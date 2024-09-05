Los sondeos de opinión de ocho grandes medios de comunicación nacionales muestran que el primer ministro Kishida Fumio, que no se presentará a las elecciones para la presidencia del PLD en septiembre, no ha logrado restablecer su índice de aprobación.

No alcanza el 30 % de apoyo en ninguno de los medios

En agosto los índices de aprobación de todos los medios apenas mostraron cambios tras el anuncio de Kishida el 14 de agosto de que, en la práctica, iba a dimitir. El índice más bajo (19,4 %) se dio en Jiji Press y el más alto (28 %) en Nikkei Shimbun; en ningún medio alcanzó el 30 %.

Este es el decimotercer mes consecutivo desde agosto del año pasado en que el porcentaje de Jiji Press en una encuesta cara a cara se sitúa por debajo del 30 %. En la rueda de prensa en la que anunció su decisión de no presentarse a las próximas elecciones presidenciales dentro de su partido, el primer ministro Kishida dijo, refiriéndose al asunto de las comisiones clandestinas de las facciones del PLD, que “el primer paso más obvio para demostrar que el PLD va a cambiar es que yo me retire”.

Altos índices de aprobación inmediatamente después de tomar posesión

El índice de aprobación del gabinete de Kishida siguió un patrón en forma de M, aunque la tendencia general era un descenso constante.

Inmediatamente después de que Kishida asumiera el cargo de primer ministro, el PLD obtuvo 261 escaños en las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) celebradas a finales de octubre de 2021, una “mayoría absolutamente estable”. En Jiji Press la popularidad del primer ministro alcanzó un máximo del 52,6 % en abril de 2022. El apoyo se mantuvo relativamente alto hasta el verano de ese año, y en las elecciones a la Cámara Alta de julio de 2022 el PLD se aseguró por sí mismo una mayoría de los escaños renovados.

El asesinato del ex primer ministro Abe, un punto de inflexión

La muerte a tiros del ex primer ministro Abe Shinzō durante la campaña de las elecciones a la Cámara Alta marcó un punto de inflexión para el Gobierno de Kishida. La decisión de Kishida de honrar a Abe celebrando para él un funeral de Estado dividió la opinión nacional. El PLD también perdió bastante apoyo debido a la atención que recibieran sus vínculos con la antigua Iglesia de la Unificación, lo cual le hizo tocar fondo por primera vez entre finales de 2022 y principios de 2023.

El apoyo en 2023 fue inestable. En la primera mitad del año subió, en vísperas de la cumbre del G7 en mayo (la Cumbre del G7 en Hiroshima); se rumoreaba además la disolución de la Cámara de Representantes. En la segunda mitad, el índice de apoyo descendió lentamente a medida que se revelaban problemas como el del sistema de la tarjeta My Number; la remodelación del gabinete en septiembre y el anuncio de reducción de impuestos en octubre no provocaron un aumento del índice de apoyo; a finales de año salió a la luz el problema de las comisiones clandestinas de las facciones del PLD, y el índice de apoyo cayó en picado; en 2024, el índice cayó por debajo del 30 % en un número cada vez mayor de medios, sin que se produjera un verdadero resurgimiento hasta el final.

Una mayoría de los encuestados: “Es apropiado que Kishida dimita”

Los medios Nikkei, Sankei Shimbun, Yomiuri Shimbun, Mainichi Shimbun y Kyōdō News, que preguntaron en sus encuestas de opinión realizadas en agosto sobre los pros y los contras de la decisión de Kishida de dimitir como primer ministro, informaron en su totalidad de que los encuestados que consideraban su dimisión “apropiada y natural” superaban con creces a los que habían dicho que “no era apropiada”.

● Aprobación

NHK 25 % (±0) Encuesta del día 2 al 4 Jiji Press 19,4 % (+3,9) Encuesta del día 2 al 5 Kyōdō News 26,1 % (+1,5) Encuesta del día 17 al 19 Nikkei 28 % (±0) Encuesta del día 21 al 22 Yomiuri Shimbun 24 % (-1) Encuesta del día 23 al 25 Asahi Shimbun 23 % (-3) Encuesta del día 24 al 25 Sankei Shimbun 26,1 % (+1,0) Encuesta del día 24 al 25 Mainichi Shimbun 23 % (+2) Encuesta del día 24 al 25

● Desaprobación

NHK 55 ％ (-2) Encuesta del día 2 al 4 Jiji Press 53,6 % (-4,8) Encuesta del día 2 al 5 Kyōdō News 67,4 % (+6,7) Encuesta del día 17 al 19 Nikkei 66 % (+2) Encuesta del día 21 al 22 Yomiuri Shimbun 63 % (+1) Encuesta del día 23 al 25 Asahi Shimbun 62 % (+1) Encuesta del día 24 al 25 Sankei Shimbun 70,1 % (+1,2) Encuesta del día 24 al 25 Mainichi Shimbun 71 % (-2) Encuesta del día 24 al 25

*Las cifras entre paréntesis indican cambios respecto a la encuesta anterior. Jiji Press utilizó un método de entrevista individual, Mainichi Shimbun utilizó una combinación de SMS de teléfono móvil y voz automatizada de teléfono fijo; los demás son métodos DRD (diseño de regresión discontinua) con llamadas aleatorias a teléfonos fijos y móviles. Las preguntas difieren de un medio a otro, y se hallan enumeradas por orden de fecha de la encuesta.

El PLD anunciará sus elecciones presidenciales el 12 de septiembre y la votación se celebrará el 27 de septiembre. Las elecciones al representante del primer partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, se anunciará el 7 de septiembre y la votación se celebrará el 23 de septiembre.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el primer ministro Kishida Fumio tras una rueda de prensa sobre su decisión de no presentarse a las próximas elecciones presidenciales del PLD, el 14 de agosto en la Oficina del Primer Ministro [foto representativa] - Jiji Press.)