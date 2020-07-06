En el nuevo sitio lanzado por la Agencia para Asuntos Culturales del Ministerio de Educación ofrece vídeos que giran en torno a diálogos en situaciones de la vida cotidiana, un recurso práctico para los estudiantes de japonés.

El 1 de junio la Agencia para Asuntos Culturales lanzó un nuevo sitio web para aprender japonés útil a través de vídeos. Este sitio está orientado principalmente a las personas que acaban de llegar a Japón y están aprendiendo el idioma por primera vez, o a aquellas que viven en el país pero no han tenido la oportunidad de estudiarlo aún. Las explicaciones y las traducciones de los diálogos están disponibles en inglés, chino simplificado, portugués, español y vietnamita.

La web se centra en las conversaciones que se dan en las situaciones cotidianas. Hay 18 temas que van desde las presentaciones y la compra de artículos para la vida diaria hasta la preparación ante emergencias o la visita a una inmobiliaria. Cada video cuenta con un guion que se puede seguir en japonés, rōmaji e inglés en subtítulos que pueden ser desactivados y activados por separado. También hay secciones con frases importantes y vocabulario, así como un vídeo final en el que se reúnen los esquemas de las frases del tema tratado. Otros vídeos del sitio albergan lecciones sobre los sonidos del japonés, su escritura y la estructura del lenguaje.

Merece la pena echar un vistazo a este sitio web por su material excelente y bien seleccionado que sin duda ayudará a los estudiantes a desenvolverse en situaciones frecuentes en Japón. No obstante, hay que tener en cuenta que los vídeos pueden tardar un poco en cargar dependiendo de la velocidad de la conexión a internet de la que se disponga.

Sitio web: Creando lazos y ampliando horizontes en la vida cotidiana a través del idioma japonés

(Fotografía del encabezado por cortesía de la Agencia para Asuntos Culturales.)