Las visitas por parte de turistas extranjeros a la ciudad de Uto, en Kumamoto, han aumentado en gran medida según un análisis de NaviTime Japan. Este sorprendente crecimiento se atribuye a la popularidad del manga One Piece, y a una estatua de uno de sus icónicos “Piratas del sombrero de paja” en la región.

El terremoto de Kumamoto de abril de 2016 causó grandes daños en Kumamoto. El dibujante de manga Oda Eiichirō, natural de la prefectura, expresó inmediatamente su apoyo y, en un proyecto de reconstrucción en colaboración conjunta entre el manga One Piece y esta región de Japón, se instalaron estatuas de los personajes de los Piratas del sombrero de paja de One Piece en nueve ciudades, pueblos y aldeas de la prefectura a lo largo de cuatro años.

Gracias a esta iniciativa el número de turistas extranjeros se ha duplicado en cada uno de los municipios donde se instalaron las estatuas, en comparación con el año fiscal 2019, antes de la pandemia del nuevo coronavirus. Se puede decir que los Piratas del sombrero de paja han atraído a todos esos turistas extranjeros.

Estatua de Jinbe en el parque Sumiyoshi Kaigan, ciudad de Uto, prefectura de Kumamoto. (Jiji Press)

NaviTime Japan (distrito de Minato, Tokio), empresa que gestiona una página web de navegación con información sobre transbordos aéreos y ferroviarios, analizó la tasa de aumento del número de visitantes extranjeros que se alojaron en Japón en el año fiscal 2023 en comparación con 2019, y descubrió que Kumamoto encabezaba la lista por prefecturas, con un aumento de 2,14 veces, por delante de la prefectura de Yamagata (2,00 veces más) y la prefectura de Fukuoka (2,06 veces más).

La ciudad de Uto ocupó el primer lugar en términos de aumento por municipio en la prefectura de Kumamoto, con un incremento de 7,33 veces. Además, un análisis de los lugares de estancia de los visitantes dentro de la ciudad de Uto muestra que estos pasaron más tiempo en el parque Sumiyoshi Kaigan, donde se encuentra la estatua de Jinbe, miembro de los “Piratas del sombrero de paja” de One Piece, que en la playa Okoshiki, famoso lugar paisajístico, o en los alrededores de la estación de Uto, en el centro de la ciudad.

Municipio Aumento de turistas Estatua de One Piece Uto 7,33 veces Jinbe Mashiki 6,75 veces Sanji Takamori 4,25 veces Franky Minamiaso 3,74 veces Robin Mifune 3,60 veces Brook Aso 2,59 veces Usopp Ōzu 2,50 veces Zoro Nishihara 2,50 veces Nami Kumamoto 2,25 veces Luffy y Chopper Arao 1,77 veces ―

*El aumento del número de turista se calcula respecto a la cifra de 2019.

Un análisis detallado de los datos de turistas extranjeros que visitaron las estatuas de los personajes de One Piece en Kumamoto entre enero de 2023 y septiembre de 2024 reveló que la estatua de Usopp, ubicada frente a la estación de Aso, es la más popular. Su ubicación en la zona turística popular de Aso y la cercanía a la estación parecen ser los principales factores que han impulsado su alta tasa de visitas.

Por regiones de origen, los turistas del Este Asiático muestran una mayor preferencia por la estatua de Usopp, mientras que los de Sudeste se inclinan más por la estatua de Luffy, ubicada cerca de la estación de Kumamoto. Esto sugiere que los visitantes con itinerarios limitados tienden a concentrarse en las estatuas más accesibles desde las principales estaciones. Por otro lado, los turistas de Europa, América y Oceanía suelen visitar múltiples ubicaciones durante su viaje.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: estatuas de los personajes de los “Piratas del sombrero de paja”, del popular manga One Piece, ubicadas en diez lugares de la prefectura de Kumamoto - Jiji Press.)