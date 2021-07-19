Центр поддержки волонтёров фонда Nippon Foundation совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным паралимпийским комитетом (МПК) и японским филиалом крупнейшей в мире платформы сообщества путешественников Airbnb (Сан-Франциско, США) совместно проведут «Виртуальный тур City Cast» с 30 июля по 29 августа.

При проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио отказались от приёма зарубежных зрителей из-за распространения инфекции нового коронавируса. Кроме того, соревнования в Токио, префектурах Фукусима и Хоккайдо будут проводиться без зрителей.

Хотя многие жители Японии и зарубежные участники волонтёрских программ с нетерпением ждали возможности посетить место проведения соревнований, чтобы не только помочь в приёме гостей, но и для осмотра достопримечательностей, количество волонтёров, требующихся токийской системе гидов-волонтёров City Cast, значительно уменьшилось. Центр поддержки волонтёров фонда Nippon Foundation, чтобы подключить таких волонтёров, запланировал бесплатный онлайн-тур.

В сотрудничестве с местными администрациями, управляющими деятельностью City Cast, 20 групп с участием в общей сложности 89 добровольцев разрабатывают широкий спектр онлайн-контента на любой вкус. Используя платформу Airbnb, волонтёры City Cast расскажут об очаровании мест, где расположены объекты соревнований, на английском и японском языках. Суть проекта состоит в том, чтобы люди могли хоть немного почувствовать себя в путешествии.

Вот, например, некоторые из предлагаемых 20 туров:

«Путеводитель по популярным набережным в Токио: Асакуса, река Сумида, Одайба» (на английском языке)

«В поисках самураев: небольшое путешествие в Нарита и Сакура в районе Хокусо префектуры Тиба, признанном объектом национального наследия» (на английском языке)

«Благодарность за помощь в восстановлении: достопримечательности и деликатесы города Хигасимацусима в префектуре Мияги» (на английском языке)

«Знакомство с географией, историей, “местами силы” центрального Токио, места проведения паралимпийского марафона» (на японском языке)

Туры очень разнообразны. Заявки на каждый тур подаются в порядке очереди и приём будет прекращён, как только будет набрано максимальное количество желающих. Возможно групповое бронирование.

Для получения подробной информации о турах (дата и место проведения, способ участия) посетите специальный веб-сайт Airbnb (на японском и английском языках).

https://www.airbnb.jp/d/hostedbycityguides

Смотрите также информацию о деятельности Центра поддержки волонтёров фонда Nippon Foundation.

https://www.volasapo.tokyo/

Фотография к заголовку: Волонтёры City Cast гостеприимно представляют очарование мест проведения соревнований онлайн на английском и японском языках (изображение предоставлено Центром поддержки волонтёров Nippon Foundation)