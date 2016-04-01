El nuevo Shinkansen de Hokkaidō comenzó a funcionar el 26 de marzo de 2016 entre las estaciones de Shin-Aomori y Shin-Hakodate-Hokuto. En el siguiente artículo les ofrecemos información sobre las rutas, los trenes, las tarifas y algunos puntos turísticos de interés.

La ruta

La vía del Shinkansen de Hokkaidō se extenderá a lo largo de 360 kilómetros desde la estación de Shin-Aomori, término de la línea Shinkansen de Tōhoku, hasta la ciudad de Sapporo en Hokkaidō. El 26 de marzo de 2016 se abrieron tráfico los 148 kilómetros de esta línea que unen la estación de Shin-Aomori con la de Shin-Hakodate-Hokuto. Se han creado asimismo las estaciones de Okutsugaru-Imabetsu (en la ciudad de Imabetsu en la prefectura de Aomori), y la de Kikonai (en la ciudad homónima de Hokkaidō), situadas a un lado y otro del túnel Seikan, el túnel submarino más largo del mundo con 54 kilómetros de extensión. JR Hokkaidō es la empresa encargada de gestionar esta línea.

Las estaciones de Shin-Hakodate-Hokuto y Hakodate están conectadas a través del Hakodate Liner en apenas 20 minutos. Para llegar a Sapporo se recomienda el tren exprés que tarda desde Shin-Hakodate-Hokuto aproximadamente 3 horas y 10 minutos o 3 horas y 40 minutos.

Trenes y estaciones

Cada día salen al menos 10 trenes Hayabusa en cada dirección que conectan Tokio con Shin-Hakodate-Hokuto sin necesidad de hacer transbordo, siguiendo la ruta del Shinkansen de Tōhoku. El tren más rápido que sigue esta ruta hace paradas en Oomiya, Sendai, Morioka y Shin-Aomori, conectando Tokio y Shin-Hakodate-Hokuto en 4 horas y 2 minutos. Hasta Shin-Hakodate-Hokuto también hay al menos un tren Hayabusa que parte desde Sendai, y dos Hayate que parte desde Morioka y desde Shin-Aomori.

Nuevos coches y asientos

En el Shinkansen de Hokkaidō se han incluido cuatro trenes con coches del modelo H5, lo que hace un total de 40 coches. Aunque prácticamente son iguales que los del modelo E5 de la JR Higashi Nihon, estos coches han sido decorados con una banda violeta en el medio. El interior de los coches también ha sido decorado con un estilo original de Hokkaidō.

El tren Hayabusa que une Tokio y Shin-Hakodate-Hokuto está formado por diez coches del modelo H5 o E5. Al igual que en el Shinkansen de Tōhoku entre Tokio y Shin-Aomori, cada tren incluye un coche Gran Class y otro coche Green Car, con más comodidades. En cada uno de estos coches los asientos tienen reclinación automática, apoyo para las piernas y una luz para la lectura. En todos los coches, incluidos los de la clase estándar, los asientos cuentan con un enchufe.

Interior de un coche Gran Class. Un personal especializado atenderá a los pasajeros en los trenes Hayabusa entre Tokio y Shin-Hakodate-Hokuto. (Fotografía: JR Hokkaidō)

Green Car (Fotografía: JR Hokkaidō)

Coche estándar (Fotografía: JR Hokkaidō)

Información sobre las tarifas

Tarifas para las principales rutas (en días convencionales)

Asiento reservado en un coche estándar Green Car Gran Class Gran Class (con servicio de atención) Tokio –

Shin-Hakodate-Hokuto 22.690 30.060 38.280 Sendai –

Shin-Hakodate-Hokuto 17.310 23.650 27.770 31.870 Morioka –

Shin-Hakodate-Hokuto 12.880 17.170 21.290 25.390 Shin-Aomori –

Shin-Hakodate-Hokuto 7.260 9.490 12.580 14.630

Unidad: yenes

El Japan Rail Pass en el Shinkansen de Hokkaidō

Los usuarios del Japan Rail Pass pueden utilizar los trenes del Hokkaidō Shinkansen sin necesidad de hacer un pago adicional, y hay pases para los coches estándar y los Green Car. En el caso de los coches Gran Class es necesario pagar tarifas extra aparte para trenes exprés y de Gran Class (para el trayecto entre Tokio y Shin-Hakodate-Hokuto, la tarifa final es de 26.720 yenes).

La puesta en funcionamiento del Shinkansen de Hokkaidō permitirá finalmente eliminar las líneas de tren convencional de pasajeros que conectan Honshū, la isla principal del archipiélago, con Hokkaidō. Pero con ello será imprescindible subir al shinkansen para atravesar el estrecho de Tsugaru. Por otra parte, una parte de la antigua vía férrera entre la estación de Kikonai y Goryōkaku, que corre paralela a la vía del shinkansen dentro de Hokkaidō, pasará a estar gestionada por otra empresa distinta a la JR, por lo que no será posible utilizar el Japan Rail Pass en ese tramo.

Lugares de interés alrededor de esta línea

Desde Shin-Hakodate-Hokuto y Kikonai

Hakodate

La ciudad de Hakodate tiene alrededor de 270.000 habitantes, y cada año recibe a cerca de 5 millones de turistas. En 1859 fue uno de los puertos mercantes que se abrieron por primera vez al extranjero junto a los de Yokohama y Nagasaki, lo que propició que en la ciudad se construyesen edificios de estilos exóticos otorgando a la ciudad un ambiente con tintes de distintas culturas. El paisaje nocturno de la ciudad, que puede divisarse desde lo alto del monte Hakodate a 334 de altura, es valorado como uno de los más impresionantes de Japón.

Gracias a la cercanía de un buen caladero los visitantes pueden disfrutar durante todo el año de distintos productos frescos del mar en el mercado matutino de Hakodate o en los puestos callejeros de la calle Daimon. El calamar y el alga konbu son dos especialidades de la zona. Otros lugares de interés turístico son los almacenes de ladrillo rojo, Goryōkaku (la primera fortificación de estilo occidental en Japón), y las fuentes termales de Yunokawa.

Mercado matutino de Hakodate (Fotografía: Hakodate Photo Library)

Paisaje nocturno de Hakodate en invierno. (Fotografía: Hakodate Photo Library)

Hakodate Photo Library

Parque Cuasi Nacional de Ōnuma

El Parque Cuasi Nacional de Ōnuma en verano. (Fotografía: Southern Hokkaido Photo library)

Es un resort rodeado de tres pantanos de distintos tamaños. En este espacio natural se puede pasear, observar los pájaros, montar en canoa o en bicicleta al tiempo que se disfruta de la visión del monte Komagatake (de 1.131 metros de altura). Existe un tren de la línea JR que llega hasta la estación de Ōnumakōen, y un autobús que parte de la misma estación de Shin-Hakodate-Hokuto.

Parque Cuasi Nacional de Ōnuma

Southern Hokkaido Photo library

Esashi

Casa comercial de la familia Yokoyama en Esashi. (Fotografía: casa de la familia Yokoyama)

Antiguamente era una ciudad portuaria que formaba parte de la ruta comercial que seguían los barcos que transportaban mercancías por el mar de Japón (kitamaebune) y que se beneficiaba de la pesca de arenques. Fue el único puerto comercial de Hokkaidō hasta el final del período Edo (1603-1868), y en el lugar se conservan varios edificios históricos como casas de comerciantes, almacenes y otro tipo de arquitectura construida entre los periodos Edo y Taishō (1912–1926). Otro lugar de interés es el Centro Juvenil Kaiyōmaru, donde recibe a los visitantes una réplica a tamaño real del buque de guerra Kaiyōmaru de finales del período Edo, que terminó sus días hundido en la costa de Esashi, y están expuestos numerosos objetos rescatados de la nave. La población de esta ciudad es de apenas 10.000 habitantes. Para llegar a Esashi se puede tomar un autobús en la estación de Kikonai (tarda 1 hora y 20 minutos), o desde la estación de Hakodate (2 horas).

Matsumae

El castillo de Matsumae. (Fotografía: Asociación del Turismo de Matsumae)

Como capital del antiguo dominio de Matsumae, esta ciudad era la única de Hokkaidō que se formó en torno a un castillo. Era el centro político, económico y cultural de la región durante el período Edo. El castillo de Matsumae y la antigua residencia del daimyō son los principales atractivos turísticos del lugar. La ciudad también es conocida en todo Japón por sus cerezos, que florecen plenamente entre finales de abril y mediados de mayo. Para llegar a Matsumae se puede tomar un autobús desde la estación de Kikonai que tarda aproximadamente una hora y media.

Desde Okutsugaru-Imabetsu

Tappizaki

Tappizaki (Fotografía: Web de Información Turística de la prefectura de Aomori, Aptinet)

Este cabo se encuentra situado en la parte más septentrional de la península de Tsugaru. Desde el lugar se puede disfrutar de una vista panorámica del estrecho de Tsugaru y de Hokkaidō, aunque también soplan unos fuertes vientos durante todo el día en la zona. Entre los puntos turísticos de interés se encuentran el faro de Tappizaki y el Museo del Túnel Seikan.

Península de Tsugaru

Las estaciones de Okutsugaru-Imabetsu y de Tsugaru-Nakasato, la estación terminal de la línea ferroviaria de Tsugaru, están conectadas por un autobús que sale cuatro veces al día (son 70 minutos de trayecto, y el precio del billete es de 1.200 yenes para un adulto). Dicho ferrocarril es famoso por sus coches con estufa que llevan a los viajeros por varios puntos de la península, incluyendo Kanagi y Goshogawara.

Un tren con estufa del ferrocarril de Tsugaru. (Fotografía: Web de Información Turística de la prefectura de Aomori, Aptinet)

Kanagi

(A unos 15 minutos de la estación de Tsugaru-Nakasato)

Es el lugar de nacimiento del escritor Dazai Osamu. La casa lujosa en la que nació, conocida como Shayōkan, es hoy una de las atracciones turísticas del lugar. Es asimismo el lugar de nacimiento del Tsugaru shamisen, cuya forma de tocar enérgicamente las cuerdas con el bachi es característica. Los visitantes pueden disfrutar de este tipo de música en directo en el Auditorio Tsugaru shamisen.

Un concierto en el Auditorio Tsugaru shamisen. (Fotografía: Web de Información Turística de la prefectura de Aomori, Aptinet)

Shayōkan. (Fotografía: Web de Información Turística de la prefectura de Aomori, Aptinet)

Goshogawara

Una linterna Tachineputa. (Fotografía: Web de Información Turística de la prefectura de Aomori, Aptinet)

(A unos 40 minutos de la estación de Tsugaru-Nakasato)Es una localidad popular por el festival de Tachineputa, en el que se exhiben unas linternas de una altura semejante a la de un edificio de 7 plantas (unos 22 metros). Estas linternas de papel gigantes suelen tener forma humana, como la de un guerrero, y están iluminadas desde el interior. El festival tiene lugar entre el 4 y el 8 de agosto, y el Museo de Tachineputa exhibe estas linternas durante todo el año.