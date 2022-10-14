1964年面世的新干线在大约60年间将线路网络铺遍了全国，最高时速也从210公里提升到了320公里。目前还在建设最高时速达500公里的磁悬浮新干线，不断与时俱进。

从九州到北海道

日本第一条新干线东海道新干线（东京-新大阪区段）是在1964年东京奥运会开幕前夕投入运营的。当时它是世界第一条时速超过200公里的“梦之超级特快”，成为了日本战后复兴和经济高速增长的象征。1972年山阳新干线新大阪-冈山区段投入运营，1975年延伸至博多，标志着新干线已经通达九州。

1982年东北新干线（大宫-盛冈区段）、上越新干线（大宫-新潟区段）投入运营，线路从东京伸展到北部。另一方面，推出新干线的日本国有铁道(简称国铁)因为经营状况不佳而于1987年被拆分，实施民营化改革。线路运营由日本铁道集团（JR）旗下各公司接手。

国铁民营化前后，新干线的新建工作面临资金困难，有关方面设计了“迷你新干线”方式，即将普通铁路轨距拓宽到与新干线相同宽度，并以这种方式于1992年和1997年相继开通了山形新干线和秋田新干线。虽然迷你新干线的区间最高时速为130公里，但实现了与东北新干线的直通运行。

民营化改革后，实行了新的机制，新干线的新线路由政府设立的特殊法人（现在是独立行政法人）负责建设，然后租给JR公司。在这种模式下，为配合1998年长野冬奥会的举办，1997年开通了北陆新干线高崎-长野区段（长野新干线）。这段专用线路不是迷你新干线，而是按照时速可达260公里的“标准规格”建设的。

之后又按照标准规格相继建设了多条新干线。东北新干线2003年延伸至八户，2010年进一步延伸至新青森。九州新干线2004年开通了熊本-鹿儿岛中央区段，2011年又开通了博多-熊本区段。2015年北陆新干线长野-金泽区段，2016年北海道新干线新青森-新函馆北斗区段相继投入运营。新干线网络串联起了从九州到北海道的广大地区。

2022年9月，西九州新干线（武雄温泉-长崎区段）投入运营。此外，北陆新干线金泽-敦贺区段、北海道新干线新函馆北斗-札幌区段，将分别预定于2024年和2031年开通。

速度最快的东北新干线，时速320公里

东海道新干线1964年投入运营时的最高时速为210公里。“光（Hikari）号”列车在东京和新大阪之间运行的单程最短用时为3小时10分钟。1986年时速提升至220公里，东京-新大阪区段的运行时间缩短至3小时内。1992年进一步提速至270公里，当时新面世的“希望（Nozomi）号”列车在上述区段运行的单程时间大幅缩短至2个半小时。2015年起以285公里时速运行，单程时间最短为2小时22分钟。

东北新干线1982年投入运营之初的最高时速为210公里，1985年和1992年相继提升至240公里和275公里，2011年进一步提升至300公里。2013年开始更是以320公里时速运行，成为所有新干线中最快的一条线路。

为新干线“体检”的“黄医生”

除了速度快以外，运行班次密集也是新干线的一大特点。东海道新干线的日均列车班次数在340班以上，高峰时期行车间隔仅为3分钟。东北/上越/北陆/北海道新干线的单日列车班次合计也超过320班。在这样高速密集运行的新干线上，有一种专用于确保设备安全的车辆。

东海道-山阳新干线的电力轨道综合试验车，因车身被涂刷成醒目的黄色而被人亲切地称为“黄医生”。作为“新干线医生”，它每隔10天就会在东京-博多区间以最快270公里的时速运行一次，对沿途电线、信号装置、轨道等设备进行检测。由于平时很难有缘得见，因而还有了“看到它的人会获得幸福”的说法。

7分钟清洁车厢

除了速度和安全性外，新干线还在服务方面追求着至高境界。始发和终到站点的车厢清洁工作就是一个典型例子。

比如JR东日本公司，新干线抵达东京站之后到下一批乘客进入车厢的“折返时间”为12分钟左右。乘客下车需要2分钟，上车需要3分钟，留给保洁人员的打扫时间只有7分钟，而就是这短短7分钟内的完美清扫作业，还被人称为“新干线舞台剧”。保洁人员一组22人，他们在列车进站前就已经在月台上整齐列队待命了。列车到达后，他们会深鞠躬迎接到站乘客。保洁人员一般两人负责一节车厢，要清理大约100个座位的垃圾，手动调整座席的朝向，擦拭小桌板和窗框，更换座席枕套。打扫完毕后，全体人员会再次在月台上整齐列队，鞠躬行礼后离开。目睹这一系列行动的乘客，有时会情不自禁地为他们鼓掌。

磁悬浮与新一代车辆

时至今日，新干线依然在不断进化发展。JR东海公司2015年开始了磁悬浮中央新干线的建设工程。该项目将采用最高时速500公里的超导磁悬浮列车，从品川到名古屋，单程最快40分钟就可到达。不过，由于静冈县担心隧道建设造成水资源受影响的问题，导致该县境内区段迟迟未能开工，要实现2027年投入运营的最初计划面临较大困难。

另一方面，JR东日本公司着眼于实现东北-北海道新干线的提速升级，正在研发名为“ALFA-X”的新一代车辆，力争以非磁悬浮列车实现全球最快的时速360公里商业运行目标。公司考虑在北海道新干线延伸至札幌的预定时间（2031年）之前引入该系统车辆。此外，该公司还在上越新干线上开展自动驾驶实验，虽然目前没有明确的时间表，但未来会谋求商业应用。

标题图片：西九州新干线投入运营前开展列车运行试验，顺利抵达JR长崎站（2022年5月10日于长崎市，时事社）

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