بدأ قطار هوكايدو شينكانسن الذي تم تدشينه في ٢٦ مارس/ آذار ٢٠١٦ الخدمة بين محطة شين أوموري ومحطة شين هاكوداته هوكوتو. في المقالة التالية نقدم لكم معلومات عن المسارات، القطارات، التعريفات، وكذلك بعض مناطق الجذب السياحي.

خريطة المسار

بحلول عام ٢٠٣٠ سيمتد مسار قطار هوكايدو شينكانسن أكثر من ٣٦٠ كيلومتر من محطة شين أوموري على خط توهوكو شينكانسن إلى مدينة سابورو في هوكايدو. يوم ٢٦ مارس/آذار عام ٢٠١٦، بدأت حركة المرور على ١٤٨ كيلومتر من هذا الخط الذي يربط بين محطة شين أوموري ومحطة شين هاكوداته هوكوتو ويمر عبر نفق سيكان الذي يبلغ طوله ٥٤ كم تقريبا، وهو أطول نفق تحت البحر في العالم، كما يضم الخط اثنتين من المحطات الجديدة، أوكو-تسوغارو-إيمابيتسو وكيكوناي. وسيتم تشغيل خط هوكايدو شينكانسن من قبل خطوط JR هوكايدو.

ترتبط محطة شين هاكوداته هوكوتو ومحطة هاكوداته من خلال هاكوداته لاينير في مدة تبلغ ٢٠ دقيقة فقط. السفر إلى سابورو بواسطة القطار السريع من محطة الشنكانسن الأخيرة تستغرق حوالي ٣ ساعات و١٠ دقيقة أو ٣ ساعات و٤٠ دقيقة.

الخدمات والوجهات

سيتم توسيع نطاق خدمة التوصيل السريع لقطار هايابوسا من خط توهوكو شينكانسن. حيث سيكون هناك١٠ قطارات متجهة شمالا و١٠ قطارات آخرى متجهة جنوبا يوميا مباشرة تربط طوكيو وشين هاكوداته هوكوتو. وأسرع القطارات ستربط المحطتين في ٤ ساعات و٢ دقيقة فقط، حيث ستتوقف فقط في أوميا، سينداي، موريؤكا، وشين أوموري على طول الطريق.

وسيسير قطارا واحدا من قطارات هايابوسا (أسرع قطار على خط هوكايدو شينكانسن) يوميا أيضا في الاتجاهين بين سينداي وشين هاكوداته هوكوتو. وستغطي خدمة قطار هياتي مسافات أقصر، مع قطار متجه شمالا وقطار آخر جنوبا ينقل الركاب يوميا بين موريؤكا وشين هاكوداته هوكوتو وزوج آخر يشغل بين شين أوموري وشين هاكوداته هوكوتو.

العربات والجلوس

ستقدم شركة JR هوكايدو في خط الشينكانسن الجديد أربعة قطارات من نموذج H5، ويصل مجموع عدد العربات إلى ٤٠. سلسلة H5 لديها نفس المواصفات الأساسية بنموذج 5E على شركة JR الشرق، ولكن النموذج H5 يتميز بشريط أرجواني على طول كل جانب. كما يتضمن التصميم الداخلي أيضا إشارات تعبر عن ثقافة وطبيعة هوكايدو.

قطار هايابوسا الذي يربط بين طوكيو وشين هاكوداته هوكوتو سيتكون من عشرة عربات لكل خدمة من نموذج H5 أو نموذج 5E. وتمشيا مع قطارات توهوكو شينكانسن القائمة العاملة بين طوكيو وشين أوموري، سوف يشمل كل قطار عربة واحدة لـ”الدرجة الأولى (درجة عالية من الرفاهية)“، عربة واحدة لـ”الدرجة الثانية“. تتميز العربتان بوجود مقاعد آلية للاستلقاء مع مساند للقدمين ومصابيح القراءة. كل مقعد في القطار بما في ذلك تلك الموجودة في الدرجة القياسية مزود بمقبس كهربائي.

التصميم الداخلي للعربة من فئة ”الدرجة الأولى“، حيث سيكون هناك مضيفان جاهزان لخدمة قطار هايابوسا من وإلى طوكيو. (مصدر الصورة: JR هوكايدو)

عربة الدرجة الثانية. (مصدر الصورة: JR هوكايدو)

الدرجة العادية. (مصدر الصورة: JR هوكايدو)

معلومات حول التعرفة

الأسعار القياسية للرحلات المشتركة من وإلى شين هاكوداته هاكوتو

الدرجة العادية (حجز مسبق) الدرجة الثانية (فئة خضراء) الدرجة الأولى (فئة غران) الدرجة الأولى (فئة غران مع خدمة الضيافة) طوكيو - شين هاكوداته هاكوتو ٢٢٦٩٠ ين ٣٠٠٦٠ ين ٣٨٢٨٠ ين سينداي - شين هاكوداته هاكوتو ١٧٣١٠ ين ٢٣٦٥٠ ين ٢٧٧٧٠ ين ٣١٨٧٠ ين موريؤكا - شين هاكوداته هاكوتو ١٢٨٨٠ ين ١٧١٧٠ ين ٢١٢٩٠ ين ٢٥٣٩٠ ين شين أوموري - شين هاكوداته هاكوتو ٧٢٦٠ ين ٩٤٩٠ ين ١٢٥٨٠ ين ١٤٦٣٠ ين

استخدام تذكرة Japan Rail Pass

يمكن للمسافرين الذين يحملون تذكرة Japan Rail Pass سارية استخدام قطارات هوكايدو شينكانسن دون دفع مبلغ إضافي، حيث يمكن ركوب عربات الدرجة العادية والثانية. وفي حالة العربات من فئة غران يتوجب دفع رسوم إضافية. تبلغ تعرفة الرحلة بين طوكيو وشين هاكوداته هوكوتو ٢٦٧٢٠ ين).

مع إطلاق خطوط هوكايدو شينكانسن سيتم إلغاء جميع قطارات الركاب التقليدية التي تربط هونشو والتي تعد الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل الياباني مع هوكايدو في الشمال. ولكن سيكون من الضروري ركوب الشينكانسن لعبور مضيق تسوغارو. كما يجب على المسافرين المستخدمين لتذكرة Japan Rail Pass معرفة أن إدارة جزء الخط المحلي الذي يتبع نفس الطريق في هوكايدو (بين كيكوناي وغوريوكاكو) ستتحول من شركة JR لشركة سكك حديدية أخرى. ولن يعد من الممكن استخدام تذكرة Japan Rail Pass في هذا القسم، وسيتم فرض تعرفة إضافية على المسافرين.

المعالم الهامة

حول شين هاكوداته هوكوتي وكيكوناي

هاكوداته: يبلغ عدد سكان مدينة هاكوداته حوالي ٢٧٠ ألف نسمة وهي مركز سياحي تجتذب ما يقرب من ٥ ملايين زائر سنويا. في عام ١٨٥٩ أصبح ميناء هاكوداته واحدا من المنافذ الأولى للتجارة الخارجية في اليابان، جنبا إلى جنب مع يوكوهاما وناغاساكي، مما أدى إلى أجواء مختلفة تحتفظ بها شوارع المدينة اليوم. والمنظر الليلي من أعلى جبل هاكوداتيه الذي يصل إلى ارتفاع ٣٣٤ مترا له سمعته الطيبة كونه من بين أفضل وجهات المشاهد الليلية في اليابان.

بفضل مناطق الصيد الوفيرة في الجوار يمكن للزوار التمتع بمجموعة متنوعة من المأكولات البحرية على مدار العام في سوق هاكوداته الصباحي، ومحلات بيع الأغذية في شارع دايمون، وغيرها من الأماكن. المدينة تفخر بشكل خاص بالحبار، وعشب البحر. كما أن هاكوداته معروفة بمخازن الطوب الاحمر في منطقة الخليج، وغوريوكاكو (قلعة اليابان الأولى على النمط الغربي)، وينابيع يونوكاوا الساخنة.

منظر ليلي من هاكوداته في فصل الشتاء. (الصورة: مكتبة صور هاكوداته)

سوق هاكوداته الصباحي. (الصورة: مكتبة صور هاكوداته)

أونوما بارك في الصيف. (الصورة: مكتبة مينامي-هوكايدو)

أونوما بارك: أونوما بارك هو متنزه طبيعي يتركز حول ثلاث بحيرات، بما في ذلك بحيرة أونوما وبحيرة كونوما. يمكن للسياح الاستمتاع بالتنزه، ومشاهدة الطيور، والتجديف، وركوب الدراجات، ضمن أنشطة أخرى، مع الاستمتاع بمنظر جبل كوماغاتاكي. يتم خدمة المتنزه عن طريق محطة JR Ōnuma Kōen، كما تتوفر الحافلات من محطة شين-هاكوداته هاكوتو أيضا.

Parque Cuasi Nacional de Ōnuma

Southern Hokkaido Photo library

منزل تاجر من عائلة يوكوياما في إيساسي. (تصوير: أسرة يوكوياما)

إيساسي: هي مدينة ميناء التي ازدهرت في الماضي حيث كانت الطرف الشمالي من الطريق التجاري Kitamaebune ومركزا لصيد أسماك الرنجة. الميناء التجاري الوحيد في هوكايدو حتى نهاية فترة إيدو (١٦٠٣-١٨٦٨)، ويحتفظ بآثار هذا التاريخ في شكل البيوت التجارية والمخازن، وغيرها من العمارة التاريخية التي بنيت بين فترة إيدو وفترة تايشو (١٩١٢-١٩٢٦). معلم آخر يسلط عليه الضوء هو مركز شباب Kaiyōmaru، حيث نسخة كاملة الحجم طبق الأصل من Kaiyōmaru، السفينة الحربية من فترة إيدو التي غرقت قبالة سواحل إيساسي، تحيي الزوار وتعرض التحف التي تم انتشالها من حطام السفينة. ويعيش في المدينة ما يقرب من ١٠ آلاف من السكان اليوم. للوصول إلى إيساسي، اركب حافلة من محطة كيكوناي (ساعة و٢٠ دقيقة) أو محطة هاكوداته (٢ ساعة).

قلعة ماتسوماي. (الصورة: جمعية ماتسوماي السياحية)

ماتسوماي: كعاصمة إقطاع ماتسوماي كانت هذه المدينة الوحيدة في هوكايدو التي تشكلت حول القلعة، وكانت المركز السياسي والاقتصادي والثقافي للمنطقة خلال فترة إيدو. تشمل المعالم الرئيسية قلعة ماتسوماي والمقر السابق للمجال الإقطاعي. المدينة أيضا معروفة في جميع أنحاء اليابان بأشجار ساكورا، والتي تزدهر بشكل كامل بين أواخر أبريل ومنتصف مايو. للوصول إلى ماتسوماي يمكنك أن تأخذ الحافلة من محطة كيكوناي وتستغرق الرحلة حوالي ساعة ونصف.

حول أوكو-تسوغارو-إيمابيتسو

تابّيزاكي (الصورة: دليل المعلومات السياحية Aptinet في محافظة أوموري)

تابّيزاكي (رأس تابّي): يقع هذا المكان في الجزء الشمالي من شبه جزيرة تسوغارو حيث يمكنك التمتع بإطلالة بانورامية على مضيق تسوغارو وهوكايدو، كما تهب رياح قوية طوال اليوم في المنطقة. من بين عوامل الجذب السياحي منارة تابّيزاكي ومتحف نفق سِيكان.

شبه جزيرة تسوغارو: محطات أوكو-تسوغارو-إيمابيتسو وتسوغارو-ناكاساتو، ومحطة خط السكة الحديدية تسوغارو، ترتبط بها حافلة تسير أربع مرات في اليوم (٧٠ دقيقة وسعر التذكرة ١٢٠٠ ين للكبار). هذه السكك الحديدية تشتهر بين المسافرين بعرباتها التي تحتوي على موقد في فصل الشتاء وتتوقف في عدة نقاط من شبه الجزيرة، بما في ذلك كاناغي وغوشوغاوارا.

قطار تسوغارو مع موقد. (الصورة: دليل المعلومات السياحية Aptinet في محافظة أوموري)

كانغاي: (حوالي ١٥ دقيقة من محطة تسوغارو-ناكاساتو)

وهذه هي مسقط رأس الكاتب دازاي أوسامو. المنزل الفاخر الذي ولد فيه، والمعروفة باسم Shayōkan، هو اليوم واحدة من مناطق الجذب السياحي. وهي أيضا منشأ تسوغارو ساميسين (جامسين)، المعروف بأسلوب اللعب المميز والضرب بقوة على باتشي (ريشة العزف الكبيرة) على الأوتار. يمكن للزوار التمتع بهذا النوع من الموسيقى في قاعة تسوغارو جامسين.

شايوكان (الصورة: دليل المعلومات السياحية Aptinet في محافظة أوموري)

حفل موسيقي في قاعة تسوغارو جامسين. (الصورة: دليل المعلومات السياحية Aptinet في محافظة أوموري)

Tachineputa (صور: دليل المعلومات السياحية Aptinet في محافظة أوموري)

غوشوغاوارا: (حوالي ٤٠ دقيقة من محطة تسوغارو-ناكاساتو) وهو موقع شعبي لمهرجان Tachineputa، الذي يتميز بموكب يطفو على ارتفاع أكثر من ٢٢ مترا، بما يوازي مبنى يصل ارتفاعه إلى سبعة طوابق. وTachineputa العملاق أو الشخصيات الورقية، عادة ما تأخذ شكل المحاربين أو شخصيات أخرى وتضاء من الداخل. المهرجان يقام كل عام بدءا من ٤ أغسطس إلى ٨ ولكن متحف Tachineputa يعرض هذه الشخصيات على مدار السنة.