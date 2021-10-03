Nippon.com inició su andadura el 3 de octubre de 2011. Echamos la vista atrás para analizar qué han significado estos últimos 10 años para el equipo de Nippon Communications Foundation.

Una década de publicaciones en línea

Nippon.com comenzó en octubre de 2011. En los 10 años que han pasado desde entonces, hemos publicado miles de artículos. En este último año hemos incluido noticias de agencias que se publican automáticamente en nuestra web, aunque en su mayoría este sitio es fruto del esfuerzo individual de varios equipos.

El aspecto humano es desde el principio esencial en nuestro trabajo. Nuestra organización comenzó en 1974, mucho antes de la era de internet, como Japan Echo Inc., donde se editaba la revista Japan Echo. Con esta revista presentamos los puntos de vista de los observadores japoneses sobre su propio país—su sociedad y cultura, su política y sus perspectivas económicas—a los lectores de todo el mundo en inglés.

Este era un trabajo duro. Una vez nuestro comité editorial seleccionaba los artículos que serían traducidos, los editores japoneses los acortaban con un ojo en la información que no sería del todo necesaria para los lectores extranjeros y otro en cómo de extensa resultaría la posible traducción (un factor importante en la época en la que nuestros textos eran volcados en columnas con un espacio limitado).

Contábamos con un equipo extenso que estaba pendiente cada una de las palabras de cada artículo: un traductor nativo de habla inglesa, un revisor japonés, un editor nativo de inglés que pulía el estilo del texto (según las reglas que aún seguimos, actualizadas, hoy en nuestro trabajo), y finalmente el personal que colocaba el texto en la maqueta tal como aparecería en las páginas de la revista, además de otras personas centradas en la edición que acortaban el texto aquí y allá para evitar líneas viudas y huérfanas para llevar el texto hasta el final de la página, así como un corrector en el final del proceso.

Con esta afirmación estoy revelando mi veteranía hasta cierto punto: hoy no nos tenemos que preocupar sobre las líneas viudas y huérfanas, y los límites de longitud tampoco nos quitan el sueño en la era del HTML que puede extenderse por la página todo lo necesario. No obstante, todavía utilizamos equipos de traductores, revisores, editores y especialistas en maquetación web para publicar nippon.com en cada idioma.

Cambio y continuidad

En su columna inaugural como nuestro primer jefe de redacción, Shiraishi Takashi explica qué nos llevó de publicar en papel Japan Echo a publicar esta revista digital. Asimismo, destaca que “La publicación nippon.com tendrá oficialmente un carácter mensual, pero nuestra idea es aprovechar la flexibilidad que ofrece el formato online”. Todavía planeamos varias partes de nuestro sitio web—en particular la sección ‘En profundidad’ y otros artículos que encargamos a profesores, periodistas y especialistas de diversas áreas—con uno o más meses de antelación. No obstante, con el paso del tiempo, un mayor número de nuestros contenidos son producidos en períodos más cortos. Nuestros artículos de la sección ‘Datos de Japón’, por ejemplo, son publicados cada día sin falta, y deben ser enviados con tiempo suficiente a nuestros traductores y preparados para su publicación. Uno de los artículos en los que trabajé el pasado miércoles, que trata sobre la elección de Kishida Fumio como nuevo presidente del Partido Liberal Democrático, fue traducido, revisado, editado y publicado en una tarde, con su versión en español publicada un poco más tarde ese mismo día y las versiones en ruso y árabe a la mañana siguiente.

Nuestro sitio web salió a la luz hace hoy 10 años, aunque durante medio año antes estuvimos realizando una serie de pruebas. Después del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, trabajamos con ahínco durante un mes y lanzamos JapanEcho.net a comienzos de abril. En ese sitio, publicado en japonés, inglés y chino, tratamos de compartir las voces de las personas afectadas por el desastre y de aquellos que estaban pensando en la manera de sobreponerse a él (este contenido sigue disponible en la sección Opinion 3/11 del sitio web en inglés). Ese mes se sintió como una lucha sin cuartel a medida que decidíamos el contenido, organizábamos las traducciones y la edición, y nos poníamos al día con los sistemas de administración de contenido mientras permanecíamos atentos a la constante cobertura televisiva de las réplicas, los apagones continuos y la situación en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. Esto supuso un cambio drástico respecto a nuestros apacibles días en los que solo producíamos la revista.

Sin duda, ha cambiado mucho la forma en la que trabajamos cada día. Hemos pasado de QuarkXPress a CMS. Hemos reemplazado libros como el de divisores ortográficos que usábamos en el pasado para verificar la separación de palabras en el borde de la columna de un texto impreso con herramientas como las VPN para conectarnos desde casa. Nuestro equipo habla en siete idiomas y escribe contenidos para lectores de todo el mundo en cada uno de ellos.

A pesar de todo, es más importante lo que continúa siendo igual. Todos los miembros del equipo hablan y escriben en japonés, nuestra lengua común en la oficina. Japón es nuestro hogar, y algunos de nosotros lo consideramos como tal desde hace varias décadas. Nos preocupamos por él y queremos conocerlo mejor para poder compartirlo de manera más efectiva con el resto del mundo.

Estamos muy agradecidos a los cientos de personas que nos han ayudado en esta trayectoria hasta ahora. Desde los traductores y los editores en todos nuestros idiomas, hasta los fotógrafos, entrevistadores, columnistas y diseñadores web, hemos podido disfrutar de la experiencia de muchos que comparten este interés con nosotros. Si crees que llevar a lectores de todo el mundo un poco de Japón en su propio idioma es algo de lo que te gustaría formar parte, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Puede que necesitemos tu ayuda en nuestra próxima década.

(Traducido al español del original en inglés. Fotografía del encabezado: el “salón” de nuestra oficina en Toranomon permanece prácticamente sin uso durante los días de teletrabajo debido a la pandemia, pero esperamos que vuelva a ser un lugar donde periodistas, investigadores y otros expertos se reúnan para hablar sobre Japón, conectar y utilizar la wifi.)