أخيرا ستنطلق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في يوم العشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وسيخوض المنتخب الياباني مبارياته مرتديا زيا رسميا يقوم على مفهوم ”الأوريغامي (ORIGAMI)“. في هذا الموضوع نسلط الضوء على تصميمات الزي الرسمي للمنتخب الياباني التي ظهر بها في منافسات كأس العالم.

الأوريغامي ”رمز الصلوات التي تجلب الفرح“

أعيد تصميم زي المنتخب الياباني لكرة القدم لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات. ويتم استخدامه منذ المباراة الودية الدولية مع منتخب الولايات المتحدة التي أقيمت في ألمانيا في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول من العام الحالي.

المفهوم الأساسي للتصميم يقوم على ”الأوريغامي“.

في بطولة كأس العالم 2002 التي أقيمت في اليابان وكوريا الجنوبية، حلق 2.7 مليون طائر كركي مصنوع من الأوريغامي في سماء ملعب يوكوهاما الدولي (ملعب نيسان حاليا) للاحتفال بالفائز بعد انتهاء المباراة النهائية. ومن هذا المشهد، أصبح الأوريغامي رمزا للصلوات التي تجلب النصر والفرح.

وعلاوة على ذلك، فإن مسيرة المنتخب الياباني التي استمرت بالتطور بعد مرورها بفترات ”ازدهار وتراجع“، ما هي إلا عبارة عن ”طيَّات جبال وأودية“ في الأوريغامي.

زي منتخب اليابان لعام 2022 الذي قامت شركة أديداس اليابان بتصميمه. نفس التصميم للرجال والسيدات.

يرتكز الزي الرسمي لمباريات الإياب على اللون الأزرق، ويتميز بالتصميم الغرافيكي للأوريغامي في الجانب الأمامي، وهذا التصميم عبارة عن خطوط قابلة للطي وأشكال مفتوحة. ويختلف عن الزي المعتاد في مكان وجود العلم الياباني. فحتى الآن، تم وضع العلم فوق الشعار الموجود على جانب الصدر الأيسر، لكنه في هذه المرة تم وضعه على الجزء العلوي من الظهر. ويوضح قسم الإعلان في شركة أديداس اليابان ذلك قائلا ”إن هذا التصميم يتضمن رسالة تقول ”في نفس الوقت الذي يحمل فيه اللاعبون مسؤولية الوطن على عاتقهم“، ”فإن المشجعين يقومون بمساندة اللاعبين ودفعهم من الخلف“.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن رقم اللاعب في الخلف أصبح أصفر اللون، بعد الأخذ بعين الاعتبار وضوح الرؤية عند مشاهدة المباريات في التلفاز أو الهاتف الذكي.

الشارة الحمراء على الجزء الداخلي من منطقة العنق مأخوذة من الزي الذي كان يرتديه منتخب اليابان عندما أصبح بطل آسيا في قطر في عام 2011. مع أمنيات ”تحقيق لحظات الفرح مرة أخرى في قطر!“

بالمقابل، فإن زي مباريات الذهاب هو عبارة عن قميص أبيض، وتم استخدام اللون الأسود لأول مرة في السروال. وكما هو الحال في زي مباريات الإياب، فقد تم رسم رسومات غرافيكية قائمة على مفهوم الأوريغامي بشكل أساسي على الأكمام، وتم استخدام طريقة تسمى ”النقش“ لإعطاء انطباع ثلاثي الأبعاد عن طريق تداخل اللونين الأزرق والأحمر.

الزي الاحتياطي والذي يظهر عليه أشكال متداخلة من الأوريغامي.

وحول الانطباع عن ”الزي القتالي الجديد“، علق لاعب المنتخب الياباني مينامينو تاكومي قائلا ”إنه لفخر للاعبين أن يخوضوا المباريات مرتدين الزي الأزرق للمنتخب الياباني. إنه تصميم يجعلك تقول ”لنرتدي هذا الزي ونقاتل!““.

وقال اللاعب أسانو تاكوما بحماس ”عندما كنت طالبا في المدرسة الثانوية، أتذكر ذهابي إلى البطولة الوطنية حاملا ألف طائر كركي ورقي (سينبادزورو) أعطاني إياها أحد الخريجين السابقين. أعتقد أن هناك قوة في الأوريغامي المحمل بالأمنيات والصلوات، لذلك أريد أن أخوض المباريات حاملا هذه القوة. أريد أن أحمل على عاتقي التقاليد وكل ما فعله المنتخب الياباني حتى الآن، وأن ألعب بكل قوتي حتى لو كنت بلا خبرة، وأن أساهم في الفوز“.

اللاعب مينامينو تاكومي.

استرجاع ذكريات منتخب اليابان في المونديال

يُطلق على المنتخب الياباني اسم ”الساموراي الأزرق (SAMURAI BLUE)“ نسبة إلى لون الزي الأزرق الذي يرتديه. وعندما شارك منتخب اليابان في كأس العالم في فرنسا في عام 1998، قامت شركة أشيكس (Asics) بتصميم الزي، ولكن بعد أن قام اتحاد كرة القدم الياباني بالتعاقد مع شركة أديداس اليابان في عام 1999، تتولى الشركة مهمة التوريد في جميع البطولات منذ بطولة كأس العالم في اليابان وكوريا الجنوبية.

اللاعب ناكاتا هيديتوشي وهو يلعب مرتديا زي عام 1998 (خاص ببطولة فرنسا لكأس العالم) والذي قامت شركة أشيكس بتصميمه. شكل اللهب على كلا الكمين له انطباع خاص، ويُسمى أيضا ”زي اللهب“. تم تصميم هذا الزي على شكل لهب ”كارورائين“ الذي يحمله الإله البوذي فودوميو على ظهره. وكالة كيودو.

مونديال 2002 اليابان وكوريا الجنوبية (بلوغ دور الستة عشر)

المفهوم: جبل فوجي

التصميم البسيط يعبر عن جمال اليابان. والحواف الحمراء التي تمتد من جانب العنق الأيسر والأيمن إلى أطراف الأكمام هي صورة ”جبل فوجي المقلوب“ المنعكسة على سطح بحيرة.

زي ”جبل فوجي“ في بطولة اليابان وكوريا الجنوبية في عام 2002.

مونديال 2006 ألمانيا (الخروج من الدور الأول)

المفهوم: السيف

وكما يُسمى المنتخب الياباني باسم ”الساموراي الأزرق“ المتعارف عليه، فإن التصميم يعبِّر عن ”السيف الياباني“ الذي يعتبر رمزا للتقاليد والتقنية اليابانية. وكما يظهر شكل تموجات ”حد السيف“ على النصل، فإن الزي يعبر عن التحليق عاليا من الأرض المحاطة بالبحار الجميلة التي تتلون بلون اليابان الأزرق إلى السماء ذات اللون الأزرق الفاتح (العالم).

زي ”حد السيف“ في بطولة ألمانيا في عام 2006.

مونديال 2010 جنوب أفريقيا (بلوغ دور الستة عشر)

المفهوم: الأجنحة التي تقود إلى الثورة

من أجل تحقيق هدف بلوغ الدور نصف النهائي في كأس العالم والذي حدده المدرب أوكادا تاكيشي، كانت فكرة التصميم تقوم على فكرة ”الأجنحة التي تقود إلى الثورة“. وتم تزيين الجزء الأمامي من القميص بالريش المستوحى من رمز كرة القدم اليابانية ”غراب ياتا الأسطوري“. والمربع الأحمر في أعلى الصدر ذو انطباع خاص أيضا. وتم تصميم نوعين من الأزياء بوظائف مختلفة، ويمكن للاعبين الاختيار بينهما وفقا لأسلوب اللعب وظروف الملعب.

زي ”الأجنحة التي تقود إلى الثورة“ في بطولة جنوب أفريقيا في عام 2010.

مونديال 2014 البرازيل (الخروج من الدور الأول)

المفهوم: دائرة التكاتف

يعتمد التصميم على مفهوم ”الدائرة“ بحيث يمكن للاعبين والمشجعين القتال معا كشخص واحد. وتم وضع الخط الفوسفوري على الظهر للتعبير عن دائرة واحدة كبيرة تتشكل عندما يشكل اللاعبون والمشجعون دائرة التكاتف. وتمثل الخطوط الإحدى عشرة الموجودة على الجانب الأيسر من الصدر، والتي تمتد من وسط الشعار، اللاعبين الذين يشكلون دائرة التكاتف ثم يتجهون إلى الملعب لخوض المباراة.

زي ”حلقة التكاتف“ في بطولة البرازيل في عام 2014.

مونديال 2018 روسيا (بلوغ دور الستة عشر)

المفهوم: لون النصر

بالعودة إلى أصل اللون الأزرق الياباني، فإن اللون الأساسي هو لون نيلي داكن بشدة، وهو لون ياباني تقليدي يعني ”لون النصر“. ويحتوي ”شكل الساشيكو (التطريز بخيط أبيض على قماش نيلي)“ على رسالة مفادها أن اللاعبين والكادر الفني والمشجعين الذين بنوا تاريخ كرة القدم اليابانية سيخوضون غمار مباريات بطولة روسيا. وجزء العنق الذي على شكل حرف V مزين بلون ”أحمر النصر“ الذي يعبر عن لون قرص الشمس الأحمر، والمستوحى من الجزء الأمامي من كيمونو الساموراي.

زي ”لون النصر“ في بطولة روسيا في عام 2018.

الإصدار الخاص رقم 1

في البطولة السابقة في روسيا، تم منح شخصية العلاقات العامة في محافظة كوماموتو ”كومامون“، والتي تحظى بشعبية في الخارج، زيا خاصا من قبل الاتحاد الياباني لكرة القدم. وبالمناسبة، فإن الرقم 55 مأخوذ من اسم حساب تويتر الخاص بكومامون.

شخصية كومامون ترتدي الزي الرسمي للمنتخب الياباني مع مسؤولي اتحاد كرة القدم في محافظة كوماموتو (17/5/2018، مبنى محافظة كوماموتو في مدينة كوماموتو)، جيجي برس.

الإصدار الخاص رقم 2

تقوم شركة أديداس اليابان بتصميم وإنتاج الزي الرسمي للمنتخب الياباني بالإضافة إلى الزي الرسمي لبطولة كأس العالم، وتستمر في تقديم تصاميم ووظائف مبتكرة حتى الآن.

فعلى سبيل المثال، يرتكز الزي الرسمي لعامي 2020-2021 على مفهوم ”اليابان المشرقة“. حيث تتصل السماوات التي رآها كل لاعب ومشجع من المكان الذي يوجد فيه ببعضها البعض، ويتم التعبير عن مشهد التحول إلى ”اليابان المشرقة“ التي لا يوجد في سمائها أي غيمة بـ ”أشكال مختلفة من السماوات“ باستخدام خمسة ألوان زرقاء ذات درجات مختلفة. والجزء الخلفي هو لون أزرق سماوي واحد مشرق وحيوي.

تم تسليط الضوء على زي ”اليابان المشرقة“ كتصميم مبتكر من فن الرسم الياباني المُسمى يوكيوئي. تم ارتداء هذا الزي في أولمبيات طوكيو أيضا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان الرئيسي: تشكيلة منتخب اليابان قبل خوض المباراة الودية الدولية مع الولايات المتحدة مرتديا زي ”الأوريغامي“ (23/9/2022، مدينة دوسلدورف في ألمانيا)، جيجي برس، النص من إعداد Nippon.com، صور زي المنتخب الياباني مقدمة من أديداس اليابان)