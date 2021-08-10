Открытие Олимпийских игр в Токио, четвертое объявление в японской столице чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, сход крупного грязевого потока в городе Атами префектуры Сидзуока и другие события июля 2021 года в Японии.

2

Правительственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF), управляющий средствами общественной пенсионной системы Японии, объявил, что в 2020 финансовом году был зарегистрирован самый крупный в истории его деятельности профицит величиной 37 трлн 798 млрд 600 млн йен. Фонд закончил с прибылью второй финансовый год подряд.

Статьи по теме

3

В городе Атами префектуры Сидзуока произошел сход крупного оползня. Потоки грязи разрушили несколько десятков жилых домов и других строений, число погибших превысило 20 человек.

Сход оползня в городе Атами, преф. Сидзуока, 3 июля 2021 г. (© AFP / Jiji Press)

Статьи по теме

Фудзии Сота, 18-летний игрок в сёги, нанес поражение обладателю трех титулов Ватанабэ Акире, защитив свой первый титул тремя победами, за что получил повышение в 9-й дан. Отстояв чемпионский титул в возрасте 18 лет и 11 месяцев, он впервые за 30 лет обновил рекорд самого молодого игрока. Фудзии стал первым обладателем 9-го дана возрастом менее 20 лет.

5

Министерство финансов Японии опубликовало данные общего счета национального бюджета за 2020 финансовый год. Сумма налоговых поступлений составила 60 трлн 821 млрд 600 млн йен, обновив исторический рекорд второй год подряд.

6

Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры отказался от предъявления обвинений в нарушении Закона о выборах на общественные должности (продажа голосов) всем ста депутатам законодательного собрания префектуры Хиросима, получившим деньги от обвиняемых по делу о покупке голосов на выборах в Палату советников 2019 года бывшего министра юстиции Каваи Кацуюки (58 лет) и его жены, бывшего депутата Палаты советников Каваи Анри.

7

Профессиональный бейсболист питчер Мацудзака Дайсукэ, игравший в прошлом в Главной лиге бейсбола США, объявил об отказе от участия в матчах текущего сезона.

8

Состоялось пятистороннее заседание представителей правительства Японии, Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр, администрации Токио, а также Международного олимпийского и Международного паралимпийского комитетов с участием представителей заинтересованных органов местного самоуправления Японии, на котором обсуждался вопрос присутствия зрителей в местах проведения мероприятий токийских Олимпийских игр. Было принято решение о проведении в отсутствие зрителей на трибунах церемоний открытия и закрытия Олимпиады, а также олимпийских состязаний в префектурах Токио, Канагава, Тиба и Сайтама. Девятого июля было объявлено о проведении в отсутствие зрителей на трибунах всех футбольных матчей, запланированных в спорткомплексе Sapporo Dome в префектуре Хоккайдо, а 10 июля – соревнований по бейсболу и софтболу на бейсбольном стадионе «Адзума» префектуры Фукусима.

Статьи по теме

12

Правительство отдало распоряжение об объявлении в Токио, где уже действовали интенсивные меры борьбы с распространением коронавируса, четвертого по счету чрезвычайного положения. Режим ЧП в Токио объявлен наряду с продлением действия аналогичного режима в префектуре Окинава. Он предусматривает полное прекращение подачи спиртного в ресторанах и барах. Cрок действия для обеих префектур истекает 22 августа.

13

Отани Сёхэй (27 лет), выступающий за команду «Лос-Анджелес Энджелс» Большой лиги бейсбола США, впервые принял участие в Матче всех звезд, состоявшемся в Денвере, штат Колорадо. По итогам голосования болельщиков он вышел на поле как первым отбивающим, так и первым подающим, став первым в истории Большой лиги спортсменом, выступившим в обоих качествах.

Отани Сёхэй («Лос-Анджелес Энджелс»), вышедший в стартовом составе команды Американской лиги, чтобы выступить «двойным игроком» в Матче всех звезд, 13 июля 2021 г. (© AFP / Jiji Press)

14

Апелляционный суд Хиросима поддержал решение суда первой инстанции по иску 84 человек в префектуре Хиросима, требовавших от городских и префектуральных властей Хиросима выдать им удостоверения пострадавших от атомной бомбардировки в связи с тем, что их здоровье пострадало от «черного дождя» – радиоактивных осадков непосредственно после атомного взрыва. Суд распорядился о выдаче удостоверений, отвергнув возражения администрации префектуры и других сторон.

Статьи по теме

Лауреатами 165-й премии имени Акутагавы Рюносукэ были избраны Исидзава Маи (41 год), «Там, где рядом ракушки» и Ли Котоми (31 год), «Остров, где цветут ликорисы». Премия имени Наоки Сандзюго присуждена Сато Киваму (43 года), «Тескатлипока» и Саваде Токо (43 года), «Звезда упала, и опять». Два произведения удостоены наград впервые примерно за 10 лет со 144-й премии.

Ли Котоми, удостоенная 165-й премии имени Акутагавы Рюносукэ, 14 июля 2021 г., (© Jiji Press)

Статьи по теме

17

Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ в одной из передач на частном телеканале сообщил о намерении баллотироваться на пост председателя Либерально-демократической партии по истечении текущего срока полномочий в конце сентября.

18

Пропустивший шесть турниров подряд великий чемпион – ёкодзуна Хакухо одержал победу на Большом чемпионате сумо. Выиграв чемпионский титул в 45-й раз, он обновил исторический максимум по количеству выигранных турниров.

19

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио объявил об уходе в оставку ответственного за создание музыки для Игр Оямады Кэйго. Он оказался под огнем критики в связи с тем, что в прошлом в одном из журнальных интервью признался в издевательствах над одноклассником с ограниченными возможностями здоровья.

Одобрена заявка фармацевтической компании «Тюгай сэйяку» (Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.) на лечение коронавируса методом с использованием коктейля антибиотиков. Это уже четвертое лекарственное средство, одобренное в стране, и вместе с тем первое использование антибиотика против коронавируса нового типа.

21

Японская ассоциация сумо приняла решение о возведении выступавшего в чемпионском ранге одзэки борца Тэрунофудзи в ранг великого чемпиона – ёкодзуна. Это первое присвоение звания ёкодзуна в календарную эпоху Рэйва.

Ассоциация бейсбола полных средних школ Японии приняла решение о проведении 103-го Национального бейсбольного школьного чемпионата, который откроется 9 августа на стадионе «Косиэн», без продажи билетов широкой публике. На трибуны будут допущены только лица, связанные со школами, которые будут рассаживаться в порядке «через место».

22

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио объявил об отставке режиссера церемоний открытия и закрытия Олимпиады, бывшего комика Кобаяси Кэнтаро. Причиной стали допущенные им в прошлом антисемитские высказывания.

23

Открылись Олимпийские игры 2020 года в Токио, отложенные на один год из-за пандемии коронавируса. Японская столица принимает Олимпиаду второй раз вслед за Играми 1964 года. Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе в отсутствие зрителей на трибунах. Открытие Игр провозгласил император Японии. Олимпийский огонь зажгла теннисистка Осака Наоми.

Профессиональная теннисистка Осака Наоми, пронесшая олимпийский факел на последнем этапе эстафеты и зажегшая Олимпийское пламя на церемонии открытия Игр в Токио, 23 июля 2021 г., Токио, Национальный стадион, официальная съемка (© Jiji Press)

24

На Играх в Токио дзюдоистка Тонами Фуна в категории до 48 килограммов завоевала серебряную медаль, которая стала первой в копилке медалей Японии на нынешней Олимпиаде. В мужской категории до 60 килограммов олимпийское золото завоевал Такато Наохиса.

Премьер-министр Суга Ёсихидэ провел переговоры с прибывшим для присутствия на церемонии открытия Олимпиады президентом Франции Франсуа Макроном. По окончании стороны выступили с совместным заявлением, подчеркнув значимость Олимпиады в Токио как «символа силы единства мира в преодолении коронавируса». Они также договорились продолжать тесный диалог по вопросам подготовки летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

25

На олимпийских состязаниях по дзюдо золотые медали завоевали брат и сестра – Абэ Хифуми в мужской категории до 66 килограммов и Абэ Ута в женской категории до 52 килограммов. Золотую медаль в новой спортивной дисциплине нынешней Олимпиады – скейтбординге – в мужской категории «стрит» завоевал Хоригомэ Юто, а в индивидуальных женских состязаниях по плаванию на дистанции 400 метров – Охаси Юи.

Старший брат Абэ Хифуми (слева) и младшая сестра Абэ Ута, завоевавшие олимпийское золото соответственно в категориях до 66 и до 52 кг. 25 июля 2021 г., Токио, спорткомплекс национальных единоборств «Ниппон будокан» (© Jiji Press)

26

В олимпийских женских состязаниях по скейтбордингу в категории «стрит» золотую медаль завоевала Нисия Момидзи, а бронзовую – Накаяма Фуна. Нисия, которой 13 лет и 11 месяцев, стала самой молодой олимпийской медалисткой Японии. В парных состязаниях по настольному теннису Ито Мима и Мидзутани Дзюн принесли Японии первое олимпийское золото в этом виде спорта, в дзюдо Оно Сёхэй завоевал золотую медаль в мужской категории до 73 килограммов, а Ёсида Цукаса – бронзовую в женской категории до 57 килограммов. В командных мужских состязаниях по спортивной гимнастике Хасимото Дайки, Кая Кадзума, Китадзоно Такэру и Танигава Ватару завоевали серебро, а в мужских командных состязаниях по стрельбе из лука Муто Хироки, Кавата Юки и Фурукава Такахару впервые принесли Японии медали в этой дисциплине, завоевав бронзу.

Статья по теме

На Олимпийских играх в Токио японские спортсмены завоевали рекордные 58 медалей

Комитет всемирного наследия Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял решение о внесении в список Всемирного природного наследия японских «Островов Амами-Осима, Токуносима, северной части острова Окинава, а также острова Ириомотэ». Тем самым комитет оценил их биоразнообразие и обилие редких эндемичных видов. Японский объект пополнил список мирового природного наследия впервые за 10 лет, став пятым по счету. Тот же комитет 27 июля пополнил список Всемирного культурного наследия группой из 17-ти археологических памятников эпохи Дзёмон, в том числе руинами Саннай Маруяма, известными как крупнейший в Японии архелогоический объект этого периода, под общим названием «группа археологических памятников эпохи Дзёмон Хоккайдо и северной части региона Тохоку» (расположена в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ и Акита). В Японии это 25-й по счету объект Всемирного наследия, 20-й в категории культурного наследия.

Мангровая роща бассейна реки Накамагава на острове Ириомотэ (фото OCVB)

Статьи по теме

27

На олимпийских соревнованиях по софтболу Япония обрела золотые медали, а в мужских состязаниях по дзюдо в категории до 81 килограмма золотую медаль завоевал Нагасэ Таканори. В состязаниях по сёрфингу у мужчин серебряную медаль завоевал Игараси Каноа, а у женщин бронзовую – Цудзуки Амуро. В тяжелой атлетике в женской категории до 59 килограммов бронзовую медаль завоевала Андо Микико.

Статья по теме

На Олимпийских играх в Токио японские спортсмены завоевали рекордные 58 медалей

28

На состязаниях по плаванию Олимпиады в Токио в индивидуальных женских состазаниях смешанным стилем на дистанции 200 метров золотую медаль завоевала Охаси Юи, которая затем вновь стала первой в индивидуальном заплыве смешанным стилем на 400 метров. Впервые спортсменка из Японии завоевала сразу две золотые медали по плаванию. В мужском заплыве стилем баттерфляй на 200 метров серебро завоевал Хонда Томору. В женских состязаниях по дзюдо в категории до 70 килограммов золотой медалисткой стала Араи Тидзуру, а в мужском одиночном многоборье по спортивной гимнастике олимпийское золото завоевал Хасимото Дайки.

Статья по теме

На Олимпийских играх в Токио японские спортсмены завоевали рекордные 58 медалей

Скончался бывший председатель Социал-демократической федерации, бывший министр юстиции, бывший председатель Палаты советников Парламента Японии Эда Сацуки. Ему было 80 лет.

29

На состязаниях Олимпиады в Токио по дзюдо золотые медали завоевали у женщин в категории до 78 килограммов Хамада Сёри, а у мужчин в категории до 100 килограммов – Уруфу Аарон. В одиночных женских соревнованиях по настольному теннису первой среди японских спортсменок олимпийскую бронзу завоевала Ито Мима – для нее это стала вторая олимпийская медаль вслед за золотом в состязаниях смешанных пар.

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике, почетный профессор Токийского университета Масукава Тосихидэ. Ему был 81 год.

30

На Олимпийских играх в Токио в командных мужских состязаниях по фехтованию на шпагах японские спортсмены впервые завоевали золотые медали. В состязаниях по дзюдо у женщин Сонэ Акира завоевала золото в категории до 78 килограммов, а в состязаниях смешанных пар по бадминтону Ватанабэ Юта и Хигасино Ариса завоевали бронзу. Таким образом, к этому моменту у японской сборной набралось 17 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Количество золотых медалей у Японии – самое большое за всю историю участия страны в Олимпиадах.

В связи со скандалом по поводу расходования средств на банкет в канун «собрания по случаю любования сакурой», проводимых группой поддержки предыдущего премьер-министра Абэ Синдзо, Первый токийский комитет надзора за прокуратурой объявил, что 15 июля он вынес решение по поводу отказа от возбуждения преследования (за недостаточностью подозрений) премьер-министра Абэ за нарушения Закона о выборах на общественные должности и Закона о регулировании деятельности политических фондов. Комитет вынес постановление о «неправомерности отказа от возбуждения преследования» в связи с недостаточным расследованием ряда подозрений.

31

На токийской Олимпиаде в мужских индивидуальных состязаниях по стрельбе из лука Фурукава Такахару завоевал бронзовую медаль – вслед за командным первенством, а в новой дисциплине – смешанных командных состязаниях по дзюдо японские спортсмены завоевали серебро. В общей сложности до 31 июля японская сборная получила 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Количество золотых медалей стало самым большим в истории, превысив 16 медалей Игр 1964 года в Токио и 16 медалей 2004 года в Афинах.

Фотография к заголовку: Мидзутани Дзюн (слева) и Ито Мима, завоевавшие олимпийское золото в состязаниях смешанных пар по настольному теннису, 26 июля 2021 г., Токийский спортзал (© Jiji Press)