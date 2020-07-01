Un proyecto patrocinado por el Gobierno de Japón busca establecer una serie de directrices que garanticen la calidad de contenido y redacción, tanto en inglés como en japonés, de la información turística del país.

La pandemia de la COVID-19 ha asestado un duro golpe a todos los sectores de la economía japonesa. El turismo ha sido posiblemente la industria más afectada. En el año 2019, 31,9 millones de turistas visitaron Japón, una cifra histórica. Sin embargo, ese flujo de visitantes ha desaparecido. Para febrero de 2020, la cifra de turistas extranjeros se había reducido cerca del 58 % con respecto al mismo mes en 2019. En marzo, la caída alcanzó un 94 % y, para abril, el número de turistas extranjeros que llegaba a Japón se redujo un insólito 99,9 %, a escala diaria con respecto a abril de 2019.

Con el atractivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, el Gobierno japonés confiaba en que alcanzaría su objetivo de 40 millones de visitantes extranjeros en el año 2020, algo que ahora no es más que una ilusión. Sin embargo, las autoridades no han desistido en lo que respecta a la promoción del turismo a largo plazo y continúan trabajando para allanar el camino, con el fin de que este sector crezca en el futuro y los visitantes se sientan todavía más satisfechos al conocer las maravillas que ofrece Japón.

El poder de la palabra escrita

Un ejemplo de estos esfuerzos es el programa de Promoción de Apoyo Multilingüe para el Turismo en Japón, lanzado en 2018. Este proyecto busca uniformar la irregular cantidad y calidad de la información disponible sobre los lugares turísticos de todo el país. El 24 de abril, la Agencia de Turismo de Japón publicó un informe sobre los resultados que el proyecto ha dado hasta el momento. El sitio web solo está disponible en japonés, pero ofrece enlaces a documentos en los que se detallan algunos de los textos que se han producido, además de listados de toda la información que se ha preparado hasta el momento para los turistas.

En una publicación del sitio web de la Sociedad de Escritores, Editores y Traductores con sede en Tokio se elogia a todos los asesores de contenido, editores y revisores que participan en este ambicioso proyecto. Tan solo en el año fiscal 2019 (de abril de 2019 a marzo de 2020) se produjo un total de 3.117 textos relacionados con 106 lugares turísticos de Japón, desde Hokkaidō hasta Okinawa y las islas Ogasawara. Estos fueron redactados, revisados, editados, corregidos y traducidos al japonés para el escrutinio por parte del comité local y, tras recibir retroalimentación, volvieron a ser editados, revisados, pulidos y corregidos. Toppan Insatsu, la imprenta seleccionada para administrar el proyecto en los años fiscales 2019 y 2020, distribuyó los encargos entre seis empresas de producción de textos, lo que ha generado un volumen considerable de trabajo relacionado con el turismo para la comunidad de traductores y editores expertos en Japón.

Este proyecto también ofrece un par de manuales, disponibles como documentos gratuitos en PDF, para que los escritores y editores que trabajan estos temas los utilicen como referencia:

(Manual de estilo y escritura: inglés para destinos turísticos en Japón)

También está disponible un glosario de términos y frases en japonés, con su respectiva traducción al inglés, los cuales han sido seleccionados de los textos que se han producido hasta ahora, cuyo objetivo es convertirse en una fuente de inspiración para los escritores o traductores encargados de preparar materiales más orientados a los turistas y así conseguir que estos tengan la mayor calidad posible para los lectores angloparlantes:

(Glosario de términos en inglés para la redacción de artículos de lugares turísticos de Japón)

Mucho trabajo por hacer

Todos estos materiales tienen el objetivo de ofrecer una estructura y consistencia al trabajo monumental que representa la redacción de textos en los que se dan a conocer templos, santuarios, castillos y un sinfín de lugares turísticos en todo el país. Muchos visitantes y residentes extranjeros en Japón tienen experiencias sobre errores y mal uso de los idiomas extranjeros en las señalizaciones, algo que puede ser divertido, pero, siendo sinceros, la mayoría de los lugares turísticos ni siquiera cuentan con información disponible en otro idioma además del japonés.

Recientemente visité Nyakuichi Ōji en la ciudad de Ōmachi, prefectura de Nagano, un gran santuario con unos 1.200 años de historia. Cuenta con un edificio principal construido a mediados del siglo XVI, además de una maravillosa pagoda de madera de tres plantas construida en 1711. También tiene un pabellón de adoración haiden que se llevó directamente desde el santuario Ise Jingū, después de que este fuera desmantelado en la ceremonia de reconstrucción shikinen sengū en 1973. En Nyakuichi también se celebra el festival infantil de yabusame (arquería a caballo), uno de los tres principales del país de este tipo, y alberga un santuario donde se consagran las almas de aquellos montañistas que han perdido la vida en accidentes en los Alpes del Norte de Japón. A pesar de ser un lugar lleno de atractivos para los visitantes que llegan a este rincón de Nagano, el sitio web del santuario, al igual que las señales dentro del recinto, solo están disponibles en japonés.

Es cierto que este proyecto de promoción multilingüe está en ciernes y sus resultados no se han reflejado en lugares como Nyakuichi Ōji, ni los textos producidos han sido utilizados en sitios web y señalizaciones de lugares turísticos de Japón. Sin embargo, aunque la Agencia de Turismo de Japón es dueña de los derechos de estos documentos, los ha hecho disponibles gratuitamente para su uso público y comercial. La esperanza es que estas frases creadas por profesionales, que cuentan con una voz y un estilo consistentes, se puedan convertir en la referencia de un todavía mayor volumen de información producida por otras personas que toman como base estos manuales de estilo.

Aunque el inglés es un idioma que manejan muchas personas que viajan a Japón, sería deseable que, en un futuro, también se trabajara en manuales de estilo en otros idiomas como el chino y el coreano. Es poco probable que estas señalizaciones y explicaciones de calidad puedan ser vistas por muchos durante la pandemia, pero en el futuro los visitantes volverán y, gracias a este proyecto, Japón estará un poco más preparado para agasajarlos.

(Traducido al español del original en inglés. Fotografía del encabezado: señalización en japonés en el santuario Nyakuichi Ōji en Ōmachi, Nagano, que presenta la historia del lugar a los visitantes.)