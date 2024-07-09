El índice de aprobación del Gabinete de Kishida Fumio volvió a caer en junio. Según los sondeos de los principales medios japoneses, existen notables dudas sobre la eficacia de la revisada Ley de Control de los Fondos Políticos, aprobada en respuesta al escándalo de las comisiones clandestinas del PLD.

Los índices de aprobación más bajos desde la formación del Gabinete de Kishida

El índice de aprobación del Gabinete de Kishida Fumio se redujo de nuevo en junio, respecto a los resultados de mayo, según siete de los ocho princiales medios de comunicación nacionales. Entre esos siete, cuatro de ellos –NHK, Jiji Press, Yomiuri Shimbun y Nikkei Shimbun— registraron la calificación más baja desde la formación del Gobierno actual. Cuatro medios, incluyendo la cadena de televisión pública NHK y el periódico Yomiuri Shimbun, reflejaron las mayores caídas: una reducción de hasta 3 puntos cada uno. Solo el periódico Sankei Shimbun registró un aumento y superó un índice de aprobación del 30 % por primera vez en ocho meses.

En mayo, los índices de aprobación en seis medios aumentaron y en dos disminuyeron respecto al mes anterior. En junio, no obstante, volvieron a bajar estos índices en la mayoría de los medios.

● Aprobación

NHK 21 % (-3) Encuesta del día 7 al 9 Jiji Press 16,4 % (-2.3) Encuesta del día 7 al 10 Asahi Shimbun 22 % (-2) Encuesta del día 15 al 16 Sankei Shimbun 31,2 % (+3.5) Encuesta del día 15 al 16 Yomiuri Shimbun 23 % (-3) Encuesta del día 21 al 23 Noticias Kyōdō 22,2 % (-2.0) Encuesta del día 22 al 23 Mainichi Shimbun 17 % (-3) Encuesta del día 22 al 23 Nikkei Shimbun 25 % (-3) Encuesta del día 28 al 30

● Desaprobación

NHK 60 % (+5) Encuesta del día 7 al 9 Jiji Press 57,0 % (+1,4) Encuesta del día 7 al 10 Asahi Shimbun 64 % (+2) Encuesta del día 15 al 16 Sankei Shimbun 64,4 % (-2,5) Encuesta del día 15 al 16 Yomiuri Shimbun 64 % (+1) Encuesta del día 21 al 23 Noticias Kyōdō 62,4 % (-0,2) Encuesta del día 22 al 23 Mainichi Shimbun 77 % (+3) Encuesta del día 22 al 23 Nikkei Shimbun 67 % (±0) Encuesta del día 28 al 30

*Las cifras entre paréntesis indican cambios respecto a la encuesta anterior. Jiji Press utilizó un método de entrevista individual, Mainichi Shimbun utilizó una combinación de SMS de teléfono móvil y voz automatizada de teléfono fijo, y los demás son métodos RDD con llamadas aleatorias a teléfonos fijos y móviles. Las preguntas difieren de una empresa a otra. Enumeradas por orden de fecha de la encuesta.

En cuanto al índice de aprobación de la agencia Jiji Press, que lleva a cabo las encuestas cara a cara, se ha mantenido por debajo del 30 % durante 11 meses desde agosto del año pasado. Lleva siete meses consecutivos por debajo del 20 %. La desaprobación se mantiene por encima del 50 % desde hace ocho meses.

En la sesión ordinaria de la Dieta que se clausuró el 23 de junio, el asunto más polémico, la enmienda a la Ley de Control de Fondos Políticos, fue aprobada basándose en la propuesta del Partido Liberal Democrático (PLD) e incorporando algunos de los argumentos del Kōmeitō y del Nippon Ishin no Kai (Partido de la Restauración de Japón). Los puntos principales de la enmienda eran reforzar las sanciones y garantizar la transparencia de los fondos, pero también incluía una serie de puntos que eran “asuntos a considerar”. En sondeos realizados por los diversos medios, la mayoría de los encuestados pusieron en duda la eficacia de esta enmienda a la ley como solución al problema de la política y el dinero.

Dentro del PLD, se ha producido un movimiento creciente para buscar un sustituto a Kishida en previsión de las elecciones presidenciales previstas para septiembre. Las recientes elecciones a gobernador de Tokio, en las que Koike Yuriko revalidó el cargo, y las elecciones parciales a la asamblea metropolitana de Tokio (nueve circunscripciones), en las que los candidatos del PLD sufrieron una importante derrota, fueron consideradas por muchos como unas elecciones que determinarán el futuro Gobierno.

Fotografía del encabezado: El primer ministro Kishida Fumio (en el centro, presidente del partido) visita al Partido Liberal Democrático (PLD) al finalizar la sesión ordinaria de la Dieta. A su izquierda el secretario general Motegi Toshimitsu y a su derecha el vicepresidente del PLD Asō Tarō, en la Dieta Nacional en la tarde del 21 de junio. (Jiji Press)