El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 (cuyo presidente es Mori Yoshirō, ex primer ministro de Japón) anunció el día 1 de septiembre que retiraba de circulación el logotipo oficial de las Olimpiadas y presentaría una convocatoria para elegir un nuevo diseño. El logotipo cancelado se había hecho público el 24 de julio, y recibió una serie de críticas por ser demasiado parecido al logotipo para el Théâtre de Liège (Bélgica); se han tildado otros trabajos anteriores del diseñador de “calcos” y “plagios”, y ante la sucesión de ataques el Comité declaró que “Así es imposible lograr la comprensión de los ciudadanos” (en palabras del director Mutō Toshirō).

La cancelación del uso del logotipo oficial de las Olimpiadas constituye un hecho sin precedentes. Dado que los patrocinadores del comité ya han empezado a publicitar el logotipo es de prever que se genere un gran caos.

El asunto del logotipo se ve enmarcado en las tremendas críticas que ha estado recibiendo el proyecto para el Nuevo Estadio Nacional debido a su presupuesto, sus dimensiones y otros problemas, y cuya completa revisión acaba de anunciar el Gobierno. La cancelación del logotipo es otro “escándalo” más, que no hace sino empeorar la imagen del evento de 2020.

El diseño de los bolsos era un plagio

El diseñador del logotipo de las Olimpiadas de 2020 es Sano Kenjirō, de 43 años, profesor de la Universidad de Bellas Artes de Tama. Justo después de la presentación pública del logotipo se extendió la opinión por Internet de que se parecía al logotipo del Théâtre de Liège, y el estudio de diseñadores responsable interpuso una denuncia contra el Comité Olímpico Internacional (COI) para que cesara el uso del supuesto plagio.

El 3 de agosto, en rueda de prensa, Sano negó las acusaciones de plagio. Sin embargo, a mediados del mismo mes surgieron nuevas dudas sobre la originalidad de su trabajo, cuando se encontraron parecidos extremos entre sus diseños para la línea de artículos promocionales de Suntory Beer (los bolsos Tote Bag) y varias obras extranjeras. Suntory retiró de distribución una parte de la línea de productos, y admitió que había existido plagio por parte de Sano.

Los bocetos, originales según el comité, también reciben fuertes críticas

Posteriormente se encontraron otros parecidos entre algunos diseños anteriores de Sano y varios productos, y esto enardeció el debate sobre si el logotipo era original o no. El comité celebró una rueda de prensa el día 28, en la que se dieron explicaciones acerca del proceso de selección del logotipo oficial para las Olimpiadas. El comité enfatizó que el boceto inicial de Sano no se parecía al del teatro belga, y que en su opinión era un trabajo original.

Sin embargo, pronto hubo quien señaló que ese boceto inicial se parecía al cartel de la exposición sobre Jan Tschichold que se celebró en Tokio en 2013. También se descubrió que uno de los ejemplos de logotipo para las Olimpiadas que Sano presentó al comité era una imagen que había descargado de la página de otra persona y utilizado sin permiso, momento en el que el comité decidió cortar por lo sano y cancelar por completo el uso del logotipo.

Aunque Sano reconoció haber hecho uso indebido de esa imagen, aseguró que no había robado ni plagiado nada. Por otro lado también concordó en que resultaba demasiado complicado seguir adelante en esa situación, y en que había que retirar el logotipo.

El comité también retiró del uso público el logotipo de las Paraolimpiadas, que había sido creado a juego con el de las Olimpiadas.

Cronología del logotipo de las Olimpiadas

24/7 Presentación del logotipo. 29/7 Comentarios en Internet sobre el parecido entre el logotipo de Sano y el del Théâtre de Liège. 3/8 Un representante de los diseñadores del logotipo del teatro belga declara que la firma ha enviado un documento al Comité Olímpico Japonés solicitando que cese el uso del logotipo. 5/8 El diseñador del logotipo, Sano Kenjirō, declara en rueda de prensa que no hubo plagio. 13/8 Se acusa a Sano de haber copiado diseños para la línea Tote Bag (productos promocionales de una campaña de Suntory Beer), y se retiran de distribución 8 productos de los 30 totales. 14/8 Llega a los juzgados una querella interpuesta por los diseñadores belgas contra el COI para que cese el uso del logotipo de las Olimpiadas. 28/8 En rueda de prensa, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 explica que los bocetos originales de Sano para el logotipo no guardaban parecido con el del Théâtre de Liège. 30/8 Se extiende por Internet la opinión de que los bocetos originales de Sano se parecen al cartel de una exposición realizada en Tokio en 2013. Se señala que se trata de un uso no permitido de una imagen sujeta a derechos de autor. 1/9 El comité decide cancelar el uso del logotipo.

Imagen del encabezado: tras la cancelación del logotipo, un trabajador retira los carteles de las Olimpiadas y Paraolimpiadas de Tokio 2020 que se encontraban expuestos en el edificio del Gobierno metropolitano de Tokio (noche del 1 de septiembre de 2015, distrito tokiota de Shinjuku)