Cinco medios registraron un índice de aprobación del Gabinete del primer ministro Ishiba Shigeru superior al 40 %. La diferencia entre los índices de aprobación y desaprobación se situó dentro de los 10 puntos porcentuales en seis medios, lo que indica una evaluación generalmente igualada.

Los índices de desaprobación aumentaron en seis medios

Los principales medios de comunicación japoneses publicaron recientemente los resultados de sus sondeos de opinión sobre el Gabinete de Ishiba Shigeru de noviembre. El índice de aprobación más alto, del 46 %, lo registró el Nikkei Shimbun, mientras que el más bajo fue del 28,7 % y se desprende del sondeo de Jiji Press. A principios de octubre, inmediatamente después de la formación del Gabinete, cuatro de los seis medios de comunicación mostraron un índice de aprobación en el rango del 50 %, pero ningún medio superó ese porcentaje en noviembre.

En comparación con el mes anterior, en tres medios, incluido el Yomiuri Shimbun, se reflejó un aumento del índice de aprobación, mientras que en cuatro, incluido el Mainichi Shimbun, se reflejó un descenso. En el Nikkei Shimbun aparecieron los mismos índices de aprobación y desaprobación.

El índice de desaprobación más alto fue el de Mainichi Shimbun, con un 50 %, mientras que el más bajo fue el de la cadena de televisión pública NHK, con un 37 %. Los índices de desaprobación disminuyeron en el Yomiuri Shimbun y en la agencia Kyōdō, mientras que en el resto aumentaron.

● Aprobación

Asahi Shimbun 34 % (-12) Encuesta del día 2 al 3 Sankei Shimbun 43,8 % (-9,5) Encuesta del día 2 al 3 Jiji Press 28,7 % (+0,7) Encuesta del día 8 al 11 Yomiuri Shimbun 43 % (+9) Encuesta del día 11 al 12 NHK 41 % (±0) Encuesta del día 15 al 17 Nikkei Shimbun 46 % (-5) Encuesta del día 15 al 17 Kyōdō 40 % (+7,9) Encuesta del día 16 al 17 Mainichi Shimbun 31 % (-15) Encuesta del día 23 al 24

● Desaprobación

Asahi Shimbun 47 % (+17) Encuesta del día 2 al 3 Sankei Shimbun 49,8 % (+14) Encuesta del día 2 al 3 Jiji Press 38,3 % (+8,2) Encuesta del día 8 al 11 Yomiuri Shimbun 42 % (-9) Encuesta del día 11 al 12 NHK 37 % (+2) Encuesta del día 15 al 17 Nikkei Shimbun 46 % (+9) Encuesta del día 15 al 17 Kyōdō 38,8 % (-13,4) Encuesta del día 16 al 17 Mainichi Shimbun 50 % (+13) Encuesta del día 23 al 24

*Las cifras entre paréntesis indican cambios respecto a la encuesta anterior. Jiji Press utilizó un método de entrevista individual, Mainichi Shimbun utilizó una combinación de SMS de teléfono móvil y voz automatizada de teléfono fijo; los demás son métodos DRD (diseño de regresión discontinua) con llamadas aleatorias a teléfonos fijos y móviles. Las preguntas difieren de un medio a otro, y se hallan enumeradas por orden de fecha de la encuesta.

Un Gobierno en la cuerda floja

El índice de desaprobación superó al de aprobación en cuatro medios. Según el Mainichi, es la primera vez desde la creación del Gabinete de Asō Tarō en 2008 que el índice de desaprobación ha superado al de aprobación al mes siguiente de la toma de posesión del Gabinete. El Gabinete Asō duró poco, apenas un año, y fue sustituido por un Gabinete dirigido por el antiguo Partido Democrático de Japón.

Sin embargo, el índice de aprobación del Gabinete de Ishiba es superior al registrado por el Gabinete de Kishida Fumio, el más reciente, en su última etapa. El índice de aprobación en Jiji Press se mantuvo entre el 15 % y el 20 % hasta septiembre, pero desde que se formó el Gabinete de Ishiba en octubre, ha subido unos 10 puntos porcentuales.

La sesión extraordinaria de la Dieta, de 24 días a partir del 28 de noviembre, se centra en un proyecto de presupuesto adicional, la elevación de la barrera de ingresos de 1,03 millones de yenes planteada por el Partido Democrático del Pueblo y las reformas políticas en respuesta al escándalo de las comisiones clandestinas. En un artículo relacionado con el índice de aprobación de noviembre, Yomiuri Shimbun señalaba que “es probable que el primer ministro Ishiba, que lidera un partido que gobierna en minoría, se vea obligado a tomar una decisión difícil”.

Fotografía del encabezado: El primer ministro Ishiba en la cumbre del G20 en Brasil el 18 de noviembre de 2024. Días antes asistió también a la cumbre de la APEC en Perú, haciendo su debut diplomático oficial (AFP).

(Traducido al español del original en japonés.)