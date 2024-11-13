Los preparativos continúan en el lugar en que se celebrará la Expo de Osaka en 2025. Una enorme estructura de madera ya está terminada: el Gran Anillo que rodeará las atracciones principales del evento global, símbolo de la exposición en sí.

El símbolo de la Expo de Osaka

Falta solo medio año para que la Expo 2025 dé comienzo en Osaka. El 13 de septiembre se celebró una ceremonia para marcar la finalización del Gran Anillo, un círculo de madera de más de dos kilómetros de circunferencia que rodea el recinto de la Expo en la isla artificial de Yumeshima, en el distrito Konohana de Osaka. Asistieron el productor de diseño de la Expo, Fujimoto Sō, el gobernador prefectural de Osaka, Yoshimura Hirofumi, y miembros de la prensa. Tokura Masakazu, presidente de la Asociación Japonesa para la Exposición Mundial de 2025 (así como de Keidanren), dijo estar seguro de que el Gran Anillo se convertiría en un símbolo de la Expo de Osaka.

El Gran Anillo visto desde el piso 50 de la Torre Sakishima Cosmo. (© Hashino Yukinori)

En el Ring Skywalk, con una altura de 12 metros, se plantarán flores y árboles a tiempo para la Expo. (© Hashino Yukinori)

El tema de la Expo (“Diseñar la sociedad futura para nuestras vidas”) lo encarnan tanto los “pabellones temáticos”, creaciones casi todos de artistas japoneses, como los pabellones internacionales, todos los cuales quedan rodeados por el Gran Anillo.

El Ring Skywalk (“paseo por el cielo”), de 12 metros de altura, que rodea el lugar sirve tanto de entrada al área central como de punto de observación para todo el recinto. El Ring Ground Walk (“paseo por el suelo”), por otro lado, servirá como ruta alternativa con la que los visitantes podrán apreciar la belleza de la estructura de madera, lejos de las inclemencias del tiempo y del sol.

Representación artística del Ring Skywalk. (Cortesía de la Asociación Japonesa para la Exposición Mundial 2025)

Si hace buen tiempo se puede ver hasta el puente Akashi Kaikyō, en el centro-derecha, al fondo. (© Hashino Yukinori)

El Ring Ground Walk, a nivel del suelo, ofrece al visitante un primer plano de la habilidad artesanal japonesa. (© Hashino Yukinori)

Los pabellones son el foco principal

La construcción del anillo precisó de 27.000 metros cúbicos de madera y 34.400 millones de yenes. Una vez completada la instalación de sus vigas, columnas y suelos, los obreros comenzarán ahora a instalar los ascensores, a plantar los árboles y a añadir otros toques finales antes de la inauguración.

Pese a que hubo cierta preocupación sobre si se podrían llegar a construir algunos de los pabellones extranjeros, por dificultades al conseguir materiales y elegir contratistas, las obras para completarlos se hallan ahora bien encaminadas, y se han confirmado las localizaciones de 157 pabellones.

Según Fujimoto, “En la Expo se reunirán personas de diferentes trasfondos y países bajo el objetivo común de crear el futuro. La finalización del Gran Anillo es el primer paso para lograrlo”.

Fujimoto añade, con emoción: “El foco de la Expo no es el anillo, sino los pabellones que rodea el anillo. Cada país realizará su propia contribución maravillosa; podemos ver ahora el papel que desempeñará el anillo al unir esas contribuciones”.

Dentro del anillo la construcción de los pabellones avanza a buen ritmo. (© Hashino Yukinori)

El productor de diseño Fujimoto Sō espera con ilusión poder dar la vuelta al anillo. (© Hashino Yukinori)

La Expo estará abierta durante 184 días, desde el 13 de abril hasta el 13 de octubre de 2025, y dará la bienvenida a 28 millones de visitantes, según estimaciones. Una vez termine la Expo, el Gran Anillo será desmantelado. Sin embargo, con la esperanza de que su madera se pueda reutilizar, los organizadores de la Expo han invitado a administraciones locales, empresas de construcción y otros organismos a presentar propuestas para el reciclaje del material, aunque esta idea se encuentra aún en una fase exploratoria, y se deben discutir los detalles sobre logística y costes.

La icónica Torre del Sol también iba a ser demolida tras la Expo de Osaka de 1970. La comunidad local realizó fervientes peticiones para evitarlo, no obstante, y las autoridades aceptaron convertir la torre en un elemento permanente de la ciudad. Hacer del Gran Anillo otro elemento permanente sería más difícil, económicamente, porque fue concebido desde un principio como estructura temporal. El gobernador Yoshimura ha sugerido que el anillo podría llegar a preservarse, sin embargo, y hay esperanzas de que su legado termine por sobrevivir, de una forma u otra.

La sección del anillo que acogió la ceremonia de finalización se construyó con madera de Namie, Fukushima, un área que el Gran Terremoto del Este de Japón y el posterior tsunami dañaron con especial fuerza. Hay esperanzas de que esa madera se reúse tras la Expo. (© Hashino Yukinori)

Estudiantes de la Universidad Ritsumeikan realizan una actuación de caligrafía con temática de la Expo, en la cual hicieron referencia a la finalización del anillo. (© Hashino Yukinori)

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de su versión en inglés. Imagen del encabezado: algunos asistentes a la ceremonia posan con caligrafía creada por los estudiantes de la Universidad Ritsumeikan - © Hashino Yukinori de nippon.com.)