لعل أحد مميزات ثقافة الأوتاكو اليابانية الغريبة هي استخدامهم التكنولوجيا للتطرق إلى موضوع غريب بالأساس لجعله أكثر غرابة ودهشة.

وقد تكون حفلة مصافحة الأيدي هي مثال حي على بعض غرائب عالم الأوتاكو، حيث تقام هذه المناسبة من أجل جذب المزيد من المعجبين للفرق الغنائية مثل AKB48 الشهيرة وتحقيق المزيد من الأرباح المالية في مجال صناعة الموسيقى.

ويمكن للمعجبين الذين يشترون النسخ المحدودة لتذاكر الحفلات الغنائية الحصول على تذكرة لحضور واحدة من حفلات المصافحة تلك، حيث تتيح لهم الفرصة لمجرد التعبير عن مشاعرهم تجاه اعضاء الفرق المفضلين لديهم. أود أن أشير هنا حتى نبتعد عن أي سوء فهم أن التعبير عن المشاعر يشمل فقط مصافحة قصيرة باليد! في الحالة العادية تتم المصافحة من أجل إبرام الاتفاق أو الصفقة، ولكن في حالة الأوتاكو فإن هذه المصافحة هي في حد ذاتها الصفقة!! كل تذكرة تمنح حاملها الحق في مصافحة واحد من أعضاء الفرقة، الذين يقفون مصطفين في صفوف متتالية. إذا كنت ترغب في (لقاء) وتحية الأعضاء الأخرين فأنت في حاجة الى تذكرة أخرى. وربما هي طريقة أخرى للحصول على أموال أكثر من هؤلاء المعجبين.

وبطبيعة الحال عندما انظر لهذه الظاهرة كأجنبي فإنني لا يمكنني فهم السر الخفي وراء الفرحة والسعادة التي تأتي من الإنتظار ساعات وساعات في طابور طويل وممل، فقط من أجل مصافحة شخص غريب.

ولكن ماذا يحث لو كنت معجباً بأحد هؤلاء النجوم ولم تستطع لسبب أو آخر الحضور إلى حفل المصافحة؟ أو دعونا نقول أنك أصبت بنزلة برد وانفلونزا شديدة ولا تريد أن تُعدي نجمك المفضل، أو أنك وجدت أن عملية الإستعداد للحفلة والخروج من المنزل الدافىء عملية مرهقة. في الماضي كان يعني ذلك التخلي عن متعة التشويق والإثارة التي تحملها حفلة المصافحة، ولكن لا خوف بعد الآن!! فإن الأوتاكو جاء لإنقاذك وإيجاد حل جذري لتلك المشكلة، وذلك عن طريق ابتكار ذراع الكترونية موصلة بجهاز الكمبيوتر حيث يمكنك من خلالها مصافحة النجم المحبب لديك!!

فقد صمم مستخدم لليوتيوب معروف بإسم Netkick جهاز للمحاكاة يمكن من خلاله مصافحة النجم المحبوب لديك من خلال الكمبيوتر ! هذا التطبيق يسمح لك بمصافحة شخصية الأنيمي هاتسوني ميكو وكذلك رؤية تأثير المصافحة عليها من خلال شاشة الكمبيوتر.

قد يبدو هذا الاختراع سطحيا ولكنه لا يضاهي بسطحيته حفل المصافحة الفعلي.

(المقالة باللغة الإنكليزية)