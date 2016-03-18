26 марта 2016 г. будет пущена линия скоростного поезда синкансэн Хоккайдо, которая соединит станцию Син-Аомори на севере Хонсю со станцией Син-Хакодатэ-Хокуто. Здесь мы расскажем о маршруте, ценах и достопримечательностях, расположенных рядом с новой линией.

Маршрут

Линия Хоккайдо-синкансэн соединит станцию Син-Аомори (г. Аомори) линии Тохоку-синкансэн с Саппоро, крупнейшим городом на Хоккайдо. Протяжённость маршрута составит 360 км. В марте 2016 г. открывается участок Син-Аомори-Син-Хакодатэ-Хокуто (г. Хокуто на Хоккайдо) длиной в 148 км. Построены станции Окуцугару-Имабэцу (пос. Имабэцу преф. Аомори) и Киконай (пос. Киконай, Хоккайдо), между которыми поезд пойдёт по самому длинному в мире подводному тоннелю Сэйкан, протяжённость которого составляет 54 км. Компания-оператор – JR Hokkaido.

От г. Хакодатэ до станции Син-Хакодатэ-Хокуто можно добраться на поезде «Хакодатэ-райна» по обычной железной дороге примерно за 20 минут. От станции Син-Хакодатэ-Хокуто до Саппоро можно доехать на скором поезде обычной железной дороги за 3 часа 10-40 минут.

Поезда и станции

Новая линия будет соединяться с линией Тохоку-синкансэн, от Токио до Син-Хакодатэ-Хокуто можно будет добраться без пересадки, в каждую сторону будет ходить 10 поездов в день. Самый быстрый поезд «Хаябуса» будет останавливаться в пути только на станциях Омия, Сэндай, Мориока и Син-Аомори, и проезжать от Токио до Син-Хакодатэ-Хокуто за 4 часа 2 минуты.

Кроме того, раз в день другие поезда «Хаябуса» будут ходить между ст. Сэндай и Син-Хакодатэ-Хокуто, «Хаятэ» – между ст. Мориока и Син-Хакодатэ-Хокуто, «Хаятэ» – между ст. Син-Аомори и Син-Хакодатэ-Хокуто.

Вагоны и интерьер

Компания JR Hokkaido будет использовать 40-местные вагоны модели H5 4-й модификации. Они в основном такие же, как вагоны E5 компании JR East, но дорожка вдоль салона сделана фиолетовой. Некоторые детали интерьера выполнены в самобытном стиле, присущем Хоккайдо.

«Хаябуса» от Токио до Син-Хакодатэ-Хокуто будет состоять из 10 вагонов модели H5 или E5. В поезде будет по одному вагону классов «Gran class» и «Green car», как и раньше в поездах, курсировавших между станциями Токио и Син-Аомори линии Тохоку-синкансэн. Все сиденья в таких вагонах оборудованы автоматическим приводом изменения угла наклона спинки, оснащены подставками для ног и лампами для чтения. Электрические розетки будут возле всех сидений, в том числе и в обычных вагонах.

Интерьер вагона «Gran class». В поезде «Хаябуса», курсирующем между Токио и станцией Син-Аомори, проводники будут обслуживать пассажиров (фотография JR Hokkaido)

Интерьер вагона «Green car» (фотография JR Hokkaido)

Интерьер обычного вагона (фотография JR Hokkaido)

Информация о ценах

Плата за проезд между основными станциями (в обычное время, в йенах)

Стандартный вагон (указанные места) «Green Car» «Gran Class» «Gran Class» (с услугами проводников) Токио⇔Син-Хакодатэ-Хокуто 22 690 30 060 38 280 Сэндай⇔Син-Хакодатэ-Хокуто 17 310 23 650 27 770 31 870 Мориока⇔Син-Хакодатэ-Хокуто 12 880 17 170 21 290 25 390 Син-Аомори⇔Син-Хакодатэ-Хокуто 7 260 9 490 12 580 14 630

Использование проездного билета Japan Rail Pass

Если у вас есть проездной билет Japan Rail Pass (англ.), вы можете ездить на поездах Хоккайдо-синкансэн без дополнительной платы. По проездным класса «Green Car» и обычным можно ехать в вагонах соответствующего класса. Для проезда в вагоне «Gran Class» следует уплатить дополнительную плату за использование скорого поезда и плату за пользование вагоном «Gran Class» за соответствующий участок маршрута, которым вы пользуетесь. В случае проезда между Токио и Син-Хакодатэ-Хокуто, например, общая цена билета составит 26 720 йен.

С открытием линии Хоккайдо-синкансэн будут отменены все обычные пассажирские поезда между Хонсю и Хоккайдо, и преодолеть пролив Цугару по железной дороге можно будет только на синкансэне. Также участок железной дороги старого типа, идущий вдоль линии синкансэн между Киконай и Горёкаку, будет управляться другой компанией (англ.), воспользоваться проездным JR там будет невозможно, и проезд придётся оплачивать дополнительно.

Живописные места вдоль пути следования

От Син-Хакодатэ-Хокуто и Киконай

Хакодатэ

В город Хакодатэ, население которого составляет около 270 тысяч человек, ежегодно приезжает примерно 500 тысяч туристов. В 1859 году порты Хакодатэ, Йокогама и Нагасаки стали первыми портами, открытыми для внешней торговли, и в них появились улицы, где царила экзотическая атмосфера дальних стран. Ночной вид (англ.) на город Хакодатэ, открывающийся с вершины одноимённой горы высотой 334 м, признан одним из лучших в Японии.

В море возле Хакодатэ ловят рыбу, и на рынках Асаити и Даймон-Ёкотё (англ.) можно попробовать или купить сезонные дары моря. Особенно известны кальмары и морская капуста. Туристов привлекают также старые склады (англ.), построенные из красного кирпича, первое в Японии фортификационное сооружение в западном стиле – форт Горёкаку (англ.), термальный источник Юнокава и другие достопримечательности.

Больше информации на туристическом вебсайте г. Хакодатэ

Рынок Асаити (фотография Туристической библиотеки Хакодатэ)

Ночной вид на Хакодатэ (фотография Туристической библиотеки Хакодатэ)

Национальный парк Онума

Парк Онума летом (фотография библиотеки Минами-Хоккайдо)

Любимое многими место отдыха вокруг трёх озёр – Онума, Конума и Дзюнсайнума с видами на гору Комагатакэ, высота которой составляет 1131 м. Здесь можно совершать пешие прогулки, наблюдать за птицами, кататься на велосипедах, каноэ. Возле парка расположена железнодорожная станция Онумакоэн, к нему ездят и автобусы от станции Син-Хакодатэ-Хокуто.

Больше информации о парке Онума на туристическом сайте г. Хакодатэ (англ.).

Эсаси

Купеческая усадьба семьи Ёкояма (фотография предоставлена семьёй Ёкояма)

Портовый город, некогда процветавший благодаря морскому торговому пути Китамаэбунэ и торговле тихоокеанской сельдью. До конца сёгуната Токугава это был единственный торговый порт на Хоккайдо, и там осталось множество исторических зданий, среди которых купеческие дома и склады, построенные в период Эдо (1603-1868) и до годов Тайсё (1912-1926). Внимание туристов привлекает и реконструкция военного судна «Кайёмару», затонувшего в море возле города незадолго до начала периода Мэйдзи, и «Молодёжный центр Кайёмару» (англ.), где экспонируются предметы, поднятые с морского дна. Сейчас в городе живут около 10 000 человек. Дорога туда от г. Киконай на автобусе занимает около 1 часа 20 минут, а от Хакодатэ – около 2 часов.

Мацумаэ

Замок Мацумаэ (фотография Туристической ассоциации Мацумаэ)

Единственный призамковый город на Хоккайдо, там располагалась администрация княжества Мацумаэ. В эпоху Эдо город являлся политическим, экономическим и культурным центром. Основными достопримечательностями, привлекающими туристов, являются замок Мацумаэ (англ.) и усадьба князей (англ.). Там также находится одно из самых известных в Японии мест любования цветущей сакурой (англ.). Период цветения обычно длится примерно с конца апреля по середину мая. От станции Киконай туда можно добраться на автобусе примерно за 1 час 30 минут.

От станции Окуцугару-Имабэцу

Мыс Таппи

Мыс Таппи (фотография с туристического информационного сайта преф. Аомори «Апутинэтто»)

Мыс расположен на северной оконечности полуострова Цугару. С него открывается вид на Хоккайдо и пролив Цугару, и с моря постоянно дует сильный ветер. Там находится маяк Таппи и мемориальный музей тоннеля Сэйкан (англ.).

Больше информации на туристическом информационном сайте преф. Аомори «Апутинэтто» (англ.).

Полуостров Цугару

Между станцией Окуцугару-Имабэцу и Цугару-Накасато, последней станцией на линии Цугару, 4 раза в день курсирует автобус (продолжительность поездки 70 мин., билет для взрослого стоит 1200 йен). В зимний период туристы любят проехать по линии Цугару в вагонах, отапливаемых печками (англ.), на ней можно добраться до Канаги, Госёгавары и других туристических мест.

Поезд линии Цугару с вагонами, где для отопления используются печки (фотография с туристического информационного сайта преф. Аомори «Апутинэтто»)

Канаги

Знаменитый писатель Дадзай Осаму родился в этом посёлке, который находится в 15 минутах езды на поезде от станции Цугару-Накасато. Роскошная усадьба «Сяёкан», где он родился, привлекает множество туристов. В этих местах появился струнный инструмент цугару-сямисэн, на котором играют плектром, энергично ударяя по струнам и резонатору, и в «Зале цугару-сямисэна» выступают музыканты, играющие на этом инструменте.

Выступление в «Зале цугару-сямисэна» (фотография с туристического информационного сайта преф. Аомори «Апутинэтто»)

Усадьба «Сяёкан» (фотография с туристического информационного сайта преф. Аомори «Апутинэтто»)

Госёгавара

Татинэпута (фотография с туристического информационного сайта преф. Аомори «Апутинэтто»)

В посёлке Госугавара, дорога до которого по линии Цугару занимает 40 минут от станции Цугару-Накасато, находится «Татинэпута-но яката» (англ.), «Музей Татинэпута» – семиэтажное здание высотой 22 метра, в котором выставлены ритуальные повозки с татинэпута – фигурами, изображающими воинов и других персонажей, которые используют во время праздника Госёгавара Татинэпута (англ.), проходящего ежегодно с 4 по 8 августа.

Фотография к заголовку предоставлена компанией JR Hokkaido