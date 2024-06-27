تُعَد قمة جبل فوجي، أعلى قمة في اليابان، وجهة مغرية للمتسلقين من جميع أنحاء العالم. وفي موسم التسلق لعام 2024، سيبدأ مسار يوشيدا على الجانب الشمالي من الجبل في تحصيل رسوم قدرها 2000 ين لكل متسلق، حيث ستعمل بوابة التذاكر الجديدة كنقطة تفتيش أمني، مما يضيف بُعدًا جديدًا للتسلق

يبدأ موسم تسلق جبل فوجي رسميًا في الأول من يوليو/تموز. وقبيل هذا الموعد، قامت سلطات محافظة ياماناشي بتركيب بوابة عند المحطة الخامسة لمسار يوشيدا الشمالي المؤدي إلى الجبل في 17 يونيو/حزيران. يهدف هذا الإجراء إلى توفير مرفق يمكن من خلاله تحصيل رسوم التسلق ومحاولة منع المتسلقين غير المستعدين بشكل كافٍ، بما في ذلك أولئك الذين يسعون لمشاهدة شروق الشمس من القمة بدون إقامة ليلية.

ابتداءً من موسم التسلق الصيفي لعام 2024، سيكون على كل متسلق دفع رسوم قدرها 2000 ين لاستخدام مسار يوشيدا، الذي يُعَد الأكثر شهرة بين أربع مسارات تؤدي إلى القمة. ستغلق البوابة بين الساعة 4:00 مساءً و3:00 صباحًا، مع تحديد يومي لعدد المتسلقين بـ 4000 شخص (باستثناء الذين حجزوا أماكن نوم في أحد الأكواخ الواقعة أعلى الجبل). يمكن الدفع مسبقًا عبر الموقع الرسمي لتسلق جبل فوجي، حيث يعرض المتسلقون رمزًا على هواتفهم الذكية لعبور البوابة. ستستخدم الرسوم لتحسين الدعم متعدد اللغات للمتسلقين الأجانب وتعزيز إرشادات السلامة على الجبل.

في 19 يونيو/حزيران، تمت ممارسة تمهيدية لتدريب الموظفين على التعامل مع الزوار الأجانب والمتسلقين غير المتدربين. قام محافظ ياماناشي ناغاساكي كوتارو بزيارة المحطة الخامسة، الموجودة على ارتفاع 2300 متر فوق سطح البحر على قمة بارتفاع 3776 متر، وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أن يتمكن جميع المتسلقين، سواء من داخل اليابان أو من الخارج، من الاستمتاع بتجربتهم بالكامل على الجبل.

المحطة الخامسة هي مكان شهير يتوقف فيه الحافلات السياحية الكبيرة حتى قبل بدء موسم التسلق.(© Nippon.com)

يتواجد موظفون متعددي اللغات لتقديم نصائح للزوار الأجانب حول تسلق الجبل بأمان.(© Nippon.com)

يتم تحذير المتسلقين الذين يكونون مجهزين بملابس صيفية خفيف عن ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة، وحذاء مناسب، ومعدات للمطر. (© Nippon.com)

يقوم محافظ ياماناشي ناغاساكي بعرض كيفية عبور البوابة باستخدام دليل على الدفع المسبق على الهاتف. يتم منح المتسلقين سوارًا يُظهر أنهم دفعوا رسوم الدخول.(© Nippon.com)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان المتسلقون يمرون من خلال البوابة الجديدة المثبتة في المحطة الخامسة على مسار يوشيدا في جبل فوجي.© Nippon.com)