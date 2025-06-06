La insatisfacción con la respuesta del Gobierno al aumento del precio del arroz y las peticiones de una reducción del impuesto al consumo para afrontar la inflación han erosionado el índice de apoyo al Gobierno del primer ministro Ishiba Shigeru.

Aumenta el índice de desaprobación en los sondeos de cinco medios

Los datos de los sondeos de mayo realizados por los ocho principales medios de comunicación de Japón ya están disponibles. El índice de aprobación más alto lo registró el Nikkei Shimbun, con un 34 % (un aumento de 1 punto respecto al mes anterior), y el más bajo fue el de la agencia Jiji Press, con un 20,9 % (una disminución de 2,2 puntos). El Gobierno del primer ministro Ishiba Shigeru registró un mínimo histórico en su índice de apoyo en NHK, el ente público, Yomiuri Shimbun (mismo nivel por tercer mes consecutivo), Jiji Press, Mainichi Shimbun y Kyōdō News. Además, tres medios que registraron índices inferiores al 30 %: Jiji, Mainichi y Kyōdō.

El índice de desaprobación más alto fue del 62 % y se reflejó en el sondeo de Mainichi Shimbun (un aumento de 1 punto), y el más bajo fue del 48 %, en NHK (un aumento de 3 puntos). En siete de los ocho medios, a excepción de NHK, se superó el 50 %, y en Mainichi, Sankei y Nikkei se mantuvieron en un rango entre el 60 % y el 69 %, similar al mes anterior.

Nuestro seguimiento de la encuesta de Jiji Press muestra que el Gobierno de Ishiba ha alcanzado un mínimo histórico en su índice de aprobación por segundo mes consecutivo, mientras que el índice de desaprobación alcanzó un máximo histórico por tercer mes consecutivo. La tendencia a la baja en el índice de aprobación de la actual Administración continúa, acercándose, con una diferencia de 2,2 puntos, al registrado en los últimos días del anterior Gobierno de Kishida Fumio (septiembre de 2024, 18,7 %).

Ligero aumento tras el nombramiento del nuevo ministro de Agricultura, Koizumi Shinjirō

En las encuestas de opinión pública de cada medio destacaron voces de insatisfacción y preocupación con respecto a la respuesta del Gobierno al aumento del precio del arroz y las medidas arancelarias de Estados Unidos, así como la postura negativa del Ejecutivo hacia la reducción del impuesto al consumo.

En relación con el aumento del precio del arroz, el primer ministro destituyó al anterior ministro de Agricultura, Etō Taku, debido a unas declaraciones polémicas en las que aseguró que nunca había comprado arroz porque lo recibía de sus simpatizantes. En su lugar nombró a Koizumi Shinjirō, expresidente del Comité de Estrategia Electoral del Partido Liberal Democrático, como su sucesor. En la encuesta de Nikkei realizada inmediatamente después del nombramiento de Koizumi, el índice de aprobación del Gobierno aumentó 1 punto respecto al mes anterior. Más del 60 % de las personas encuestadas indicaron tener esperanzas sobre el desempeño de Koizumi en el cargo.

En una encuesta de emergencia realizada por Kyōdō Press el 24 y 25 de mayo, el índice de aprobación fue del 31,7 %, 4,3 puntos más que en la encuesta de mediados de mayo.

Los partidos de la coalición gobernante y de la oposición están siguiendo de cerca las políticas orientada a la reducción del precio del arroz de cara a las elecciones a la Cámara de los Consejeros (Cámara Alta) en julio, y el debate sobre la política agrícola se está intensificando. Las elecciones a la Asamblea Metropolitana de Tokio, consideradas una “batalla preliminar” de las elecciones a la Cámara de los Consejeros, se celebrarán el 22 de junio.

Fotografía del encabezado: El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Koizumi Shinjirō (izquierda), y el primer ministro, Ishiba Shigeru (derecha), posan para una foto después de la ceremonia de entrega de la carta de nombramiento. 21 de mayo de 2025 por la tarde, Oficina del Primer Ministro. (Jiji Press)

(Traducido al español del original en japonés.)