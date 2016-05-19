Nous vous présentons ici un aperçu général de la ligne du Shinkansen Hokkaidô qui a été mise en service entre Shin-Aomori et Shin-Hakodate-Hokuto le 26 mars 2016, ainsi que les tarifs et les sites touristiques à proximité.

La ligne du Shinkansen Hokkaidô allant de la gare de Shin-Aomori (ville d’Aomori) du Shinkansen Tôhoku jusqu’à Sapporo fera 360 kilomètres au total. Cette fois-ci, c’est le tronçon de 148 kilomètres reliant Shin-Aomori et Shin-Hakodate-Hokuto (ville de Hokuto) qui a été inauguré. Entre les deux gares de Oku-Tsugaru-Imabetsu (ville d’Imabetsu de la préfecture d’Aomori) et Kikonai (bourg de Kikonai) nouvellement construites, passe le tunnel du Seikan, le plus long tunnel sous ferroviaire sous-marin du monde avec 54 kilomètres environ.

La gare de Shin-Hakodate-Hokuto est située à environ 20 minutes de la gare de Hakodate par la ligne préexistante du Hakodate Liner. Le voyage entre Shin-Hakodate-Hokuto et Sapporo dure actuellement entre 3 heures 10 et 3 heures 40 par train express.

Trains et destinations

Les trains Hayabusa reliant Tokyo à Shin-Hakodate-Hokuto sans correspondance, par extension de la ligne du Shinkansen Tôhoku, sont mis en service respectivement dix fois par jour dans les deux sens. Les plus rapides d’entre eux effectuent le trajet entre les deux gares en 4 heures 2 minutes, avec des arrêts uniquement à Ômiya, Sendai, Morioka et Shin-Aomori.

D’autre part, un train Hayabusa effectue une fois par jour la liaison dans les deux sens entre Sendai et Shin-Hakodate-Hokuto, alors que les trains Hayate assurent eux aussi une fois par jour celles entre Morioka et Shin-Hakodate-Hokuto et entre Shin-Aomori et Shin-Hakodate-Hokuto.

Voitures et aménagements intérieurs

Le train Hayabusa est composé de 10 voitures, dont une de classe supérieure « Gran Class » et une de première classe « Green car ». Ces deux voitures sont équipées de sièges à dossier réglable automatiques, avec repose-pieds et lampe de lecture. Tous les sièges, y compris ceux des voitures en classe standard, sont équipés d’une prise électrique.

L’intérieur de la « Gran Class ». Dans le train Hayabusa entre Tokyo et Shin-Hakodate-Hokuto, un agent de bord assure le service en voiture. (Photo avec l’aimable autorisation de JR Hokkaidô)

La première classe « Green Car » (Photo avec l’aimable autorisation de JR Hokkaidô)

La classe standard (Photo avec l’aimable autorisation de JR Hokkaidô)

Pour utiliser le Japan Rail Pass

Les voyageurs avec un Japan Rail Pass peuvent utiliser tous les trains du Shinkansen Hokkaidô sans supplément selon leur type de billet, aussi bien en classe standard qu’en première classe Green Car. Pour la « Gran Class » toutefois, un supplément est requis. Pour un voyage entre Tokyo et Shin-Hakodate-Hokuto, par exemple, les voyageurs devront payer le tarif Limited Express (Tokkyû) et celui de la place Gran Class, à savoir un total de 26 720 yens.

Avec l’inauguration du Shinkansen Hokkaidô, tous les autres trains reliant l’île principale de Honshû à Hokkaidô ont été mis hors service et le Shinkansen est le seul moyen de traverser le détroit de Tsugaru par chemin de fer. Les voyageurs munis d’un Japan Rail Pass devront également tenir compte du fait que la gestion d’un tronçon de la ligne existante assurant le service sur un même parcours (entre Kikonai et Goryôkaku) est passée de JR à une autre compagnie et que le Japan Rail Pass n’étant plus valide sur cette section, ils devront payer le prix du voyage.

Japan Rail Pass by Vivre le Japon