مع استمرار الاستعدادات في موقع معرض أوساكا إكسبو المقرر إقامته في العام المقبل، تم الانتهاء من تشييد أحد الهياكل الخشبية الضخمة التي ستشكل جزءًا أساسيًا من التجمع العالمي. من أبرز معالم هذا الموقع هو الحلقة المعمارية المركزية الكبيرة، التي ستحتضن جميع مناطق الجذب الرئيسية في المعرض. هذه الحلقة ستكون رمزًا رئيسيًا للمعرض، حيث ستجسد فكرة التواصل والتقارب بين الثقافات المختلفة، مما يعكس روح التعاون والتفاعل العالمي التي يسعى المعرض إلى تعزيزها.

رمز معرض أوساكا

لم يتبق سوى نصف عام حتى انطلاق معرض إكسبو 2025 في أوساكا، الذي يعد من أبرز الأحداث العالمية المرتقبة. وفي 13 سبتمبر/أيلول، أقيم حفل خاص للاحتفال باكتمال بناء الحلقة المركزية الكبرى، وهي عبارة عن حلقة معمارية ضخمة مصنوعة من الخشب بطول 2 كيلومتر، تحيط بموقع المعرض الواقع على جزيرة يوميشيما الاصطناعية في حي كونوهانا بأوساكا.

شهد الحفل حضور شخصيات بارزة، من بينهم المنتج التصميمي للمعرض فوجيموتو سو، ومحافظ أوساكا يوشيمورا هيروفومي، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين. وخلال الحفل، أشار توكورا ماساكازو، رئيس الجمعية اليابانية المسؤولة عن تنظيم معرض الإكسبو الدولي 2025 ورئيس اتحاد العمال الياباني ”كيدانرين“، إلى أن الحلقة المركزية الكبرى ستكون رمزًا مميزًا للمعرض وستعكس روح الابتكار والاستدامة التي يسعى المعرض إلى تجسيدها.

من المتوقع أن يجذب المعرض ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، إذ يركز على استعراض أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا والبيئة والثقافة. كما تشكل الحلقة المركزية الكبرى، التي تمتد حول موقع المعرض، نقطة محورية في التصميم المعماري الفريد للحدث، مما يضفي بعدًا جماليًا ومعنويًا على التجربة الشاملة للزوار.

الحلقة المركزية الكبرى، كما تظهر من الطابق الخمسين في برج ساكيشيما كوزمو. (© هاشينو يوكينوري)

ستتم زراعة ”الممشى الدائري العلوي“ الذي يبلغ ارتفاعه 12 مترًا بالزهور والأشجار لتكون متزامنة مع فعاليات المعرض. (© هاشينو يوكينوري)

وتتجسد فكرة المعرض التي تتمحور حول ”تصميم المجتمع المستقبلي لحياتنا“– في كلٍ من ”الأجنحة المميزة“، والتي هي في الغالب من أعمال الفنانين اليابانيين، والأجنحة الدولية، والتي تقع جميعها داخل الحلقة المركزية الكبرى.

ويشكل ”الممشى الدائري العلوي“ الذي يبلغ ارتفاعه 12 متراً والذي يحيط بالموقع مدخلاً للمنطقة المركزية ويوفر إطلالة رائعة على المكان. وأما ”الممشى الدائري الأرضي“ فسيكون على مستوى الأرض وسيعمل كطريق بديل يسمح للزوار بالاستمتاع بجمال الهيكل الخشبي، بعيداً عن العوامل الجوية وحرارة والشمس.

انطباع فني تخيلي للشكل الذي سيكون عليه الممشى العلوي الدائري بعد الانتهاء منه. (© الجمعية اليابانية المسؤولة عن المعرض الدولي 2025)

في الأيام الصافية الصحوة، يمكن رؤية جسر أكاشي كايكيو (في الخلفية في المنتصف وعلى يمين الصورة). (© هاشينو يوكينوري)

”الممشى الدائري الأرضي“ الموجود على مستوى الأرض يوفر للزوار إطلالات عن قرب للمهارة الحرفية اليابانية. (© هاشينو يوكينوري)

الأجنحة هي العنصر الرئيسي

استُخدم في بناء الحلقة المعمارية المركزية 27 ألف متر مكعب من الخشب وبتكلفة 34,4 مليار ين. وبعد الانتهاء من تركيب العوارض والأعمدة والأرضيات، سيبدأ العمال الآن في تركيب المصاعد وزراعة الأشجار وإضافة اللمسات النهائية الأخرى قبل الافتتاح الكبير.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن ما إذا كان سيتم بناء بعض الأجنحة الخارجية بشكل فعلي بسبب الصعوبات في الحصول على المواد الخام واختيار المقاولين، إلا أن العمل لإكمال هذه الأجنحة يسير في المسار الصحيح الآن، حيث تم تأكيد مواقع 157 جناحًا.

وعلى حسب قول فوجيموتو: ”في إكسبو، سيجتمع أشخاص من خلفيات ودول مختلفة تحت هدف مشترك لخلق مستقبل جديد. وعملية إكمال الحلقة المركزية الكبرى هي الخطوة الأولى لتحقيق ذلك“.

ويضيف فوجيموتو في تأثر قائلًا: ”لا يركز الإكسبو على الحلقة المركزية، بل على الأجنحة التي تحيط بها. حيث ستقدم كل دولة مساهمتها الرائعة. ويمكننا الآن أن نرى الدور الذي ستلعبه الحلقة المركزية في جمع كل هذه العناصر معًا“.

داخل الحلقة المركزية، تتقدم أعمال البناء في الأجنحة بوتيرة سريعة. (© هاشينو يوكينوري)

يتطلع المنتج التصميمي ”فوجيموتو سو“ بشغف إلى السير في جولة حول الحلقة. (© هاشينو يوكينوري)

وسيستمر المعرض لمدة 184 يومًا، من 13 أبريل/ نيسان إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ومتوقع أن يستقبل 28 مليون زائر. وبمجرد انتهاء المعرض، من المقرر تفكيك الحلقة المركزية الكبرى. وعلى أمل إعادة استخدام الأخشاب، فقد دعا منظمو المعرض الهيئات المحلية وشركات البناء وغيرها لتقديم مقترحات لإعادة استخدام المواد، ولكن الاقتراح لا يزال في مراحل الاستكشاف، وتفاصيل الخدمات اللوجستية والتكاليف لم تتم مناقشتها بعد.

وكما حدث بعد هدم ”برج الشمس“ الأيقوني بعد انتهاء معرض أوساكا لعام 1970، وبعد مناشدات قوية من المجتمع المحلي، وموافقة السلطات على جعل البرج معلمًا دائمًا. تسعى بالمثل الجهات المعنية في جعل ”الحلقة المركزية الكبرى“ دائمة الوجود على الرغم من صعوبة الأمر بشكل أكبر من الناحية الاقتصادية، لأنها كانت مصممة كهيكل مؤقت. ومع ذلك، ألمح المحافظ يوشيمورا إلى إمكانية الحفاظ على الحلقة المركزية، وهناك آمال في أن يستمر إرثها بشكل أو بآخر.

تم بناء أحد أجزاء الحلقة المعمارية التي تم افتتاحها في الحفل باستخدام الأخشاب من منطقة ناميه، بمحافظة فوكوشيما، وهي المنطقة التي تضررت بشدة من زلزال شرق اليابان العظيم والتسونامي. وهناك آمال في إعادة استخدام الأخشاب بعد انتهاء فعاليات المعرض. (© هاشينو يوكينوري)

طلاب من جامعة ”ريتسوميكان“ يقدمون لوحة خطية استحضروا فيه فكرة المعرض مع الإشارة إلى اكتمال الحلقة المعمارية. (© هاشينو يوكينوري)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: المشاركون في الحفل بجوار لوحة خط اليد من أداء بعض طلاب جامعة ريتسوميكان. © هاشينو يوكينوري من فريق عمل Nippon.com)