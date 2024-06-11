Ya están disponibles los sondeos de opinión de mayo de los ocho principales medios de comunicación nacionales. El índice de aprobación del Gabinete de Kishida Fumio se mantuvo en un nivel bajo, por debajo del 30 % en todos ellos, igual que en abril.

En comparación con el mes anterior, el índice de aprobación del Gabinete de Kishida subió en seis medios de comunicación y bajó en dos. En Jiji Press aumentó 2,1 puntos en comparación con la encuesta de abril, que registró el índice de aprobación más bajo desde la formación del Gabinete de Kishida, mientras que en la cadena de televisión pública NHK y el periódico Yomiuri Shimbun también experimentó un ligero aumento. En los diarios Asahi Shimbun y Mainichi Shimbun bajó 2 puntos.

El índice de desaprobación se mantuvo alto, en la franja del 50-70 %. El índice de desaprobación subió en un medio, bajó en cinco y se mantuvo sin cambios en dos. En la encuesta de Jiji Press, la desaprobación se ha mantenido por encima del 50 % durante siete meses.

Índice de aprobación del Gabinete en las encuestas de los medios de comunicación (mayo)

● Aprobación

NHK 24 % (+1) Encuesta del día 10 al 12 Jiji Press 18,7 % (+2,1) Encuesta del día 10 al 13 Noticias Kyōdō 24,2 % (+0,4) Encuesta del día 11 al 13 Yomiuri Shimbun 26 % (+1) Encuesta del día 17 al 19 Asahi Shimbun 24 % (-2) Encuesta del día 18 al 19 Mainichi Shimbun 20 % (-2) Encuesta del día 18 al 19 Sankei Shimbun 27,7 % (+0,8) Encuesta del día 18 al 19 Nikkei Shimbun 28 % (+2) Encuesta del día 24 al 26

● Desaprobación

NHK 55 ％ (-3) Encuesta del día 10 al 12 Jiji Press 55,6 % (-3,8) Encuesta del día 10 al 13 Noticias Kyōdō 62,6 % (+0,5) Encuesta del día 11 al 13 Yomiuri Shimbun 63 % (-3) Encuesta del día 17 al 19 Asahi Shimbun 62 % (±0) Encuesta del día 18 al 19 Mainichi Shimbun 74 % (±0) Encuesta del día 18 al 19 Sankei Shimbun 66,9 % (-0,8) Encuesta del día 18 al 19 Nikkei Shimbun 67 % (-2) Encuesta del día 24 al 26

*Las cifras entre paréntesis indican cambios respecto a la encuesta anterior. Jiji Press utilizó un método de entrevista individual, Mainichi Shimbun utilizó una combinación de SMS de teléfono móvil y voz automatizada de teléfono fijo, y los demás son métodos RDD con llamadas aleatorias a teléfonos fijos y móviles. Las preguntas difieren de una empresa a otra. Enumeradas por orden de fecha de la encuesta.

En mayo, comenzó en pleno el debate sobre la revisión de la Ley de Control de Fondos Políticos en respuesta al escándalo de comisiones clandestinas de las facciones del PLD. Los sondeos de opinión realizados por varios medios de comunicación también mostraron una opinión pública severa hacia la actitud del PLD por revisar la ley.

Las elecciones a gobernador de la prefectura de Shizuoka, celebradas el 26 de mayo, las ganó Suzuki Yasutomo, un nuevo candidato de la oposición recomendado por el Partido Democrático Constitucional de Japón (PDCJ) y el Partido Democrático para el Pueblo, mientras que el candidato recomendado por el PLD, Ōmura Shin’ichi, fue derrotado. Esto supuso un duro golpe para el partido gobernante tras las tres elecciones parciales a la Cámara de Representantes celebradas en abril, en las que el partido perdió todos sus escaños, incluidos los de circunscripciones en las que había decidido no presentar candidatos. La administración Kishida se enfrenta a una situación cada vez más difícil.

Se espera que la actual sesión de la Dieta finalice el 23 de junio con la aprobación de un proyecto de ley para enmendar la Ley de Control de Fondos Políticos, que ha sido el tema principal en el parlamento japonés. La campaña para las elecciones a gobernador de Tokio comenzará oficialmente el 20 de junio y la votación se celebrará el 7 de julio.

Fotografía del encabezado: El primer ministro Kishida Fumio responde ante el Comité Presupuestario de la Cámara de Consejeros de la Dieta el 22 de mayo. (Jiji Press)