3 для того, чтобы следующие пассажиры зашли в вагоны, так что остаётся всего 7 минут на уборку, но в течение этого короткого периода её проводят с исключительным качеством. Одна уборочная бригада состоит из 22 человек. Они выстраиваются на платформе перед прибытием поезда и приветствуют пассажиров глубоким поклоном. Как правило, по два сотрудника на вагон собирают мусор примерно со 100 мест, вручную поворачивают сиденья, протирают все столы и оконные рамы и при необходимости меняют чехлы на сиденьях. После уборки команда вновь выстраивается на платформе и кланяется. Это напоминает театральное действо, и пассажиры иногда благодарят их за работу аплодисментами.

Уборщики кланяются пассажирам после прибытия поезда синкансэн на станцию Токио (© Pixta)

Новое поколение синкансэна

Эволюция синкансэн продолжается и сегодня. Компания JR Central в 2015 году начала строительство линейной линии синкансэн, которая будет использовать технологию магнитной левитации для достижения скорости 500 километров в час, позволяющей добраться от Синагавы в Токио до Нагои всего за 40 минут. Однако в последнее время возникли опасения по поводу возможного влияния прокладки туннеля на водные ресурсы в префектуре Сидзуока, из-за чего произошла задержка строительства, и линия вряд ли начнёт работу в 2027 году, как первоначально планировалось.

Тем временем JR East разрабатывает свой поезд Alfa X следующего поколения с целью увеличения скорости на линиях Тохоку и Хоккайдо синкансэн. Поезд будет предназначен для коммерческого использования на скорости 360 километров в час и станет самым быстрым в мире поездом без магнитной подвески. Компания стремится представить новый поезд к тому времени, когда линия Хоккайдо синкансэн будет расширена до Саппоро в 2031 году. Она также тестирует поезда синкансэн с автоматическим управлением на линии Дзёэцу, чтобы ввести их в практическую эксплуатацию когда-нибудь в будущем.

Фотография к заголовку: Поезд синкансэн на станции Нагасаки во время испытаний на линии Ниси-Кюсю синкансэн, 10 мая 2022 г. (© Jiji)