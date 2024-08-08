En los sondeos de siete de los ocho principales medios de comunicación en Japón la popularidad del Gabinete de Kishida se situó en el nivel del 20 % y en uno en el del 10 %, todos por debajo del 30 %.

Bajas expectativas políticas

De los siete medios de comunicación cuyos sondeos indicaron que el índice de aprobación del Gabinete de Kishida se encontraba en el nivel del 20 %, el Mainichi Shimbun recuperó ese nivel por primera vez en dos meses. El Sankei Shimbun, que fue el único en el que se superó el nivel del 30 % en junio, cayó al nivel del 20 % en julio.

En el sondeo de la agencia Jiji Press, que se lleva a cabo a través de encuestas personales, el índice de aprobación se situó 0,9 puntos porcentuales por debajo del resultado de junio, en el 15,5 %, el nivel más bajo desde que el Partido Liberal Democrático regresó al poder en diciembre de 2012 por segundo mes consecutivo.

La impopularidad de Kishida se prolonga: el diario Mainichi Shimbun registró un índice inferior al 30 % durante 13 meses, Jiji Press durante 12 meses, Asahi Shimbun durante 10 meses y Yomiuri Shimbun durante 9 meses, entre otros.

El índice de desaprobación también se mantuvo alto, entre la segunda mitad del nivel del 50 % y la primera mitad del nivel del 70 %. En las encuestas realizadas por cada medio, la política fue la razón principal para no apoyar al Gobierno.

● Aprobación

NHK 25 % (+4) Encuesta del día 5 al 7 Jiji Press 15,5 % (-0,9) Encuesta del día 5 al 8 Yomiuri Shimbun 25 % (+2) Encuesta del día 19 al 21 Asahi Shimbun 26 % (+4) Encuesta del día 20 al 21 Sankei Shimbun 25,1 % (-6,1) Encuesta del día 20 al 21 Noticias Kyōdō 24,6% (+2,4) Encuesta del día 20 al 21 Mainichi Shimbun 21 % (+4) Encuesta del día 20 al 21 Nikkei Shimbun 28 % (+3) Encuesta del día 26 al 28

● Desaprobación

NHK 57 % (-3) Encuesta del día 5 al 7 Jiji Press 58,4 % (+1,4) Encuesta del día 5 al 8 Yomiuri Shimbun 62 % (-2) Encuesta del día 19 al 21 Asahi Shimbun 61 % (-3) Encuesta del día 20 al 21 Sankei Shimbun 68,9 % (+4,5) Encuesta del día 20 al 21 Noticias Kyōdō 60,7 % (-1,7) Encuesta del día 20 al 21 Mainichi Shimbun 73 % (-4) Encuesta del día 20 al 21 Nikkei Shimbun 64 % (-3) Encuesta del día 26 al 28

*Las cifras entre paréntesis indican cambios respecto a la encuesta anterior. Jiji Press utilizó un método de entrevista individual, Mainichi Shimbun utilizó una combinación de SMS de teléfono móvil y voz automatizada de teléfono fijo, y los demás son métodos RDD con llamadas aleatorias a teléfonos fijos y móviles. Las preguntas difieren de una empresa a otra. Enumeradas por orden de fecha de la encuesta.

Las subvenciones a la electricidad y el gas se valoraron positivamente

Las medidas anunciadas por el primer ministro Kishida para restablecer los subsidios a las facturas de electricidad y gas durante un periodo de tres meses a partir del uso de agosto fueron ampliamente elogiadas en Kyōdō, NHK, Yomiuri y otros medios.

Mientras tanto, los medios Nikkei, Jiji, Asahi y otros indicaron que eran más los encuestados que pedían un “cambio de poder” que un “Gobierno centrado en el PLD” en cuanto al tipo de Ejecutivo que esperan tras las próximas elecciones a la Cámara Baja.

En las elecciones a gobernador de Tokio del 7 de julio, la actual gobernadora, Koike Yuriko, apoyada por los gobernantes PLD y Kōmeitō, entre otros, ganó por tercera vez consecutiva. Mientras tanto, el PLD presentó ocho candidatos en las elecciones parciales a la asamblea de Tokio celebradas el mismo día en nueve circunscripciones, pero solo ganó dos y perdió seis.

En septiembre está previsto que se celebren las elecciones a la presidencia del PLD, así como las del Partido Democrático Constitucional de Japón, la principal fuerza de la oposición; a finales de octubre, quedará un año para que expire su mandato de los legisladores de la Cámara de Representantes.

Fotografía del encabezado: El primer ministro Kishida Fumio responde a las preguntas de los periodistas tras visitar un centro de bienestar social en Machida, Tokio, el 26 de julio de 2024. (Jiji Press)