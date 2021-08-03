Se declaró un cuarto estado de emergencia por el coronavirus en Tokio y comenzaron los Juegos Olímpicos en la capital, aplazados en 2020.

2

El Fondo de Inversión de las Pensiones del Gobierno anuncia un récord de 37,8 billones de yenes en rendimiento de las inversiones en el año fiscal 2020, registrando beneficios por primera vez en dos años.

3

Las fuertes lluvias provocan grandes deslizamientos de tierra en Atami, en la prefectura de Shizuoka, que acaban con la vida de más de 20 personas y afectan a decenas de edificios. Se cree que el vertido inadecuado de tierras en una pendiente provocó el desastre.

Edificios dañados por el deslizamiento de tierra en Atami, en la prefectura de Shizuoka, el 3 de julio de 2021. (© AFP/Jiji)

El jugador de shōgi Fujii Sōta es promovido a noveno dan, el mayor rango de todos. Con 18 años y 11 meses, es el jugador más joven de la historia que ha alcanzado dicho rango y el primer en conseguirlo durante su adolescencia.

5

El Ministerio de Finanzas anuncia unos ingresos tributarios generales de 60,8 billones de yenes en el año fiscal 2020 y registra así una nueva cifra histórica por primera vez en dos años.

7

El lanzador de los Leones de Seibu Matsuzaka Daisuke, que había jugado con los Boston Red Sox y los New York Mets anteriormente, anuncia que pone fin a su carrera en el béisbol profesional.

8

Representantes del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, el Gobierno nacional y otras partes relacionadas con el evento acuerdan que las competiciones que tengan lugar en las prefecturas de Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba se celebrarán sin espectadores. Fukushima y Hokkaidō serán añadidas a la lista más tarde.

12

El Gobierno anuncia un cuarto estado de emergencia en Tokio que durará hasta el 22 de agosto. El estado de emergencia que continúa activo en Okinawa es extendido hasta la misma fecha.

13

Ohtani Shōhei, jugador de Los Angeles Angels, participa por primera vez en el Major League Baseball All-Star Home Run Derby en Denver, Colorado. Es el primer jugador que es elegido como lanzador y bateador en este partido.

Ohtani Shōhei en el Major League Baseball All-Star Home Run Derby el 13 de julio de 2021. (© AFP/Jiji)

14

El Tribunal Superior de Hiroshima sentencia que 84 residentes de la prefectura de Hiroshima deben ser reconocidos como hibakusha (supervivientes de la bomba atómica), ya que estuvieron expuestos a la lluvia negra que cayó después del bombardeo atómico de 1945.

El Premio Akutagawa es concedido a Ishizawa Mai por Kai ni tsuzuku basho nite y a la escritora taiwanesa Li Kotomi por Higanbana ga saku shima. Por otra parte, reciben el Premio Naoki el escritor Satō Norikazu por Tesukatoripoka (Tezcatlipoca) y Sawada Tōko por Hoshi ochite, nao.

Li Kotomi en la ceremonia del Premio Akutagawa celebrada en Tokio el 14 de julio de 2021. (© Jiji)

17

El primer ministro Suga Yoshihide expresa su intención de renovar su mandato como presidente del Partido Liberal Democrático en septiembre.

18

Hakuhō gana el Gran Torneo de Sumō de Nagoya después de haberse retirado de las seis competiciones previas. Con este, ya son 45 los campeonatos que ha ganado.

19

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio anuncia la dimisión del músico Oyamada Keigo (Cornelius) de su puesto como supervisor de la música en la ceremonia de inauguración después de que se descubriera una antigua entrevista en la que confesaba haber abusado física y psicológicamente de varios de sus compañeros de clase con discapacidad.

Aprueban un cóctel de anticuerpos creado por Chūgai Pharmaceutical para tratar la COVID-19. Es el cuarto tratamiento contra la COVID-19 autorizado en Japón.

21

La Asociación de Sumō de Japón decide ascender a Terunofuji al rango de yokozuna.

22

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio anuncia que ha despedido al director del espectáculo de la ceremonia de inauguración, Kobayashi Kentarō, después de que se descubriera que había bromeado sobre el holocausto en un sketch cómico.

23

Comienzan los Juegos Olímpicos después de haber sido aplazados durante un año a causa de la pandemia de la COVID-19. Es la segunda vez que la ciudad acoge unos Juegos desde los primeros de 1964. El Emperador Naruhito anuncia el comienzo de los Juegos en una ceremonia de inauguración sin público general entre los espectadores. La tenista Ōsaka Naomi enciende el pebetero olímpico.

Ōsaka Naomi saluda frente al pebetero olímpico en Tokio el 23 de julio de 2021. (© Jiji)

24

Takatō Naohisa gana la primera medalla de oro para Japón en los Juegos Olímpicos en la competición masculina de judo de 60 kg.

El primer ministro Suga se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron, que se encuentra en Japón para los Juegos de Tokio. Ambos líderes reiteran su apoyo a la celebración de los Juegos como un símbolo de unidad global para vencer a la COVID-19.

25

Japón gana cuatro medallas de oro, entre ellas dos en judo conseguidas por los hermanos Abe Hifumi (maculino de 66 kg) y Abe Uta (femenino de 52 kg). Los otros campeones son el skater Horigome Yūto (street masculino) y la nadadora Ōhashi Yui (femenino individual de 400 m estilos).

Los hermanos Abe Hifumi (izquierda) y Abe Uta, ganadores de la medalla de oro en judo el 25 de julio de 2021. (© Jiji)

26

Itō Mima y Mizutani Jun triunfan en los dobles mixtos, dando a Japón su primera medalla de oro en tenis de mesa. La skater Nishiya Momiji gana la competición de street femenina y se convierte en la medallista de oro más joven de Japón con 13 años y 11 meses. Además, Ōno Shōhei consigue su segundo oro consecutivo en la competición de judo masculina de 73 kg.

Amami Ōshima y otras islas del sur de Japón son registradas como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El 27 de julio, los sitios prehistóricos de Jōmon en el norte de Japón son incluidos en la lista de los bienes culturales. Esto hace que Japón sume ya 25 patrimonios de la humanidad, de los cuales cinco son bienes naturales.

Un manglar en Iriomotejima, una isla que forma parte de los sitios registrados como Patrimonio de la Humanidad. (Por cortesía de OCVB)

27

Japón derrota a los Estados Unidos y gana el oro en sóftbol. Nagase Takanori también se lleva el oro en judo (masculino de 81 kg).

28

Ōhashi Yui gana su segunda medalla de oro en Tokio 2020 en la competición individual de natación femenina de 200 m estilos. El gimnasta Hashimoto Daiki también consigue el oro en el concurso general de gimnasia masculina y Arai Chizuru, en judo, logra el oro en la competición femenina de 70 kg.

Eda Satsuki, que fue presidente de la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) y ministro de Justicia como miembro del Partido Democrático de Japón, fallece a los 80 años.

29

Japón gana dos medallas de oro más en judo con los triunfos de Hamada Shōri en la categoría de 78 kg femenina y Aaron Wolf en la categoría de 100 kg masculina.

Masukawa Toshihide, Premio Nobel de Física, fallece a la edad de 81 años.

Hay 10.699 nuevos casos de la COVID-19 en todo Japón. Es la primera vez que se supera la cifra de los 10.000. Los contagios aumentan con gran rapidez.

30

Sone Akira gana la medalla de oro en la competición femenina de judo de +78 kg y Japón consigue su primer oro de la historia en esgrima con su equipo de espada.

Fotografía del encabezado: los medallistas Mizutani Jun (izquierda) e Itō Mami (derecha), ganadores del oro la competición de dobles mixtos en tenis de mesa el 26 de julio de 2021. (© Jiji.)