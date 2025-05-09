Tras un marzo brutal para Ishiba Shigeru, en términos de opinión pública, abril tampoco le trajo mucho alivio al primer ministro. Las encuestas de los principales medios de comunicación mostraron una ligera alza en sus niveles de apoyo, pero en general los números siguen siendo negativos.

Los escándalos siguen afectando a Ishiba

Con los resultados de las encuestas de opinión para abril de 2025 ya publicados por los ocho principales medios de comunicación de Japón, queda claro que el primer ministro Ishiba Shigeru tiene poco de lo que alegrarse. El índice de aprobación más alto de su Administración lo da la encuesta de la NHK, con solo un 35 % (un punto por debajo de los datos de marzo); el más bajo, en la de Jiji Press (4,8 puntos por debajo). Estas fueron las primeras encuestas que NHK y Jiji realizaban desde el último escándalo en el que Ishiba se viera envuelto (su distribución de cheques regalo por valor de 100.000 yenes a múltiples miembros del Partido Liberal Democrático), que vio la luz a mediados de marzo.

Las encuestas de Kyōdō News, Mainichi Shimbun, Asahi Shimbun y Sankei Shimbun vieron dramáticos descensos en la aprobación de Ishiba en marzo, ya que se realizaron justo después de que se destapara el escándalo. Por contraste, en abril las encuestas mostraban una ligera mejoría. Y a pesar de ello, los niveles de apoyo permanecieron en el rango del 20 % en dos de ellas, y no lograron superar el 30 % en las otras seis.

Los índices de desaprobación de Ishiba siguen siendo altísimos, con el 61,5 % de Sankei (1,5 puntos por debajo de marzo) en el primer puesto y el 45 % de la NHK (sin cambios) en el último. El resultado de la NHK fue el único porcentaje de desaprobación por debajo del 50 %; tres encuestas (Mainichi, Sankei, Nikkei) mostraban una desaprobación de más del 60 %.

Cayendo a nuevas profundidades en la encuesta de Jiji

El índice de desaprobación subió un 7,1 % en la encuesta de Jiji, superando el 50 % por primera vez desde que Ishiba tomara posesión de su cargo.

La situación política nacional en Japón sigue siendo una de difícil maniobra para Ishiba y el PLD. El Gobierno se las arregló para que se aprobara su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025 (de abril de 2025 a marzo de 2026) en la Dieta, a finales de marzo, pero el PLD y su compañero de coalición, el Kōmeitō, siguen en el poder como Gobierno en minoría, y esto los obliga a considerar varias demandas de la oposición.

Las incertidumbres también abundan en el terreno económico. Continúa la amenaza de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a las exportaciones japonesas, al tiempo que la subida de los precios de consumo hizo que se propusiera entregar estipendios en efectivo a todos los residentes de Japón, propuesta que se abandonó más adelante. El 22 de abril el primer ministro Ishiba anunció un plan de gastos para bajar el coste de la gasolina en 10 yenes por litro, como medida para reducir la carga sobre los consumidores. Y otro plan, anunciado casi al mismo tiempo, proporcionará fondos con los que compensar los altos costes de la electricidad y el gas natural que se requieren para los sistemas de aire acondicionado en lo peor del calor veraniego, entre julio y septiembre.

El foco principal de la escena política de este verano, no obstante, será sin duda la elección para la Cámara de los Consejeros, en julio. Los partidos políticos japoneses ya compiten en busca de ventajas en esta pugna, y eligen los candidatos que presentarán.

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de su versión en inglés. Imagen del encabezado: el primer ministro Ishiba Shigeru sale de su rueda de prensa del 1 de abril de 2025, en el Kantei de Tokio, con un Myaku-Myaku de peluche, la mascota de la Exposición Universal de 2025 que se celebra en Osaka - © Jiji.)