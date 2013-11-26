Tomar algo ya de por sí raro y hacerlo aún más raro gracias a la última tecnología: una especialidad de la cultura otaku de Japón.

Las akushu-kai (sesiones de apretones de manos), por ejemplo, pueden ser consideradas una rareza. Son eventos sencillos destinados a exprimir el dinero de las carteras de los fans de grupos de “idols” como AKB48 para las arcas de la industria de la música. Los fans que compran la edición limitada de los singles que sacan a la venta estos grupos reciben un ticket para asistir a uno de estos eventos, donde tienen la oportunidad de tocar la piel de su integrante favorita del grupo.

Para evitar malentendidos, tengo que aclarar que cuando digo “tocar la piel” me refiero a un breve apretón de manos (akushu). En este caso no se llega a ningún acuerdo con el apretón de manos, ya que el apretón ES el acuerdo.

Cada ticket otorga al portador únicamente el derecho a un apretón de manos con una de las integrantes del grupo, que se sitúan de pie delante de cada fila. La opinión de P.T. Barnum (¿o David Hannum?) sobre los incautos parece no envejecer, aunque ahora solo hace falta medio segundo para arrebatarle el dinero a un fan ingenuo.

Obviamente, como persona ajena a este fenómeno, tal vez esté malinterpretando algunos de los placeres de esperar (y esperar...) en fila para estrechar la mano de una extraña. Podríamos tener una visión más objetiva de una persona que sí ha experimentado este evento en primera persona. ¿Pero qué ocurre si eres fanático de un grupo de “idols” y no puedes físicamente asistir a una akushu-kai? Digamos que tienes la gripe y no quieres que tu grupo favorito enferme por tu culpa. O que simplemente consideras salir del kotatsu y vestirte una acción arriesgada.

Antes eso habría significado renunciar a la emoción del apretón de manos. Pero hay un otaku que ha salido al rescate con el desarrollo de un dispositivo que trae la emoción de la akushu-kai al hogar del otaku.

El usuario de Youtube conocido como Netkick ha inventado un sistema utilizando un mando táctil Novint Falcon 3D y un casco de realidad virtual Oculus Rift. (En el vídeo, abajo, la vista estereoscópica que se ve en el dispositivo Oculus se puede apreciar en la pantalla de la computadora). Este artefacto permite que des un apretón de manos virtual a la cantante humanoide desarrollada por computadora Hatsune Miku. El personaje parece responder al movimiento de tu mano, como puede observarse:

Esta experiencia virtual puede parecer un tanto superficial, pero probablemente no es menos desconcertante que el akushu-kai del mundo real.

(Traducido al español del original escrito en inglés)