La Fundación Nippon anunció una iniciativa para ayudar a los ucranianos que deseen venir a Japón huyendo de la guerra. Se espera contribuir con unos 5.000 millones de yenes en tres años a los costes del viaje, la subsistencia y otros gastos, así como al subsidio de organizaciones que ayudan a los refugiados.

Ante la invasión rusa de Ucrania, que se está prolongando en el tiempo, la Fundación Nippon anunció el 28 de marzo que contribuirá con un fondo de ayuda humanitaria por un valor de 5.000 millones de yenes para cubrir el coste del viaje y suplementar los gastos de subsistencia de tres años de los refugiados ucranianos que deseen venir a Japón.

El Gobierno anunció que simplificará los trámites de ingreso en el país para las personas que lleguen huyendo de la guerra en Ucrania y flexibilizará las condiciones con las que les otorgará la residencia para desarrollar una política de inclusión positiva. Además, los Gobiernos locales facilitarán vivienda pública y suministros para la vida diaria, entre otras medidas. No obstante, la ayuda económica sigue siendo limitada, lo que ha motivado a la Fundación Nippon a proponer una ayuda inicial de 500.000 yenes por hogar para estabilizar las condiciones de vida de los refugiados cubriendo el coste de artículos de uso diario, entre otras cosas, y una ayuda anual de un millón de yenes por persona durante tres años (con un máximo de tres millones de yenes anuales por hogar). Por otra parte, también se ofrecerá ayuda económica a las organizaciones sin ánimo de lucro que estén ayudando a los refugiados dentro de Japón.

De acuerdo con la Fundación Nippon, en la actualidad hay unos 900 refugiados ucranianos que desean venir a Japón. Hay asimismo unos 150 que ya han llegado a Japón y a los que también se les ayudará. El presidente de la Fundación Nippon Sasakawa Yōhei comentó: “Nos gustaría que los 1.900 ucranianos que viven en Japón ayudasen a transmitir esta información, a través del correo electrónico y otros medios, a sus familiares, amigos y conocidos que deseen refugiarse en Japón para encontrar a estas personas y poder recibirlas”.

Oficina para la ayuda a los refugiados ucranianos de la Fundación Nippon

Formulario de consulta (en japonés e inglés): https://forms.gle/3tKvhrYcjjBzupx26

https://forms.gle/3tKvhrYcjjBzupx26 Teléfono: 03-6229-5131

Fotografía del encabezado: Estudiantes refugiadas procedentes de Ucrania a su llegada al aeropuerto de Fukuoka el 25 de marzo. Son recibidos por estudiantes de la Universidad de Economía de Japón que las acogen. (Jiji)