Премьер-министр Абэ: виды на долгосрочную политическую власть

По результатам голосования на 47-х выборах палаты представителей (нижней палаты парламента Японии), состоявшегося 14 декабря, Либерально-демократическая партия одержала подавляющую победу, обеспечив себе 291 депутатский мандат, что незначительно меньше представительства этой партии до объявления выборов (295 голосов). При этом увеличила своё представительство и союзница ЛДП по правящей коалиции — партия Комэй, завоевавшая 35 мест в нижней палате (было 31). Таким образом, представительство ЛДП и Комэй сохранилось на прежнем уровне в 326 голосов и составило совокупное большинство, превышающее 317, или две трети голосов палаты представителей (рекордное число депутатских кресел в этой палате, завоёванное одиночной политической партией при действии нынешней Конституции, составляет 308, этого результата добилась в 2009 году Демократическая партия).

В лагере оппозиции — Демократическая партия, представительство которой увеличилось с 62 до 73 мест, Партия возрождения Японии, получившая 41 мандат. Коммунистическая партия пожинает плоды упорной борьбы, в результате которой ей удалось более чем в 2,5 раза увеличить своё представительство, завоевав 21 депутатское кресло.

Результаты выборов говорят о том, что население страны доверяет экономической политике премьер-министра Абэ Синдзо, получившей название «абэномика», и выступает за продолжение её реализации. Опора политической власти премьер-министра решительно упрочились, и теперь он может заняться реализацией различных политических мер, не исключая для себя и возможности длительного пребывания у власти.

Распределение депутатских мандатов по партийной принадлежности

В избира-тельных округах

295 мандатов По пропорцио-нальному представи-тельству

180 мандатов Всего

475 мандатов До проведения выборов ПРАВЯЩИЕ ПАРТИИ

326

(до выборов — 326) ЛДПЯ 223 68 291 295 Комэй 9 26 35 31 ОППОЗИЦИЯ

149

(до выборов — 153) ДПЯ 38 35 73 62 Партия реставрации Японии 11 30 41 42 Партия будущих поколений 2 0 2 20 КПЯ 1 20 21 8 Партия жизни 2 0 2 5 СДПЯ 1 1 2 2 Новая партия реформ 0 0 0 0 Прочие малые партии 0 0 0 0 Независимые депутаты 8 0 8 14

Примечания: Общее число депутатских мест в палате представителей сократилось на 5 единиц; до начала кампании одно место оставалось вакантным; данные приведены по состоянию на полдень 15 декабря 2014 г. с учётом смены партийной принадлежности после роспуска.

Ослабление Демократической партии и упадок «третьей силы»

Либерально-демократическая партия обеспечила себе представительство, значительно превышающее 269 голосов — уровень «абсолютно устойчивого большинства» — что позволяет ей не только назначить руководителей постоянных комитетов, но и получить большинство в каждом из них. Несмотря на то, что в одномандатных округах, где на прошлых выборах была одержана решительная победа, число полученных мандатов на этот раз несколько сократилось, по пропорциональному представительству удалось обеспечить 68 мест, что превышает результат прошлого плебисцита (57 мест).

Крупнейшей в оппозиции Демократической партии, выступившей с лозунгом «разворота от абэномики», не удалось увеличить своё представительство и добиться поставленной цели обеспечить себе 100 депутатских мандатов; более того, лидер партии Каиэда Банри не прошёл в парламент, и ему придётся отказаться от лидерства.

В свою очередь, Партия возрождения Японии оказалась в не слишком завидной ситуации, не имея в своих парусах того «попутного ветра», что сопровождал её на предыдущих выборах. В результате она не смогла увеличить представительство по партийным спискам. Отколовшаяся от Партии реставрации Японии группа Исихары, сформировавшая Партию будущих поколений, практически не смогла завоевать голоса в системе пропорционального представительства, потерпев сокрушительное поражение. Партия всех была расформирована непосредственно перед роспуском нижней палаты парламента. Таким образом, так называемая «третья сила», привлекавшая внимание на предыдущих выборах 2012 года, скоропостижно пришла в упадок.

Голоса избирателей, настроенных критически по отношению к правительству Абэ, достались Коммунистической партии. Лозунги, под которыми она вела предвыборную борьбу, в том числе «Отказаться от повышения потребительского налога!», «Нет возобновлению эксплуатации АЭС!» и т. п., позволили ей сделать резкий рывок.

В отсутствие реального повода для борьбы — самая низкая в истории явка избирателей

Декабрьские выборы состоялись после того, как 18 ноября премьер-министр Абэ Синдзо неожиданно заявил о роспуске палаты представителей и проведении всеобщих выборов одновременно с объявлением о переносе на более поздний срок повышения ставки потребительского налога. Абэ мотивировал роспуск необходимостью «как можно скорее узнать волю народа в связи с этим непростым решением». В обстановке, когда оппозиционные партии не подготовились к выборам, подавляющая победа Либерал-демократической партии была ожидаемым событием.

Следует отметить, что и на этот раз выборы не вызвали большого интереса у избирателей, которые затруднились понять, в чём состоит предмет борьбы, назначенной, к тому же, на и без того суетный период окончания года. Средняя явка по одномандатным округам оказалась даже ниже, чем показатель предыдущих выборов (59.32%), составив около 52%.

Лишь Окинава сказала «нет» власти Либерально-демократической партии

В обстановке, когда по всей стране единственным победителем по итогам выборов стала Либерально-демократическая партия, лишь в префектуре Окинава, где животрепещущим вопросом является проблема передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма в район Хэноко города Наго, эта партия столкнулась с серьёзным отпором. Под влиянием избрания в ноябре на пост губернатора префектуры Онаги Такэси, который является противником правительственных планов передислокации базы, во всех четырёх одномандатных избирательных округов префектуры были избраны кандидаты не от ЛДПЯ. В одном из округов был избран Акаминэ Сэйкэн, и это первый случай избрания в одномандатном округе кандидата от КПЯ за последние 18 лет.

«Подозрительные» кандидаты получают места, а Ватанабэ Ёсими терпит поражение

При этом Обути Юко (бывший министр экономики, округ Гумма 5) и Мацусима Мидори (бывший министр юстиции, округ Токио 14), устранённые из правительства по подозрению в нецелевом расходовании партийных средств и подкупе избирателей, получили места в парламенте. Ватанабэ Ёсими, бывший лидер Партии всех (округ Тотиги 3), в парламент не прошёл. Исихара Синтаро из Партии будущих поколений, также потерпел поражение.

Фотография вверху страницы: Премьер-министр Абэ Синдзо с удовлетворением осматривает информационную доску с результатами выборов в главном офисе ЛДПЯ вечером 14 декабря 2014 г. (предоставлено агентством Jiji Press)

(Оригинал статьи на японском языке опубликован 15 декабря 2014 г.)