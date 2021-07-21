La Fundación Nippon y Airbnb Japan se han unido para ofrecer visitas guiadas virtuales de las áreas cercanas a los lugares de celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos con voluntarios de City Cast entre el 30 de julio y el 29 de agosto.

La persistencia de la pandemia de la COVID-19 ha provocado que los visitantes internacionales no puedan asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. La mayoría de los eventos (los celebrados en Tokio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Fukushima y Hokkaidō) también se celebrarán sin público.

El grupo de voluntarios, conocido como City Cast, esperaba recibir a visitantes de todo el país y del extranjero, una oportunidad que ahora no podrán disfrutar. No obstante, el Centro de Apoyo a los Voluntarios de la Fundación Nippon ha desarrollado una iniciativa para conectar a los aficionados con el personal de City Cast a través de visitas guiadas virtuales gratuitas.

En cooperación con las autoridades locales que supervisan a City Cast, un total de 89 voluntarios en 20 grupos han planificado programas completos y variados. A través de la plataforma Airbnb, presentarán los encantos locales de las zonas aledañas a los lugares de celebración de las competiciones en inglés y japonés, una experiencia que se acercará a la de ser un turista en el lugar.

Entre las 20 opciones que se ofertan hay un crucero por el río en Tokio, una visita guiada por la historia y la cultura de la prefectura de Chiba, un paseo alrededor de una ciudad de la prefectura de Miyagi (todas en inglés), y un vistazo a algunos de los enclaves a lo largo de la ruta de la maratón paralímpica (en japonés).

Las reservas se pueden realizar por orden de llegada, y algunas visitas pueden aparecer como no disponibles al estar completas. También se permite la reserva en grupo.

Los detalles sobre las fechas, el horario y cómo participar se encuentran en el enlace que compartimos debajo en inglés y japonés.

https://www.airbnb.com/d/hostedbycityguides

El siguiente enlace cuenta con información sobre el Centro de Apoyo a los Voluntarios de la Fundación Nippon y sus diversas actividades.

https://www.volasapo.tokyo/

(Fotografía del encabezado: algunos de los voluntarios de City Cast que estarán a cargo de las visitas guiadas por las áreas cercanas a los lugares de celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Por cortesía del Centro de Apoyo a los Voluntarios de la Fundación Nippon.)