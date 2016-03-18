26 марта 2016 г. будет пущена линия скоростного поезда синкансэн Хоккайдо, которая соединит станцию Син-Аомори на севере Хонсю со станцией Син-Хакодатэ-Хокуто. Здесь мы расскажем о маршруте, ценах и достопримечательностях, расположенных рядом с новой линией.
Маршрут
Линия Хоккайдо-синкансэн соединит станцию Син-Аомори (г. Аомори) линии Тохоку-синкансэн с Саппоро, крупнейшим городом на Хоккайдо. Протяжённость маршрута составит 360 км. В марте 2016 г. открывается участок Син-Аомори-Син-Хакодатэ-Хокуто (г. Хокуто на Хоккайдо) длиной в 148 км. Построены станции Окуцугару-Имабэцу (пос. Имабэцу преф. Аомори) и Киконай (пос. Киконай, Хоккайдо), между которыми поезд пойдёт по самому длинному в мире подводному тоннелю Сэйкан, протяжённость которого составляет 54 км. Компания-оператор – JR Hokkaido.
От г. Хакодатэ до станции Син-Хакодатэ-Хокуто можно добраться на поезде «Хакодатэ-райна» по обычной железной дороге примерно за 20 минут. От станции Син-Хакодатэ-Хокуто до Саппоро можно доехать на скором поезде обычной железной дороги за 3 часа 10-40 минут.
Поезда и станции
Новая линия будет соединяться с линией Тохоку-синкансэн, от Токио до Син-Хакодатэ-Хокуто можно будет добраться без пересадки, в каждую сторону будет ходить 10 поездов в день. Самый быстрый поезд «Хаябуса» будет останавливаться в пути только на станциях Омия, Сэндай, Мориока и Син-Аомори, и проезжать от Токио до Син-Хакодатэ-Хокуто за 4 часа 2 минуты.
Кроме того, раз в день другие поезда «Хаябуса» будут ходить между ст. Сэндай и Син-Хакодатэ-Хокуто, «Хаятэ» – между ст. Мориока и Син-Хакодатэ-Хокуто, «Хаятэ» – между ст. Син-Аомори и Син-Хакодатэ-Хокуто.
Вагоны и интерьер
Компания JR Hokkaido будет использовать 40-местные вагоны модели H5 4-й модификации. Они в основном такие же, как вагоны E5 компании JR East, но дорожка вдоль салона сделана фиолетовой. Некоторые детали интерьера выполнены в самобытном стиле, присущем Хоккайдо.
«Хаябуса» от Токио до Син-Хакодатэ-Хокуто будет состоять из 10 вагонов модели H5 или E5. В поезде будет по одному вагону классов «Gran class» и «Green car», как и раньше в поездах, курсировавших между станциями Токио и Син-Аомори линии Тохоку-синкансэн. Все сиденья в таких вагонах оборудованы автоматическим приводом изменения угла наклона спинки, оснащены подставками для ног и лампами для чтения. Электрические розетки будут возле всех сидений, в том числе и в обычных вагонах.
Информация о ценах
Плата за проезд между основными станциями (в обычное время, в йенах)
|Стандартный вагон (указанные места)
|«Green Car»
|«Gran Class»
|«Gran Class» (с услугами проводников)
|Токио⇔Син-Хакодатэ-Хокуто
|22 690
|30 060
|38 280
|Сэндай⇔Син-Хакодатэ-Хокуто
|17 310
|23 650
|27 770
|31 870
|Мориока⇔Син-Хакодатэ-Хокуто
|12 880
|17 170
|21 290
|25 390
|Син-Аомори⇔Син-Хакодатэ-Хокуто
|7 260
|9 490
|12 580
|14 630
Использование проездного билета Japan Rail Pass
Если у вас есть проездной билет Japan Rail Pass (англ.), вы можете ездить на поездах Хоккайдо-синкансэн без дополнительной платы. По проездным класса «Green Car» и обычным можно ехать в вагонах соответствующего класса. Для проезда в вагоне «Gran Class» следует уплатить дополнительную плату за использование скорого поезда и плату за пользование вагоном «Gran Class» за соответствующий участок маршрута, которым вы пользуетесь. В случае проезда между Токио и Син-Хакодатэ-Хокуто, например, общая цена билета составит 26 720 йен.
С открытием линии Хоккайдо-синкансэн будут отменены все обычные пассажирские поезда между Хонсю и Хоккайдо, и преодолеть пролив Цугару по железной дороге можно будет только на синкансэне. Также участок железной дороги старого типа, идущий вдоль линии синкансэн между Киконай и Горёкаку, будет управляться другой компанией (англ.), воспользоваться проездным JR там будет невозможно, и проезд придётся оплачивать дополнительно.
Живописные места вдоль пути следования
От Син-Хакодатэ-Хокуто и Киконай
Хакодатэ
В город Хакодатэ, население которого составляет около 270 тысяч человек, ежегодно приезжает примерно 500 тысяч туристов. В 1859 году порты Хакодатэ, Йокогама и Нагасаки стали первыми портами, открытыми для внешней торговли, и в них появились улицы, где царила экзотическая атмосфера дальних стран. Ночной вид (англ.) на город Хакодатэ, открывающийся с вершины одноимённой горы высотой 334 м, признан одним из лучших в Японии.
В море возле Хакодатэ ловят рыбу, и на рынках Асаити и Даймон-Ёкотё (англ.) можно попробовать или купить сезонные дары моря. Особенно известны кальмары и морская капуста. Туристов привлекают также старые склады (англ.), построенные из красного кирпича, первое в Японии фортификационное сооружение в западном стиле – форт Горёкаку (англ.), термальный источник Юнокава и другие достопримечательности.
Больше информации на туристическом вебсайте г. Хакодатэ
Национальный парк Онума
Любимое многими место отдыха вокруг трёх озёр – Онума, Конума и Дзюнсайнума с видами на гору Комагатакэ, высота которой составляет 1131 м. Здесь можно совершать пешие прогулки, наблюдать за птицами, кататься на велосипедах, каноэ. Возле парка расположена железнодорожная станция Онумакоэн, к нему ездят и автобусы от станции Син-Хакодатэ-Хокуто.
Больше информации о парке Онума на туристическом сайте г. Хакодатэ (англ.).
Эсаси
Портовый город, некогда процветавший благодаря морскому торговому пути Китамаэбунэ и торговле тихоокеанской сельдью. До конца сёгуната Токугава это был единственный торговый порт на Хоккайдо, и там осталось множество исторических зданий, среди которых купеческие дома и склады, построенные в период Эдо (1603-1868) и до годов Тайсё (1912-1926). Внимание туристов привлекает и реконструкция военного судна «Кайёмару», затонувшего в море возле города незадолго до начала периода Мэйдзи, и «Молодёжный центр Кайёмару» (англ.), где экспонируются предметы, поднятые с морского дна. Сейчас в городе живут около 10 000 человек. Дорога туда от г. Киконай на автобусе занимает около 1 часа 20 минут, а от Хакодатэ – около 2 часов.
Мацумаэ
Единственный призамковый город на Хоккайдо, там располагалась администрация княжества Мацумаэ. В эпоху Эдо город являлся политическим, экономическим и культурным центром. Основными достопримечательностями, привлекающими туристов, являются замок Мацумаэ (англ.) и усадьба князей (англ.). Там также находится одно из самых известных в Японии мест любования цветущей сакурой (англ.). Период цветения обычно длится примерно с конца апреля по середину мая. От станции Киконай туда можно добраться на автобусе примерно за 1 час 30 минут.
От станции Окуцугару-Имабэцу
Мыс Таппи
Мыс расположен на северной оконечности полуострова Цугару. С него открывается вид на Хоккайдо и пролив Цугару, и с моря постоянно дует сильный ветер. Там находится маяк Таппи и мемориальный музей тоннеля Сэйкан (англ.).
Больше информации на туристическом информационном сайте преф. Аомори «Апутинэтто» (англ.).
Полуостров Цугару
Между станцией Окуцугару-Имабэцу и Цугару-Накасато, последней станцией на линии Цугару, 4 раза в день курсирует автобус (продолжительность поездки 70 мин., билет для взрослого стоит 1200 йен). В зимний период туристы любят проехать по линии Цугару в вагонах, отапливаемых печками (англ.), на ней можно добраться до Канаги, Госёгавары и других туристических мест.
Канаги
Знаменитый писатель Дадзай Осаму родился в этом посёлке, который находится в 15 минутах езды на поезде от станции Цугару-Накасато. Роскошная усадьба «Сяёкан», где он родился, привлекает множество туристов. В этих местах появился струнный инструмент цугару-сямисэн, на котором играют плектром, энергично ударяя по струнам и резонатору, и в «Зале цугару-сямисэна» выступают музыканты, играющие на этом инструменте.
Госёгавара«Татинэпута-но яката» (англ.), «Музей Татинэпута» – семиэтажное здание высотой 22 метра, в котором выставлены ритуальные повозки с татинэпута – фигурами, изображающими воинов и других персонажей, которые используют во время праздника Госёгавара Татинэпута (англ.), проходящего ежегодно с 4 по 8 августа.
Фотография к заголовку предоставлена компанией JR Hokkaido