El pico más alto de Japón es un destino popular entre los escaladores nacionales e internacionales. En la temporada de subida de 2024, la ruta Yoshida, en la parte norte de la montaña, recaudará una tasa de 2.000 yenes por visitante, y una puerta de acceso hará las veces de punto de control de seguridad.

La temporada de escalada del monte Fuji comenzará oficialmente el 1 de julio. De cara a esta fecha, las autoridades de la prefectura de Yamanashi instalaron el pasado 17 de junio una puerta de acceso en la quinta estación de la ruta Yoshida, en el norte. El objetivo de esta medida es ofrecer unas instalaciones en las que se puedan recaudar las tasas de acceso y donde los funcionarios puedan disuadir a los escaladores que no estén preparados, como aquellos cuyo objetivo es ver el amanecer después de una “subida relámpago” hasta la cumbre, sin descansar durante la noche.

A partir de la temporada de subida del verano de 2024, cada visitante deberá pagar 2.000 yenes para acceder a la ruta Yoshida, que es la más popular de las cuatro rutas que llevan a la cumbre. La puerta cerrará entre las 16:00 y las 3:00 horas, y habrá un límite de acceso diario de 4.000 personas (excluyendo a aquellas que hayan reservado alojamiento en uno de refugios en lo alto de la montaña). El pago podrá realizarse por adelantado en la página web oficial de escalada del monte Fuji, y los escaladores utilizarán un código en sus teléfonos inteligentes para cruzar la puerta. Las tasas se utilizarán para mejorar el soporte multilingüe para los visitantes extranjeros y las guías de seguridad en la montaña.

El 19 de junio se celebró un ejercicio preliminar para preparar al personal que atenderá a los visitantes extranjeros y a los montañistas insuficientemente equipados. El gobernador de Yamanashi, Nagasaki Kōtarō, visitó la quinta estación, situada a una elevación de 2.300 metros en el monte de 3.776 metros, y explicó que estas medidas tienen como objetivo garantizar que todos los escaladores, tanto nacionales como de fuera de Japón, pueden disfrutar al máximo de su experiencia en la montaña.

La quinta estación es una parada popular para que los grandes autobuses turísticos incluso antes del comienzo de la temporada de subida. (© nippon.com)

Hay personal multilingüe disponible que ofrece a los visitantes extranjeros consejos para subir sin percances la montaña. (© nippon.com)

A los escaladores mal equipados se les advierte sobre la importancia de llevar ropa abrigada, calzado apropiado y equipamiento para la lluvia. (© nippon.com)

El gobernador de Yamanashi, Nagasaki Kōtarō, hace una demostración sobre cómo cruzar la puerta con una prueba de pago por adelantado en su teléfono. Los escaladores reciben una pulsera que indica que han pagado la tasa de entrada. (© nippon.com)

(Fotografía del encabezado: escaladores cruzan la puerta recién instalada en la quinta estación de la ruta Yoshida del monte Fuji. © nippon.com.)