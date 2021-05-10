En abril de 2021, el Gobierno declaró el tercer estado de emergencia como respuesta al aumento de los casos de la COVID-19, el primer ministro Suga Yoshihide se reunió por primera vez con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington DC y el golfista Matsuyama Hideki se convirtió en el primer hombre japonés que ganó un Masters.

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Anuncian que el legendario actor Tanaka Kunie, estrella del popular programa de TV Kita no kuni kara (Desde el país del norte) y la serie de películas Wakadaishō, falleció el 24 de marzo. Tenía 88 años.

El actor Tanaka Kunie. (© Jiji)

El profesor de la Universidad Meijō Akasaki Isamu, que ganó el Premio Nobel de Física en 2014 junto a otros dos científicos por el desarrollo del diodo (LED) azul, fallece a la edad de 92 años.

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La nadadora Ikee Rikako avanza en su regreso después de superar la leucemia al ganar la competición de 100 metros mariposa en el Campeonato Nacional de Natación de Japón por primera vez en tres años. Con esta victoria asegura un puesto en el equipo nacional de relevos combinados 4x100 de los Juegos de Tokio. Serán sus segundos Juegos Olímpicos desde su debut en Río de Janeiro en 2016.

Ikee Rikako celebra su victoria en la competición de 100 metros mariposa el 4 de abril de 2021, en el Centro Acuático de Tokio. (© Jiji)

La guionista Hashida Sugaku, una de las artífices de seriales de televisión tan populares como Oshin, que trata de una niña nacida en una zona rural pobre, o Wataru seken wa oni bakari, fallece en su casa de la prefectura de Shizuoka. Tenía 95 años.

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El Gobierno implementa medidas de cuasi emergencia en Osaka, Hyōgo y Miyagi en respuesta a un aumento de los casos de la COVID-19 en dichas prefecturas. Las autoridades extienden estas medidas a Tokio, Kioto y Okinawa el 9 de abril, y más tarde a Saitama, Chiba, Kanagawa y Aichi el 25 de abril.

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Salen a la luz informes que sugieren que Toshiba recibió ofertas de compra del extranjero, entre ellas una oferta masiva del fondo de inversiones británico CVC Capital Partners. El 20 de abril, el conglomerado japonés descarta la oferta de CVC por falta de detalles después de las duras críticas que recibe desde dentro de la empresa.

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El golfista Matsuyama Hideki se hace con la prestigiosa chaqueta verde en el Masters de Augusta en Georgia, convirtiéndose así en el primer hombre japonés que gana este gran título. El 30 de abril recibe el Premio del Primer Ministro en honor a este logro.

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Comienza la vacunación contra la COVID-19 para los residentes de edad avanzada en varias zonas del país. El Gobierno espera inocular a las personas de 65 años en adelante, unos 36 millones o un tercio de toda la población, para finales de junio.

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El Gobierno da carácter oficial a su decisión de liberar en el océano Pacífico dentro de dos años el agua tratada en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi de TEPCO, que contiene tritio, un isótopo radiactivo.

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Kurumatani Nobuaki dimite como presidente y director ejecutivo de Toshiba después del caos provocado por la revelación de una oferta de compra de CVC Capital Partners. Es sustituido por su predecesor inmediato, Tsunagawa Satoshi.

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Nikai Toshihiro, secretario general del Partido Liberal Democrático en el poder, pone en duda el futuro de los Juegos Olímpicos al afirmar ante las cámaras que los juegos deberían ser cancelados si la pandemia de la COVID-19 continúa empeorando.

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El primer ministro Suga Yoshihide se reúne con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca para su primera cumbre en persona. En una declaración conjunta, ambos líderes insisten en la importancia de la “paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán” e instan a “una resolución pacífica de los asuntos del estrecho” en referencia a la incipiente presión del ejército chino en la región.

El primer ministro Suga Yoshihide, a la izquierda, junto al presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca el 16 de abril de 2021. (© AFP/Jiji)

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La embajada japonesa en Myanmar (Birmania) anuncia que el periodista Kitazumi Yūki ha sido arrestado por las autoridades en la ciudad de Yangon bajo los cargos de difundir noticias falsas mientras cubría las protestas después del golpe de estado militar sucedido en febrero en el país.

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En un discurso ofrecido durante la cumbre climática celebrada a través de internet y presidida por los Estados Unidos, el primer ministro Suga reitera el compromiso de Japón para reducir en un 46 % respecto a los niveles de 2013 las emisiones de gases de efecto invernadero para el año fiscal 2030, un objetivo más ambicioso que el objetivo actual del 26 %.

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La empresa de automoción Honda Motor anuncia que tratará de transformar su producción completamente para centrarse en los vehículos eléctricos y de celda de combustible, incluyendo los vehículos híbridos, para el año 2040. Asimismo, revela sus planes para sacar al mercado un vehículo eléctrico compacto en Japón en 2024.

Hoshide Akihiko y otros tres astronautas despegan desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida con destino a la Estación Espacial Internacional. La cápsula en la que viaja la tripulación se acopla exitosamente con la estación el 24 de abril. Hoshide, que viaja por tercera vez, toma el mando de la EEI el 28 de abril y se convierte en el segundo capitán japonés de esta estación después de que Wakata Kōichi ostentara este cargo durante dos meses en 2014. Ese mismo día, el astronauta japonés Noguchi Sōichi regresa a la Tierra después de permanecer en la estación desde noviembre de 2020.

En una imagen de NASA TV, el ingeniero de vuelo Shannon Walker, a la derecha, habla durante la ceremonia del 27 de abril que conmemora el cambio en la comandancia de la EEI, que pasa a manos de Hoshide Akihiko, a la izquierda, con la presencia también del resto de la tripulación. (Fotografía de NASA TV; © AFP/Jiji)

Alegando una supervisión inadecuada, la Comisión para la Protección de la Información Personal, perteneciente al Gobierno de Japón, ordena a la operadora de la aplicación de mensajería LINE que solucione varios problemas graves en el uso de la información personal. En marzo se descubrió que una empresa subsidiaria china había tenido acceso a información de los clientes.

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En respuesta al aumento de los casos de la COVID-19, el Gobierno declara un tercer estado de emergencia que afecta a las prefecturas de Tokio, Osaka, Kioto y Hyōgo. Está previsto en principio que finalice el 11 de mayo, pero finalmente será extendido hasta el 31 de ese mismo mes.

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Japón supera la triste marca de los 10.000 fallecidos a causa de la COVID-19.

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El gobernador de Fukui Sugimoto Tatsuji autoriza la reactivación de tres reactores en la central nuclear de Mihama, perteneciente a Kansai Electric, que habían estado en funcionamiento durante más de cuatro décadas anteriormente. Es la primera vez desde el accidente de Fukushima Dai-ichi que se ha dado luz verde a una de estas instalaciones para mantener sus reactores en funcionamiento más allá de su límite inicial de 40 años.

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ANA Holdings, operador de All Nippon Airways, la mayor aerolínea de Japón, anuncia unas pérdidas anuales de 404,6 mil millones de yenes en el último año fiscal que finalizó en marzo debido al desplome de los vuelos internacionales a causa de la pandemia. Este déficit se produce después de haber registrado unos beneficios de 27,6 mil millones de yenes el año anterior.

(Fotografía del encabezado: el golfista Matsuyama Hideki alza los brazos en un gesto de victoria vistiendo la chaqueta verde que recibe el ganador del Masters. © AFP/Jiji.)