Ya están disponibles los sondeos de opinión de diciembre de 2024 de ocho de los principales medios de comunicación nacionales. El apoyo al gabinete de Ishiba Shigeru cayó en seis de ellos, y solo en dos, el Sankei Shimbun y el Nikkei Shimbun, el apoyo supera el 40 %.

La encuesta de opinión más favorable para el Gobierno fue la realizada por Sankei Shimbun, con un 45,9 % de aprobación, mientras que la menos favorable fue la de Jiji Press, con un 26,8 %. En noviembre, cinco medios registraron niveles de aprobación por encima del 40 %, pero en tres, entre ellos Yomiuri Shimbun, el nivel cayó en diciembre por debajo de este porcentaje. El mayor descenso lo experimentó Nikkei, con una disminución de 5 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Por su parte, el Sankei registro un aumento de 2,1 puntos porcentuales y Asahi Shimbun de 2 puntos. Este medio describió la situación actual como “sin cambios”.

● Aprobación

NHK 38 % (-3) Encuesta del día 6 al 8 Jiji Press 26,8 % (-1,9) Encuesta del día 6 al 9 Yomiuri Shimbun 39 % (-4) Encuesta del día 13 al 15 Mainichi Shimbun 30 % (-1) Encuesta del día 14 al 15 Kyōdō 36,5 % (-3,5) Encuesta del día 14 al 15 Asahi Shimbun 36 % (+2) Encuesta del día 14 al 15 Sankei Shimbun 45,9 % (+2,1) Encuesta del día 14 al 15 Nikkei Shimbun 41 % (-5) Encuesta del día 20 al 22

● Desaprobación

NHK 38 ％ (+1) Encuesta del día 6 al 8 Jiji Press 41,3% (+3) Encuesta del día 6 al 9 Yomiuri Shimbun 48 % (+6) Encuesta del día 13 al 15 Mainichi Shimbun 53 % (+3) Encuesta del día 14 al 15 Kyōdō 43,1 % (+4,3) Encuesta del día 14 al 15 Asahi Shimbun 43 % (-4) Encuesta del día 14 al 15 Sankei Shimbun 47,7 % (-2,1) Encuesta del día 14 al 15 Nikkei Shimbun 51 % (+5) Encuesta del día 20 al 22

*Las cifras entre paréntesis indican cambios respecto a la encuesta anterior. Jiji Press utilizó un método de entrevista individual, Mainichi Shimbun utilizó una combinación de SMS por teléfono móvil y voz automatizada de teléfono fijo; los demás son métodos DRD (diseño de regresión discontinua) con llamadas aleatorias a teléfonos fijos y móviles. Las preguntas difieren de un medio a otro, y se hallan enumeradas por orden de fecha de la encuesta.

El periódico Mainichi Shimbun registró el mayor índice de desaprobación con un 53 %; seis de los ocho medios recogieron un aumento, siendo el Yomiuri Shimbun el que reflejó el mayor incremento, de 6 puntos.

La encuesta de Jiji Press mostró que el apoyo nunca ha superado a la desaprobación desde que el Gobierno de Ishiba tomó posesión, y la diferencia entre la desaprobación y el apoyo se amplió a 14,5 puntos en diciembre. Jiji Press señaló que el apoyo al Gabinete de Ishiba se encuentra ya en “una etapa terminal”.

El apoyo por partidos en las distintas encuestas muestra un llamativo aumento para el Partido Democrático para el Pueblo (PDP). Los partidos gobernantes —el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Kōmeitō— y el PDP han acordado elevar la “barrera de los 1,03 millones de yenes”, según la cual el impuesto sobre la renta grava los ingresos anuales superiores a 1,03 millones de yenes. El Programa de Reforma Fiscal del Gobierno estipula que la deducción del impuesto sobre la renta se incrementará en 200.000 yenes, hasta 1.230.000 yenes.

La sesión extraordinaria de la Dieta, que concluyó el 24 de diciembre, aprobó tres proyectos de ley de reforma política en respuesta al escándalo de las comisiones clandestinas de las facciones del PLD. Entre las medidas aprobadas, destaca la eliminación de los “fondos para actividades políticas”, distribuciones de los partidos políticos a políticos individuales cuyo uso no estaba regulado, una medida que contó con el apoyo de ambos bloques. El PLD y el Kōmeitō, convertidos en una minoría gobernante, han mostrado una actitud conciliadora hacia la oposición. Varios medios de comunicación informan que el primer ministro Ishiba está considerando realizar una visita a Estados Unidos a mediados de enero, justo antes de la toma de posesión del presidente electo Trump, para sostener una reunión con él.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el primer ministro Ishiba en una conferencia de prensa tras la clausura de la sesión extraordinaria de la Dieta, el 24 de diciembre de 2024 en la Oficina del Primer Ministro - Reuters.)