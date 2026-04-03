Первый со времени вступления в должность визит премьер-министра Японии Такаити Санаэ в Соединенные Штаты прошел без осложнений. Компания Honda впервые будет вынуждена зафиксировать убыток из-за сокращения продаж электромобилей на американском рынке и скорректировать свою стратегию. Бейсбольная команда Японии потерпела поражение в четвертьфинале World Baseball Classic. Основные события марта в Японии.
Резкое подорожание энергоносителей и высвобождение нефти из национальных запасов
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Обнаружены две неопубликованные повести лауреата Нобелевской премии по литературе Оэ Кэндзабуро. Они хранились в доме владельца пансиона, где Оэ проживал в студенческие годы.
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В рамках процедуры подбора места для окончательной утилизации материалов высокой радиоактивности (т. н. «ядерных отходов») правительство обратилось к властям деревни Огасавара, административно входящей в состав Токио, с предложением провести изучение документов об острове Минамиторисима. Остров Минамиторисима находится в собственности государства, на нем нет частного населения.
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Независимая комиссия, сформированная в связи со скандалом по поводу ненадлежащего ведения бухгалтерии крупным производителем моторов компанией Nidec, установила, что главную ответственность несет основатель компании Нагамори Сигэнобу, оказывавший сильное давление в отношении фактических показателей работы компании.
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Рассмотрев апелляцию на запрос властей о выдаче распоряжения о роспуске Федерации семей за объединение и мир во всем мире (бывш. Церковь объединения), Токийский апелляционный суд поддержал решение Токийского окружного суда о роспуске, отказав удовлетворить апелляцию этой религиозной организации. Таким образом она утратила свой юридический статус, что позволило приступить к процессу ликвидации ее активов.
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Обладательница самого большого среди японок числа олимпийских медалей – 10-кратная медалистка в конькобежном спорте Такаги Михо (31 год) объявила о намерении закончить спортивную карьеру после Чемпионата мира.
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Начались матчи бейсбольного чемпионата World Baseball Classic. Выступающая в Группе С 1-й лиги сборная Японии 6 марта сыграла первую игру на стадионе Tokyo Dome с командой Тайваня и одержала «сухую» победу 13:0, в том числе благодаря грэнд-слэму Отани Сёхэя. Далее команда одержала еще две победы подряд и вышла в четвертьфинал. Ввиду отсутствия бесплатной телевизионной трансляции население страны не смогло в полной мере насладиться игрой японской команды.
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Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл с визитом в Японию и провел переговоры с премьер-министром Такаити Санаэ. Стороны договорились создать новые механизмы диалога по обеспечению экономической безопасности и политике в киберпространстве.
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На выборах губернатора префектуры Исикава независимый кандидат, бывший мэр города Канадзава Ямано Юкиёси, впервые избрался на этот пост, нанеся поражение двум другим соперникам, в том числе Хасэ Хироси, который баллотировался как независимый кандидат при поддержке Либерально-демократической партии и Партии возрождения Японии.
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Из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке котировки фьючерсов на сырую нефть на некоторое время взлетели до 119 долларов за баррель, а ключевой индекс японского фондового рынка Nikkei пережил третье по величине в истории падение, снизившись на 2 892 пункта.
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Правительство Японии решением кабинета министров одобрило проект поправок к Закону об иммиграционном контроле и беженцах, предусматривающих создание электронной системы разрешений на въезд в Японию JESTA для предварительной проверки иностранцев-соискателей. Целью ставится введение системы в действие в течение 2028 финансового года.
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Прошло ровно 15 лет после Большого землетрясения восточной Японии 2011 года. В трех наиболее пострадавших префектурах – Иватэ, Мияги и Фукусима – родственники повсеместно молились за жертв трагедии. Со времени аварии на АЭС «Фукусима-1» около 23 тыс. человек из префектуры Фукусима по-прежнему живут в статусе беженцев в самой префектуре и за ее пределами.
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Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила о намерении высвободить нефть из национального резерва в связи с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. Она объявила о намерении сдерживать среднюю розничную стоимость бензина по всей стране на уровне около 170 йен за литр.
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Компания Honda объявила, что она ожидает убытка величиной до 690 млрд йен за финансовый год по конец марта 2026-го. Скатывание в дефицит – первое со времени выхода акций компании на фондовый рынок. Администрация президента США Дональда Трампа отменила политику предыдущей администрации по стимулированию продаж электромобилей, а также серьёзно смягчила экологические нормы, в связи с чем произошел спад на рынке электромобилей. Компания была вынуждена пересмотреть свою стратегию и объявить о прекращении разработки трех электромобилей. Двадцать шестого марта компания объявила и об отказе от разработки и продаж электромобилей совместного предприятия с группой Sony – компании Sony Honda Mobility.
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Японию, Южную Корею, Китай, Францию, Великобританию как «страны, на которых оказывает влияние блокада Ормузского пролива» направить в пролив свои военные корабли. Семнадцатого марта он отказался от этого требования, заявив, что Соединенные Штаты «не нуждаются ни в чьей помощи».
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Сборная Японии, которая была нацелена второй раз подряд завоевать чемпионский титул World Baseball Classic, в четвертьфинале турнира в Майами, штат Флорида, уступила команде Венесуэлы. Впервые японская команда не смогла выйти в полуфинал.
Завершились зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине. Число участников – 611 человек – стало самым большим в истории, а команда Японии завоевала три серебряных и одну бронзовую медаль. Без золотых медалей японские паралимпийцы остались впервые после Паралимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
Премьер-министр Такаити Санаэ нанесла первый со времени вступления в должность визит в Соединенные Штаты Америки
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Осакский апелляционный суд вынес постановление о том, что отказ от апелляции приговоренного к смертной казни по делу о поджоге анимационной студии в Киото Аобы Синдзи является действительным, оставив в силе смертный приговор. Тем самым суд отверг заявление защиты о недействительности отказа от апелляции.
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Международная группа исследователей с участием Института орнитологии Ямаситы объявила, что она установила, что перелетная пеночка из старого света, которая размножается на островах Токара в префектуре Кагосима, как генетически, так и морфологически отличается от иидзимской пеночки, которую раньше считали тем же видом, и является новым видом птицы, которому присвоили наименование Phylloscopus tokaraensis – «токарская пеночка». Присвоение научного названия новому виду птицы в Японии произошло впервые за 45 лет со времени сообщения об Окинавском пастушке (ямбару-куина) в 1981 году.
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Средняя по стране стоимость литра обычного бензина (по состоянию на 16 марта) повысилась по сравнению с предыдущей неделей на 29,0 йен и обновила самый высокий показатель в истории, составив 190,8 йены.
Скончался один из видных мировых математиков, почетный профессор Киотского университета Хиронака Хэйсукэ – лауреат Филдсовской премии (которую называют «Нобелевской премией по математике»). Ему было 94 года.
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Лидеры семи стран, включая Японию и страны Европы, выступили с совместным заявлением, в котором в связи с фактической блокадой Ираном Ормузского пролива выразили «готовность внести вклад в надлежащие усилия по обеспечению безопасности навигации». Они потребовали немедленно прекратить нанесение ударов беспилотниками и ракетами и снять препятствия для коммерческого судоходства.
Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела в Белом доме в Вашингтоне переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Президент Трамп призвал Японию «внести вклад» в обеспечение свободы навигации в Ормузском проливе, фактически блокированном Ираном. Премьер-министр объяснила президенту имеющиеся законодательные ограничения и призвала его к пониманию. Лидеры двух стран согласовали второй этап инвестиций Японии в США, в том числе строительство малых модульных ядерных реакторов.
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Президент и генеральный директор SoftBank Group Сон Масаёси объявил о замысле создания в американском штате Огайо крупномасштабного дата-центра для искусственного интеллекта. Первоначальные инвестиции, включая участие зарубежного капитала, составят 500 млрд долларов (около 80 трлн йен).
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На Большом весеннем турнире сумо выступающий в ранке сэкивакэ Кирисима (выходец из Монголии, школа Отоваяма) завоевал первый за 14 турниров и третий в своей карьере чемпионский титул. До летнего турнира 2024 года Кирисима участвовал в шести турнирах в ранге одзэки, но выбыл из этого ранга из-за травмы шеи и других проблем. С прошлогоднего ноябрьского турнира на Кюсю он выиграл 34 схватки на трех турнирах, выполнив условия для возведения в ранг одзэки (победа в 33 схватках), и с Большого летнего турнира он будет вновь выступать в ранге одзэки.
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Завершен полный выкуп акционерного капитала (TOB) фирмы Toyota Industries – родительской компании группы, в которую входит автомобилестроительная компания Toyota. Общая сумма выкупа составила 5,9 трлн йен, это самая крупная в истории сделка слияний и поглощений среди японских предприятий. Акции Toyota Industries будут исключены из оборота на фондовом рынке.
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Японская компания UNIQLO заключила соглашение о партнерстве с командой Высшей лиги бейсбола США «Лос-Анджелес Доджерс». Спортивная площадка стадиона Dodgers Stadium, на которой базируется эта команда, получит название UNIQLO Field at Dodgers Stadium.
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Крупные предприятия сферы производства полупроводников Rohm, Toshiba и Mitsubishi Electric достигли принципиальной договоренности начать обсуждения об объединении бизнеса силовых полупроводников, используемых в энергосетях, а также в электромобилях. В случае реализации объединения возникнет второй по величине в мире производитель полупроводников.
На Чемпионате мира по фигурному катанию Сакамото Каори, для которой этот турнир – последний в спортивной карьере, в женских одиночных состязаниях улучшила собственный показатель и установила лучший мировой результат сезона, получив суммарно 238,28 балла. Она завоевала золото Чемпионата мира впервые за два года и в четвертый раз за карьеру.
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Правительство и правящие партии отказались от планов утвердить проект бюджета на 2026 финансовый год до его начала. Временный бюджет, служащий переходным звеном до введения основного, был одобрен обеими палатами парламента и вступил в силу. Власть пошла на принятие временного бюджета впервые с 2015 года.
Фотография к заголовку: премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент США Дональд Трамп перед переговорами на высшем уровне в Вашингтоне (© Reuters)