El primer ministro Abe podrá desarrollar un programa político a largo plazo

El Partido Liberal Democrático (PLD) ha obtenido una victoria aplastante en las elecciones generales del pasado 14 de diciembre, si bien es cierto que ha obtenido 290 escaños (cinco escaños menos que en las anteriores elecciones). El PLD suma finalmente 291 escaños en la Cámara Baja tras la integración de un diputado independiente que tras la victoria del domingo en su circunscripción pasa a las filas del partido gobernante. El Kōmeitō, que gobierna junto al PLD, ha aumentado su número de escaños en 4 tras obtener 35 asientos. Ambas formaciones políticas se han asegurado más de dos tercios de la bancada (317 asientos) de la Cámara Baja en este segundo mandato, con 326 escaños.

En la oposición, el Partido Democrático de Japón (PDJ) no ha podido alcanzar el objetivo de los 100 escaños, obteniendo finalmente 73 asientos, unos resultados que parecen revelar que esta formación está lejos de recuperarse. El Partido de la Restauración también ha reducido su presencia en la Cámara Baja, obteniendo 41 escaños, uno menos de los que poseía. El Partido Comunista de Japón ha mejorado sus resultados, obteniendo 21 escaños, más del doble de asientos de los que ocupaba anteriormente.

El PLD interpreta que los resultados de estas elecciones son un voto de confianza del electorado para que el primer ministro Abe Shinzō continúe con su política económica conocida como Abenomics. De esta forma, las políticas fundamentales del primer ministro se ven sumamente reforzadas para continuar a largo plazo, y para expandirse también a otras materias.

Distritos

295 Proporcionales 180 Total

475 Antes de las elecciones Partidos gobernantes

326

(Antes de las elecciones 326) PLD 223 68 291 295 Kōmeitō 9 26 35 31 Oposición 149

(Antes de las elecciones 153) PDJ 38 35 73 62 Partido de la Restauración 11 30 41 42 Partido de la Nueva Generación 2 0 2 20 Partido Comunista 1 20 21 8 Partido de la Vida 2 0 2 5 Partido Socialdemócrata 1 1 2 2 Nuevo Partido del Renacimiento 0 0 0 0 Partidos minoritarios 0 0 0 0 Independientes 8 0 8 14

El total de escaños se ha reducido en 5 asientos en estas elecciones. Uno de los escaños estaba vacante antes de las elecciones. Se incluyen los cambios de partido tras la disolución de la Cámara Baja. Se incluye asimismo un escaño ratificado por el PLD tras las elecciones. Información obtenida en la mañana del 15 de diciembre de 2014.

Sin avance del Partido Democrático de Japón y la derrota de la “tercera opción”

El PLD ha asegurado la continuidad de su monopolio sobre la Cámara Baja superando ampliamente los 269 miembros que otorgan una “mayoría absoluta estable”. Aunque ha reducido el número de representantes de los distritos electorales menores que obtuviese en una holgada victoria en las anteriores elecciones, en esta ocasión ha aumentado su presencia en el número de representantes proporcionales, sumando 68 y superando así los 57 conseguidos en los anteriores comicios. El Partido Democrático de Japón (PDJ), el principal partido de la oposición que rechaza el Abenomics, ha mejorado modestamente sus resultados, aunque su líder, Kaieda Banri, ha sufrido una derrota electoral que le obliga a dimitir inevitablemente.

El Partido de la Restauración se mantiene prácticamente igual que tras las anteriores elecciones. Tanto el Partido de la Nueva Generación, formado por el grupo de Ishihara Shintarō tras escindirse del Partido de la Restauración, como el Partido de la Vida fundado por el anterior líder del PDJ Ozawa Ichirō, se han quedado sin escaños. El Partido de Todos disuelto poco después de que el primer ministro convocase las elecciones del día 14. De esta manera han sufrido la derrota los partidos que forman la tercera opción que acapararon cierta atención en las elecciones generales de 2012.

El voto de los críticos con las políticas del primer ministro ha ido al Partido Comunista. Este partido ha logrado una progresiva victoria electoral gracias a sus proclamas contra la subida del impuesto al consumo y la reactivación de los reactores nucleares.

La participación más baja en unas elecciones generales en la historia reciente

Conviene recordar que estos comicios se convocan después de que el primer ministro Abe Shinzō anunciara la disolución de la Cámara Baja y la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado 18 de noviembre tras retrasar la subida del impuesto al consumo y alegando que se trataba de una forma de “someter al voto de la ciudadanía una decisión difícil”. La aplastante victoria electoral estaba prevista ante unas fuerzas de la oposición que no han tenido tiempo suficiente para prepararse para esta convocatoria.

El electorado ha mostrado poco interés ante la falta de programas políticos destacados y lo precipitado de esta cita electoral cercana al final del año. Las estadísticas de los principales periódicos nacionales y agencias de comunicación sitúan la participación en un 52 %, un descenso respecto a las anteriores elecciones generales (59,32 %).

Sólo Okinawa dice “no” al PLD

Pese a ganar prácticamente en solitario en el resto de Japón, los vientos no han sido tan favorables para el PLD en Okinawa posiblemente debido a la fuerte oposición en el asunto de la reubicación de la base del ejército de los Estados Unidos en Futenma a la ciudad de Nago. Tras elegir a Onaga Takeshi como gobernador de Okinawa en noviembre, los cuatro distritos electorales de la prefectura han rechazado plenamente al PLD en estas elecciones. El primer distrito electoral ha elegido al candidato del Partido Comunista, Akamine Seiken, que se ha convertido en el primer diputado de circunscripción que este partido obtiene en 18 años.

Los candidatos bajo sospecha y las lágrimas de Watanabe Yoshimi

La anterior ministra de Justicia Matsushima Midori, y la exministra de Economía, Comercio e Industria Obuchi Yūko, han asegurado un asiento en la Cámara Baja pese a que recientemente se vieron obligadas a dimitir tras descubrirse casos por los que se sospecha que hicieron un uso inapropiado de fondos políticos a su favor.

El exministro de Agricultura Nishizawa Kimiya, del que se sospecha que desvió fondos públicos a empresas familiares, ha obtenido un asiento en la Cámara Baja en el bloque de los representantes proporcionales de la región de Kantō después de perder su escaño por su circunscripción.

Watanabe Yoshimi, el anterior líder del Partido de Todos que ha concurrido a estas elecciones como independiente, ha perdido su escaño ante el candidato del PLD en su circunscripción (la tercera de Tochigi). Por otra parte, en el bloque de representantes proporcionales por Tokio, Ishihara Shintarō (Partido de la Nueva Generación) ha sido derrotado.

Fotografía del encabezado: Abe Shinzō, satisfecho por los resultados, muestra en la pared las flores que marcan a los candidatos que han salido victoriosos en las elecciones, en la noche del 14 de diciembre de 2014 tras el recuento de votos en la sede del PLD en Nagatachō. (Jiji)