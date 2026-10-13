Индия с населением 1,4 млрд жителей продолжает экономическое развитие, опережая по его темпам Китай. На фоне все более запутанной международной обстановки пристальный взор на Индию обращают как правительство, так и частный сектор Японии.

Первый визит премьер-министра Японии Такаити Санаэ в Индию, состоявшийся в июле, стал значимым событием, позволившим сторонам подтвердить японско-индийское взаимодействие по широкому спектру направлений – в первую очередь сотрудничество в обороне и обеспечении безопасности, а кроме того в области безопасности снабжения энергоносителями, укрепления цепочек поставок критических важных ископаемых и др., а также подчеркнуть японский вклад в инвестиции в Индию, столь необходимые индийской стороне. Уже сейчас отношения с Индией, продолжающей стабильно развивать экономику опережающими Китай темпами, не ограничиваются экономикой и бизнесом – они охватывают четырехсторонний японо-американо-австралийский механизм диалога Quad, который задействован в реализации выдвинутой Японией концепции «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», обмены специалистами по информационным технологиям и искусственному интеллекту, а также студентами, проведение культурных мероприятий и другие межчеловеческие контакты. Теперь же можно рассчитывать на дальнейшее развитие и углубление всех этих связей.

Подтверждение сотрудничества в обороне и обеспечении экономической безопасности

В совместном японо-индийском заявлении в первую очередь выделяется сотрудничество в области национальной обороны и обеспечения безопасности. В отношении обеспечения безопасности на море в документе говорится, что стороны активизируют совместные учения и тренировки Военно-морских сил Индии и Морских сил самообороны Японии. Кроме того, индийская сторона приветствовала пересмотр японским правительством своих трех принципов передачи оборонного оборудования, и стороны достигли общей рамочной договоренности о передаче технологии антенны комплексной связи Unicorn, которая, в числе прочих, устанавливается на новейшие фрегаты типа «Могами», созданные по технологии снижения демаскирующих признаков «стелс». Таким образом, пересмотр возымел эффект, пополнив «меню» японо-индийского сотрудничества новой позицией «оборона», с которой связывает большие ожидания и индийская сторона.

По второму основному направлению – «обеспечению экономической и энергетической безопасности», выделяется пять приоритетных областей, в числе которых такие как производство полупроводников и добыча полезных ископаемых из разряда критически важных, а кроме того «зеленая энергетика» и сотрудничество в укреплении цепочек поставок сырья. Это направление имеет высокую приоритетность и с точки зрения международной обстановки.

Японо-индийские отношения имеют давнюю историю, но до того, как в 2005 году визит в Индию нанес премьер-министр Коидзуми Синъитиро и началась практика «ежегодного обмена саммитами», в Индии примерно за полвека побывали всего лишь пятеро японских премьер-министров. За исключением таких примеров как индийская «дочка» компании Suzuki – Maruti Suzuki, чья история насчитывает более сорока лет, полномасштабный выход японских предприятий на индийский рынок развернулся с конца 1990-х годов. Поэтому заслуживает высокой оценки то, что японо-индийские деловые отношения пришли к их нынешнему состоянию за последние двадцать с небольшим лет.

По данным Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) и других источников, по состоянию на октябрь 2024 года на индийский рынок вышли 1 434 компании японского происхождения, а общее количество баз их деятельности в Индии составило 5 205. Хотя это и не идет в сравнение с тридцатью тысячами баз китайских компаний, тем не менее, предприятия Японии, преодолев кризис, вызванный пандемией коронавируса, постепенно ускоряют продвижение в Индию.

Все разнообразнее становятся и формы этого продвижения. Появляется все больше примеров, когда такие корпорации как Suzuki, Bridgestone или UNICHARM строят в Индии уже второй или третий завод. Приобретаются в полную собственность индийские предприятия, создаются совместные предприятия, осуществляются инвестиции в индийские предприятия-стартапы. Если же говорить о сферах деятельности, то они не ограничиваются производством автомобилей и бытовых электроприборов – на фоне роста числа компаний, производящих в Индии потребительские товары, одно за другим открывают операционные базы в этой стране и предприятия сферы логистики, оказывающие поддержку японским фирмам с их продвижением в Индии. Компания Nippon Steel совместно с крупной европейской сталелитейной компанией ArcelorMittal приобрела крупного местного производителя стали Essar Steel. Она вкладывает в него более 1 трлн долларов, чтобы заниматься выпуском конкурентоспособной автомобильной листовой стали и другой продукции.

Диверсификация продвижения японских предприятий в Индии

Деятельность японских предприятий в Индии продолжает расширяться. Фирма UNIQLO (группы предприятий Fast Retailing) уже открыла в Индии 20 магазинов и сообщила о планах ориентировочно за 5 лет расширить эту сеть до сотни. Ввиду ограничений для иностранного капитала в розничной торговле компания Seven & i Holdings не делает прямых инвестиций, но уже развернула более 60 магазинов Seven-Eleven посредством франшизы. Компания по торговле мебелью и товарами для дома Nitori Holdings в конце 2024 года открыла свой первый магазин в Мумбаи. Обращает на себя внимание продвижение компаний во все новых секторах. Речь идет о таких предприятиях как производитель напитков Suntory Holdings, оператор недвижимости Sumitomo Fudosan, газовая Osaka Gas, фирма по материальному снабжению предприятий MonotaRO, образовательная Ichishin Holdings.

Летом прошлого года в то время премьер-министр Японии Исиба Сигэру, принимая в Японии премьер-министра Индии Нарендру Моди, провозгласил целью «инвестировать в Индию 10 трлн йен за 10 лет силами государства и частного сектора». При этом как внутренней, так и зарубежной аудитории было объявлено о том, что только за прошлый год согласованы инвестиции на общую сумму 2 трлн йен. Это явно встретило полное согласие с индийской стороны, которая еще со времен предыдущего правительства не раз выражала желание, «чтобы в Индию инвестировали больше».

Подход, который выражается в совместном участии государственного и частного секторов, сформировавшийся в работе таких механизмов как Международная конференция по развитию Африки (TICAD), теперь принес результаты и при визите премьер-министра Японии в Индию. К этому визиту приурочили Японо-индийский экономический форум, в работе которого участвовали главы и члены руководства более чем 150 японских предприятий и более чем 80 предприятий с индийской стороны, что предоставило ценную возможность непосредственного диалога между японскими и индийскими компаниями. А обострение ситуации вокруг Ирана, ограничения поставок редкоземельных элементов со стороны Китая и другие факторы сделали неотложной мировой задачей обеспечение поставок ресурсов и энергоносителей, в связи с чем повестка встречи премьер-министров и содержание достигнутых договоренностей обрели крайне конкретный характер и высокий уровень срочности.

Строительство «индийского синкансэна» продвигается быстрыми темпами (станция Вадодара в северо-западном штате Гуджарат), снимок предоставлен Индийской общественной компанией скоростных железных дорог (NHSRC)

Из всего содержания меморандумов и других документов о бизнесе японских предприятий в Индии обращают на себя внимание производство «зеленого» аммиака с участием компании IHI, а также лунная исследовательская миссия космической венчурной компании iSpace. Также сообщалось, что компания Air Water Inc. заключила соглашение о долгосрочном управлении и техобслуживании крупного газового завода на сталелитейном предприятии в Джамшедпуре индийской компании Tata Steel, корпорация JFE Engineering будет совместно с индийскими предприятиями вести бизнес по производству электроэнергии из отходов, а корпорации Suzuki Motor и Sojitz займутся производством в Индии биоэтанола. Этот курс совпадает с политикой правительства Моди, прилагающего большие усилия в области окружающей среды и энергетики.

Пожалуй, нет необходимости объяснять роль Японии в создании инфраструктуры, - задаче, которой правительство Моди отводит роль несущей опоры экономического роста. Для строительства метрополитена (городских скоростных железных дорог) в Дели, Мумбаи, Бангалоре и других местах используются йеновые займы. Метрополитен в Дели, частично открывшийся в 2002 году, удлиняли уже несколько раз, и его общая протяженность в 416 километров превзошла длину токийских подземок (суммарную протяженность Tokyo Metro и Toei Subway). Не будет преувеличением сказать, что это радикально повысило комфортность поездок на работу и учебу, тем самым существенно улучшив жизнь населения Дели.

Успех этого метрополитена стал решающим фактором того, что именно японский «синкансэн» выбрали для строительства первой в Индии линии скоростного железнодорожного сообщения. Примерно 80% затрат в 1,8 трлн йен на строительство 508-километровой линии синкансэн между Ахмедабадом и Мумбаи предполагается покрыть за счет йеновых займов, при этом Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма и НИИ комплексных железнодорожных исследований оказывают всестороннюю поддержку. Линия синкансэн, привлекающая внимание такими многочисленными особенностями как первый в Индии железнодорожный тоннель под морским дном, перемещение под землю железнодорожного терминала Мумбаи, частично откроется в августе 2027 года.

Устойчивое лидерство среди наиболее многообещающих рынков

В проведенном Японским банком международного сотрудничества (JBIC) «Исследовании перспектив зарубежного бизнеса предприятий нашей страны» (декабрь 2025 года) Индия четвертый год подряд заняла лидирующую позицию среди «наиболее многообещающих направлений в среднесрочной перспективе». При этом в проведенном JETRO Исследовании ситуации с продвижением японских предприятий за рубежом в 2025 финансовом году на вопрос об ожидаемой операционной прибыли за 2025 год 75,5% японских предприятий, продвигающихся на индийском рынке, ответили, что они прогнозируют профицит. Это, конечно, отнюдь не значит, что на весьма сложном индийском рынке можно с легкостью добиться профицита за короткий срок. И в JETRO, и в Министерстве экономики, торговли и промышленности оценивают такой итог как «достижение профицита в результате многолетних усилий каждого из предприятий».

Прямые инвестиции в Индию из Японии с апреля 2000 года по март 2026 года составили в общей сложности около 48,1 млрд долларов – Япония находится на пятом месте вслед за Соединенными Штатами и Нидерландами. Только за один 2025 финансовый год в Индию из Японии инвестированы 3 млрд 740 млн долларов (около 600 млрд йен). Если говорить о двусторонней торговле, то в 2025 финансовом году ее объем превысил 25 млрд долларов. Поскольку торговый баланс демонстрирует серьезный перевес в пользу японской стороны, а Индия в качестве ответной политики на «пошлины Трампа» прикладывает все силы к диверсификации направлений своего экспорта морепродуктов, текстильной продукции, драгоценных камней и т. п., можно ожидать роста их экспорта и в Японию.

При всем при том Индия – не та страна, дружба и взаимное понимание с которой достигаются легко и просто. Достаточно обратить внимание на то упорство, которое Индия продемонстрировала в ходе переговоров о «пошлинах Трампа», чтобы понять, что она не прогибается и не идет с легкостью на компромиссы даже перед ведущими державами. Для японцев, которые привыкли к тому уважению, с которым к ним относятся в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, Индия, вероятно, выступает деловым партнером, с которым ведут отношения с опаской. Вместе с тем этот партнер справедливо и по достоинству оценивает вклад в свою экономику и бизнес. Японское правительство и частный сектор, сталкиваясь с физической нехваткой кадровых ресурсов, резко нарастили усилия по приглашению в страну индийских технологов, развитию системы интернатуры, подбору принимающих предприятий. Все это дает понять, какие ожидания связывают в Японии с Индией – страной, где пусть не все идет гладко, но тем не менее утверждается демократия и верховенство закона.

Индия, продвигающая политику «многовекторной дипломатии», не прекратила отношений с Россией и закупку российской нефти даже под угрозой штрафных санкций со стороны администрации Трампа. Весной 2026 года страна решила на определенных условиях возобновить прием инвестиций со стороны Китая. Индия – страна, способная принять решение о приеме китайских технологий и денег даже притом, что считает Китай угрозой для собственного развития.

В «антикитайском» лагере в Японии раздаются заявления о необходимости «сблизиться с Индией, чтобы вместе сдерживать Китай», но индийская сторона видит такие не слишком дальновидные расчеты насквозь. Отношения с Китаем и Россией являются для Индии частью тщательно выверенной дипломатической стратегии.

С точки зрения Японии индийская политика и общество чрезвычайно сложны, а индийцы выглядят «очень уверенным в себе» народом. Тем не менее лучшее понимание этой страны и укрепление отношений с ней очень важны для Японии, которой необходимо открывать новые рынки в условиях падения рождаемости и нехватки рабочих рук, а также продолжать укреплять цепочки поставок. Не выступает ли сложившееся сейчас международное положение, при всей его сложности, прекрасным поводом в полной мере обратиться лицом к Индии?

Фотография к заголовку: премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) и премьер-министр Японии Такаити Санаэ перед переговорами на высшем уровне в Дели, 2 июля 2026 г. (снимок предоставлен индийским Бюро информации для прессы)