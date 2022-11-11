El 20 de noviembre comenzará la Copa Mundial de Fútbol de Catar. La selección nacional de fútbol de Japón lucirá en esta ocasión un uniforme basado en el concepto de “ORIGAMI” (papiroflexia).

ORIGAMI, una plegaria por la victoria y el júbilo

El uniforme de la selección nacional de fútbol ha sido renovado por primera vez en casi tres años. Este nuevo diseño se utilizó por primera vez en el partido amistoso internacional contra la selección de Estados Unidos, celebrado en Alemania del pasado 23 de septiembre, y está basado en la idea del ORIGAMI.

En la Copa del Mundo de 2002, organizada conjuntamente por Japón y Corea del Sur, 2,7 millones de grullas de papel plegado fueron alzadas al cielo en el Estadio Internacional de Yokohama (actual Estadio Nissan) después de la final para felicitar a los ganadores. Inspirado en este episodio, el origami se utilizó como símbolo de las plegarias de los aficionados para alcanzar la victoria y el júbilo.

Además, los pliegues de montaña y de valle del origami se superponen a la trayectoria de la selección japonesa, que ha seguido evolucionando a través de una historia de “montañas y valles”.

El uniforme de la selección nacional de fútbol de Japón en 2022 elaborado por Adidas Japón. El diseño es el mismo para ambos sexos.

El uniforme para jugar en casa es de color base azul con un diseño gráfico de origami ―líneas de plegado y diagramas de desarrollo― en la parte delantera. El elemento que difiere de lo convencional es la posición de la bandera nacional. Antes se colocaba sobre el emblema en el pecho izquierdo. Esta vez aparece en la parte superior trasera. El portavoz de Adidas Japón explicó que “El mensaje es el de ‘llevas al país a la espalda’ al mismo tiempo que ‘el apoyo de tus seguidores te empuja hacia adelante’”.

Además, los números de la espalda son amarillos para que sean visibles durante las emisiones de los partidos en la televisión o en los smartphones.

El panel rojo en el interior del cuello está tomado del uniforme que llevaron los seleccionados que salieron campeones de Asia en Catar en 2011. Está diseñado con el deseo de que la selección vuelva a experimentar esa alegría en este mundial.

En cuanto al uniforme para los partidos fuera de casa, se utiliza por primera vez una camiseta blanca y un pantalón. Al igual que la versión para jugar en casa, tiene diseños gráficos ideados del concepto de ORIGAMI principalmente en las mangas, y, además, utiliza la técnica del anaglifo en la que se superponen los colores azul y rojo para dar una impresión tridimensional.

El uniforme de visitante parece tener capas de papiroflexia.

Minamino Takumi, miembro de la selección nacional, comenta su impresión sobre el nuevo uniforme: “Es un orgullo para los jugadores llevar el uniforme azul de la selección y luchar. Esta vez, además, el diseño me motiva mucho a salir a pelear y darlo todo”.

Otro de los seleccionados, Asano Takuma, comenta: “Recuerdo que cuando estaba en el instituto fuimos al torneo nacional con mil grullas de papel que nos confiaron exalumnos mayores de nuestro centro. Creo que el origami, plegado con deseos y oraciones, tiene poder, y quiero pelear envuelto en él. Me gustaría llevar conmigo todas las tradiciones y todo lo que las anteriores selecciones han construido a lo largo de los años, jugar con todas mis fuerzas, aunque no sea del todo perfecto, y contribuir a la victoria”.

Minamino Takumi.

Una retrospectiva de los uniformes de la selección japonesa en la Copa del Mundo

La selección nacional japonesa es conocida como los Samurai Blue (azul samurái) por el color de su uniforme. ASICS fabricó la equipación para el que fue el primer mundial para Japón: la Copa del Mundo de Francia en 1998. No obstante, en 1999 Adidas firmó un contrato de suministro con la Asociación de Fútbol de Japón, por lo que esta empresa ha sido el proveedor del uniforme en todos los torneos desde el de Japón-Corea de 2002.

Nakata Hidetoshi juega con un modelo de 1998 (para el Mundial de Francia) creado por ASICS. También se conoce como el “modelo de la llama” debido al impresionante dibujo de una llama en ambas mangas. El motivo se basa en la llama “Karura-en”, que lleva una deidad guardiana budista, Fudō Myō-ō.

Mundial de Japón y Corea del Sur de 2002, entre los mejores 16 países

Concepto: monte Fuji

Muestra la belleza japonesa con un diseño sencillo. El ribete rojo que va desde ambos lados del cuello hasta los dos puños se inspira en la imagen del “Fuji al revés” reflejada en la superficie del lago.

Mundial de Japón y Corea del Sur 2002: el monte Fuji.

Mundial de Alemania 2006, eliminada en la fase de grupos

Concepto: patrón en una hoja de espada japonesa

La imagen de la espada japonesa, símbolo de la tradición y la tecnología del país, fue elegida en referencia al “Samurai Blue”, lema decidido para la selección nacional de Japón. El motivo se basa en el patrón de olas hamon que se ve en la hoja de la espada, y representa la imagen de un país rodeado por el hermoso mar azul, volando alto hacia el cielo azul pálido (el mundo).

Mundial de Alemania 2006: patrón en una hoja de espada japonesa.

Mundial de Sudáfrica 2010, entre los mejores 16 países

Concepto: alas que conducen a la revolución

El tema del diseño era “las alas que conducen a una revolución” para lograr el objetivo del entrenador Okada Takeshi de quedar entre los cuatro primeros en la Copa del Mundo. La parte delantera de la camiseta está decorada con un ala inspirada en el yatagarasu (cuervo mitólogico), el símbolo del fútbol japonés. El cuadrado rojo en el pecho también es llamativo. Se disponía de dos tipos con diferentes funciones, que los jugadores podían seleccionar según su estilo de juego y las condiciones del terreno.

Mundial de Sudáfrica 2010: alas que conducen a la revolución.

Mundial de Brasil 2014, eliminada en la fase de grupos

Concepto: círculo

Diseñado bajo el concepto de “círculo” para unir a los jugadores y a los seguidores para luchar como uno solo. La raya de color neón (fluorescente) de la espalda está dispuesta de manera que al unirse los jugadores en un gran círculo queden conectadas. Las once líneas del pecho izquierdo, que se extienden alrededor del emblema, representan a los jugadores que, tras formar un círculo, se extienden por el campo para combatir.

Mundial de Brasil 2014: el círculo.

Mundial de Rusia 2018, entre los mejores 16 países

Concepto: el color de la victoria

El color base es un índigo profundo y oscuro, un color tradicional japonés que simboliza la victoria. El mensaje es que se tejen los pensamientos y deseos de los jugadores, el personal y los seguidores en el “patrón sashiko” al afrontar el reto del mundial en Rusia. La parte del cuello en V está decorada con el color “rojo victoria”, el de la bandera japonesa, inspirado en el cuello frontal de los kimonos de los samuráis.

Mundial de Rusia 2018: el color de la victoria.

En el último mundial de Rusia, la Asociación de Fútbol de Japón también regaló a Kumamon, un personaje de relaciones públicas de la prefectura de Kumamoto muy popular en el extranjero, un uniforme de la selección nacional. El número 55 fue tomado del nombre de usuario de Kumamon en Twitter.

Kumamon, con el uniforme de la selección nacional de Japón que le fue regalado, y los funcionarios de la Asociación de Fútbol de la Prefectura de Kumamoto (Gobierno de la prefectura de Kumamoto, ciudad de Kumamoto, 17 de mayo de 2018; Jiji Press).

Otros uniformes de la selección japonesa

Adidas Japón ha producido uniformes de la selección nacional, no solo para los partidos de la Copa Mundial sino para otras ocasiones, ofreciendo diseños y características innovadoras.

Por ejemplo, los uniformes de la temporada 2020-2021 se basaron en el concepto de “Nippon-bare”, el cielo despejado de Japón. Es el que cada jugador y aficionado ha visto en diferentes lugares. El diseño muestra una suerte de “collage del cielo” con cinco tonos de azul que simboliza la conexión entre la afición y los jugadores bajo un mismo cielo sin nubes. La parte trasera es de un azul celeste brillante y vivo.

El diseño “Nippon-bare” se convirtió en un tema candente al estar inspirado en los grabados ukiyo-e. También se usó en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Fotografía del encabezado: El once inicial de Japón con el uniforme ORIGAMI para el amistoso internacional contra Estados Unidos, Düsseldorf, Alemania, 23 de septiembre de 2022 (Jiji Press).

Texto: Redacción de nippon.com.

Imagen por cortesía de Adidas Japón.