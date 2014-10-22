20 октября 2014 года двум женщинам-министрам были предъявлены обвинения. Министра экономики, торговли и промышленности Обути Юко подозревают в непрозрачном использовании средств группы поддержки и других политических организаций, а министра юстиции Мацусиму Мидори — в подкупе избирателей путём раздачи вееров с её изображением в пределах её избирательного округа. Это стало сильным ударом для кабинета Абэ Синдзо, возглавляющего правительство во второй раз.

Премьер-министр Абэ Синдзо, приняв заявления об отставке, принёс свои извинения, сказав прессе: «Ответственность за их назначение в правительство лежит на мне. Я приношу свои глубокие извинения народу Японии».

Это происшествие окажет большое влияние на дальнейшее управление политической структурой, ведь это первая отставка членов кабинета с момента начала работы правительства Абэ Синдзо в декабре 2012 года, к тому же эти женщины-министры были символическими фигурами для курса, направленного на карьерные успехи женщин, который был объявлен в сентябре при реорганизации правительства.

Суть обвинений

Обути Юко вменяют в вину злоупотребление политическими средствами для групп поддержки. Еженедельное издание «Сюкан Синтё» сообщило о содержании финансовых отчётов этих групп, в которых были пункты «расходы на билеты» и «расходы на еду» для сторонников Обути во время театральных представлений в Токио в 2010 и 2011 годах. Использование фондов на расходы посетителей представления, которые они должны были оплачивать из собственных средств, нарушают Закон о выборах, запрещающий предоставление льгот избирателям.

Мацусима обвиняется в распространении в её избирательном округе в Токио бумажных вееров с её именем, изображением и перечислением пунктов её программы. Оппозиционная Демократическая партия Японии представила это потенциально незаконным актом, поскольку политикам запрещается дарить ценные предметы избирателям. Вопрос на прошлой неделе обострился, когда в Токийском окружном суде против неё возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении законов о выборах в государственные учреждения.

Удар по политике Абэ Синдзо

Обути, 40-летняя мать двоих детей, является дочерью Обути Кэйдзо, возглавлявшего правительство Японии в 1998-2000 годах. Она заняла его место в парламенте от префектуры Гумма после того, как его поразил инсульт. С тех пор она переизбиралась четыре раза и дважды являлась членом правительства, была государственным министром по вопросам гендерного равенства в правительстве Асо Таро (1998-2000), а сейчас возглавляла министерство экономики, торговли и промышленности. Её происхождение и успехи в политике позволяли предполагать, что в будущем она может стать премьер-министром, но нынешняя скандальная отставка, вероятно, отрицательно скажется на её политической карьере.

Кроме того, эта отставка создаёт проблемы для всего правительства. Приняв в правительство пять женщин в качестве министров, Абэ Синдзо показал, насколько серьёзно он относится к продвижению женщин в политической, экономической и других сферах. Обути же успешно совмещала политическую карьеру с материнством и была одной из ключевых фигур для этой политической линии.

Обути, кроме того, являлась министром по вопросам возмещения ущерба от атомных аварий и вывода АЭС из эксплуатации, у неё была важная роль — убедить общественность в необходимости перезапуска ядерных реакторов. В качестве министра экономики она активно разрабатывала меры поддержки малого и среднего бизнеса для оживления региональной экономики — это ещё одна важная часть политики Абэ Синдзо. Её отставка станет большой помехой в продолжении этого политического курса.

Мацусима Мидори — в прошлом журналист газеты «Асахи симбун», четырежды избиралась в парламент, впервые работала в правительстве, и на должности министра юстиции проработала меньше двух месяцев.

Второй кабинет Абэ работал в одном и том же составе на протяжении 617 дней, это рекордный срок за всё послевоенное время, но события, случившиеся всего через несколько недель после новых назначений в правительство, несколько омрачают его перспективы.

Фото вверху: Обути Юко 20 ноября 2014 года на пресс-конференции отвечает на вопросы, касающиеся её отставки. Фотография Jiji Press.

(Оригинал статьи опубликован на японском языке 20 октября 2014 г. Перевод выполнен по английскому варианту статьи)