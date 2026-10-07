В разных частях Японии шли рекордные ливни, то и дело объявлялись предупреждения об угрозе стихийных бедствий максимального пятого уровня. Четверо японских ученых удостоились наиболее престижной американской награды в области медицины – премии Ласкера за исследования сна и разработку медикаментозного лечения гемофилии. Эти и другие события сентября 2026 года.

Ущерб от рекордных ливней по всей стране

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Доходность десятилетних государственных займов, которая служит ориентиром для определения долгосрочных ставок кредитования, на некоторое время выросла до 3,005%, впервые примерно за 30 лет преодолев трехпроцентную отметку.

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Шуточной независимой Игнобелевской премии по медицине был удостоен покойный почетный профессор Медицинского университета Асахикава Унно Токудзи за аэродинамическое исследование «методов сморкания». Японцы удостаиваются этой награды уже 20 лет подряд.

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На выборах лидера Демократической партии победу в третий раз одержал основатель партии Тамаки Юитиро. Он назвал предстоящий трехлетний срок полномочий на посту председателя «периодом подготовки к взятию политической власти».

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Под влиянием осеннего дождевого фронта и ряда других факторов на Японском архипелаге, главным образом, в регионе Канто, выпало рекордное количество дождевых осадков. Метеорологическое управление Японии объявляло особые предупреждения об угрозе схода оползней максимального пятого уровня для деревни Ниидзима, города Осима и деревни Тосима на островах Идзу (административно входящих в состав Токио).

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7 сентября в регионе Канто-Косин и других регионах прогнозируются сильные дожди

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В западной части префекуры Айти и районе Мино префектуры Гифу сформировались полосы выпадения дождевых осадков в связи с чем Метеорологическое управление опубликовало особое предупреждение пятого уровня об угрозе разлива реки Сёнай, протекающей по территории обеих префектур. Возникли сбои движения суперэкспрессов синкансэн на линиях Токайдо-Санъё, а также поездов на линиях метрополитена в городе Нагоя.

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Партия Центристский реформаторский альянс приняла решение о роспуске. Она разделится на группы сформировавших ее Конституционно-демократической партии и партии Комэй, сформировав при этом объединенную фракцию «центристов» в Палате представителей парламента.

Скончался профессиональный бейсболист Харимото Исао, обладатель рекорда по отбитым мячам за профессиональную спортивную карьеру. Ему было 86 лет. Своей игрой в таких командах как Toei, Giants и Lotte он заслужил прозвище «Отбивающая машина». Харимото, будучи уроженцем города Хиросима, рассказывал людям о пережитой в пятилетнем возрасте атомной бомбардировке и последовательно боролся за мир.

Харимото Исао и игрок команды Mariners Итиро беседуют на тренировке, апрель 2009 г., Сиэтл, США (© Jiji Press)

Лауреатами американской премии Ласкера избраны профессор Университета Цукуба Янагисава Масаси за открытие вещества, приведшее к созданию лекарства от бессонницы, а также бывший старший исследователь Арихиро Хаттори, заместитель руководителя исследовательского отдела Китадзава Такэхиса и начальник исследователського отдела Игава Томоюки из компании Chugai Pharmaceutical за разработку препарата для лечения гемофилии.

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Итоги Основного опроса тенденций деторождения, проведенного Национальным институтом проблем населения и социального обеспечения, показал, что свыше 30% не состоящих в браке лиц в возрасте от 18 до 34 лет не хотят иметь детей. Показатель превысил 30-процентную отметку впервые с начала проведения этих опросов в 2002 году.

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Агентство по делам цифровизации сообщило о вероятной утечке примерно 240 тыс. персональных учетных данных работников правительства и государственных служащих. Вероятная утечка стала следствием несанкционированного доступа в основную сеть правительства страны.

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По итогам голосования на выборах губернатора префектуры Окинава кандидат-новичок Кодзя Гэнта (42 года) нанес поражение баллотировавшемуся на третий срок Тамаки Дэнни (66 лет) и был впервые избран на этот пост.

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Электроэнергетическая компания «Тюбу дэнрёку» объявила об уходе в отставку в конце сентября президента Хаяси Кинго и председателя правления Кацуно Сатору в порядке ответственности за фальсификацию данных об атомной электростанции «Хамаока». Компания отозвала свою заявку на проведение инспекции с целью возобновления эксплуатации этой АЭС.

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На Всемирном экономическом форуме был обнародован «индекс гендерного разрыва», служащий индикатором прогресса стран мира в обеспечении гендерного равенства. Япония оказалась на 117-м месте из 145 стран. В прошлом году она занимала 118-е место.

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Премьер-министр Японии Такаити Санаэ сформировала второй состав своего кабинета министров. Большинство ключевых министров сохранили свои должности, назначения получили и депутаты, причастные к скандалу о «черных кассах» фракций Либерально-демократической партии.

Премьер-министр Такаити Санаэ и члены ее кабинета фотографируются на память по случаю обновления состава правительства, 17 сентября 2026 года (© ZUMA Press Wire via Reuters Connect)

Япония впервые за 32 года принимает Азиатские игры

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На заседании правления Банка Японии принято решение о повышении политической учетной ставки с приблизительно 1,0% до приблизительно 1,25%. Решение о дополнительном повышении ставки принято 3 месяца спустя после июньского повышения.

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В городе Нагоя открылись 20-е Азиатские игры. Они проводятся раз в четыре года, Япония принимает летние Игры в третий раз - 32 года спустя после Игр 1994 года в Хиросиме. Впервые страна принимала Азиатские игры в 1958 году в Токио. В Играх принимают участие спортсмены из 45 стран и территорий, а также команда беженцев.

Знаменосцы Фудзинами Акари (в переднем ряду справа) и Накамура Риму (слева) входят на место проведения церемонии открытия Азиатских игр во главе японской команды, 19 сентября 2026 года, префектура Айти, Стадион «Палома Мидзухо» (© Jiji Press)

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Согласно опубликованным Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи статистическим данным о населении страны, число японцев в возрасте 65 лет и старше увеличилось в сравнении с прошлым годом на 20 тыс. и составило 36 млн 240 тыс. Доля пожилых людей в общей численности населения выросла в сравнении с прошлым годом на 0,2 процентного пункта и обновила рекорд за всю историю, составив 29,6%.

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Тайфун №25 максимально приблизился к региону Канто. В префектурах Тиба и Канагава произошли сходы оползней и другие бедствия. В северной части префектуры Тиба была разрушена защитная плотина на озере Имба, что стало причиной обширного наводнения. До 28 сентября была подтверждена гибель в общей сложности 14 человек – девяти в префектуре Тиба и пяти в префектуре Канагава, еще один человек в префектуре Тиба числился пропавшим без вести.

Разрушение под воздействием тайфуна №25 защитной плотины на озере Имба в городе Нарита префектуры Тиба. Затопленные солнечные панели. 24 сентября 2026 года [снимок с малого беспилотного летательного аппарата] (© Jiji Press)

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Премьер-министр Такаити Санаэ, прибывшая в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провела переговоры на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили обеспечение экономической безопасности и другие вопросы, связанные с Китаем. Кроме того, Такаити выразила «последовательную поддержку Японией» Международного уголовного суда, роспуска которого добиваются Соединенные Штаты.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент США Дональд Трамп по окончании переговоров на высшем уровне продолжительностью около 30 минут, 22 сентября 2026 года (© Reuters)

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На Азиатских играх в Айти-Нагое в мужских состязаниях по плаванию на дистанции 200 метров брассом 17-летний Охаси Син одержал победу и установил новый мировой рекорд с результатом 2 минуты 4,83 секунды, завоевав вторую медаль после заплыва брассом на 100 метров. В финале мужских командных состязаниях по настольному теннису японские спортсмены дали отпор чемпионам-команде Китая и завоевали золотые медали впервые за 60 лет.

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Токийский окружной суд постановил, что положение Закона о выборах на общественные должности, запрещающее участие в выборной деятельности лицам, не достигшим 18 лет, является «нарушением положения Конституции Японии о свободе слова». При этом суд отклонил требование о возмещении ущерба со стороны четырех бывших учащихся полной средней школы.

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На состязаниях по киберспорту Азиатских игр в Айти-Нагое самый молодой участник японской команды – одиннадцатилетний учащийся 5 класса начальной школы Курихара Юки завоевал золотую медаль по игре-головоломке «Пуё пуё».

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Стало известно, что 18 сентября в собственном доме в городе Фурано префектуры Хоккайдо от полиорганной недостаточности скончался сценарист Курамото Со, известный работой над многочисленными телесериалами, такими как «Из северной страны» и «Дзэнряку офукуро-сама». Ему был 91 год.

Курамото Со делится радостью по случаю награждения Орденом восходящего солнца с золотыми лучами и розеткой. Снимок сделан в ателье в городе Фурано префектуры Хоккайдо в апреле 2010 года (© Jiji Press)

Токийский университет выбрал следующим ректором профессора аспирантуры Факультета искусств и наук Фудзигаки Юко. Ее шестилетний срок полномочий начинается с первого апреля следующего года. Женщина впервые станет ректором этого университета. По результатам баллотирования среди преподавательского состава она оказалась на втором месте, однако решение об избрании было принято советом по наблюдению и отбора по итогам собеседований и других мероприятий.

В пункте наблюдения «Токио» Метеорологического управления Японии, расположенном на территории парка Китаномару в токийском районе Тиёда, выпадение дождевых осадков зарегистрировано на протяжении 34 дней с 27 августа. Это превзошло рекорд за всю историю наблюдений с 1886 года, зарегистрированный с 27 июня по 29 июля 2019 года.

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Венчурное предприятие из Осакского университета Cuorips (г. Осака) объявило о пересадке 50-летней женщине с тяжелой сердечной недостаточностью тканей сердечной мышцы, созданных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток). Это первая пересадка продукта регенеративной медицины, полученного с использованием iPS-клеток.

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В Японии впервые в Японии была проведена трансплантация препарата регенеративной медицины на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS)

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Император Японии с супругой с целью навестить пострадавших от землетрясения в префектуре Кумамото посетили города Яцусиро, Хикава и Уки, где пообщались с жителями. Они также выразили признательность людям, пришедшим на помощь в ликвидации последствий удара стихии.

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Император и императрица Японии посетили пострадавшую от землетрясения префектуру Кумамото

Фотография к заголовку: Победитель состязаний по киберспорту в игре «Пуё пуё» на Азиатских играх в Айти-Нагое Курихара Юки (слева), победитель финала мужских состязаний на дистанции 200 метров брассом с установлением мирвого рекорда Охаси Син (справа сверху), команда Японии, впервые за 60 лет завоевавшая золото в мужских состязаниях по настольному теннису. Слева направо: Хинодзука Хирото, Тогами Сюнсукэ, Мацусима Сора, Харимото Томокадзу (все снимки © Jiji Press)