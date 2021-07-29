El Centro de Apoyo a Voluntarios de la Fundación Nippon creó el proyecto virtual Yell for one, en cuyo sitio de internet se pueden encontrar los himnos nacionales de un gran número de países para animar a los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, así como al público de fuera de Japón que no pudo asistir para apoyarlos.

Más de 1.300 personas participan en este proyecto que está disponible en un sitio web y en YouTube

Debido a la pandemia del coronavirus, los aficionados de fuera de Japón no han podido asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Además, las competiciones que se celebran en cuatro prefecturas cercanas a la zona metropolitana de Tokio, así como en las prefecturas de Hokkaidō y Fukushima, tampoco contarán con espectadores.

Durante las prácticas y actividades de los voluntarios relacionadas con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, llegaron a los oídos del Centro de Apoyo a Voluntarios de la Fundación Nippon las intenciones de estos de transmitir sus sentimientos a la gente de otros países que no pudo asistir como público, así como de apoyar a los deportistas. Por estas razones, se planeó un proyecto de videos basado en los himnos nacionales y odas a la bandera de 204 países y territorios del mundo con el fin de animar a los deportistas.

Sitio web del proyecto Yell for one

https://www.volasapo.tokyo/volunteer-info/yellforone/

En un principio se había planeado que los voluntarios adscritos a la capital japonesa y a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 interpretaran los himnos. Sin embargo, la idea fue tan bien recibida entre familiares, amigos y conocidos, e incluso entre escuelas y empresas dentro y fuera del país, que el proyecto terminó contando con la participación de más de 1.300 personas de todas las edades.

En la producción de los videos se contó con el apoyo de la compañía discográfica King Records, el Coro Filarmónico de Tokio y la Orquesta Filarmónica de Japón, entre otros.

En el sitio se pueden encontrar los videos de los himnos de 204 países y territorios. En cada uno aparece la pantalla dividida en seis y un mínimo de seis personas que se autofilmaron. Algunos interpretan el himno de su país de origen, pero también hay quienes entonan los de los países por los que sienten alguna afinidad o donde residen sus amigos o familiares.

Chung Eiberii, voluntaria de los Juegos Olímpicos originaria de Nueva Zelanda y residente en Tokio, dijo que ella siente un gran amor por Japón y que por eso solicitó cantar su himno, que entonó ataviada en un yukata. Agregó que había tenido la oportunidad de escuchar el himno de Japón en otras ocasiones, pero que era la primera vez que lo interpretaba y que buscaba el significado de su letra, gracias a lo cual aprendió algo nuevo sobre este país al que tanto aprecia.

Tokida Yoshihiro, quien vivió en Arabia Saudí 25 años por su trabajo, dijo que cantó el himno saudí como muestra de su profundo agradecimiento a ese país, ya que los locales siempre fueron muy amigables con él y le brindaban ayuda cuando la necesitaba. Sin embargo, le pidió a su esposa e hija que lo acompañaran porque le daba un poco de vergüenza cantar solo.

En un anuncio del Centro de Apoyo a Voluntarios de la Fundación Nippon se puede leer la invitación: “Cada día se celebran apasionadas competiciones. Acompáñennos desde sus casas cantando mientras disfrutan del encuentro deportivo en la televisión”.

Por otra parte, el centro también ofrecerá paseos virtuales guiados por los voluntarios City Cast, con el fin de dar a conocer los atractivos de los lugares donde se celebrarán las competiciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Estas visitas guiadas se llevarán a cabo del 30 de julio al 29 de agosto.

Fotografía del encabezado: el eslogan del proyecto “El mundo es uno, animemos a los deportistas que participan en las Olimpiadas de Tokio 2020 como ciudadanos del mundo”. La página web también está disponible en inglés (la totalidad de las imágenes pertenece al Centro de Apoyo a Voluntarios de la Fundación Nippon).