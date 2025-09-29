Японские учёные удостоены Шнобелевской (Игнобелевской) премии, покрасив коров полосами, как зебр, для защиты от укусов насекомых. Японские учёные получают эту награду уже 19 лет подряд.

Ранее премии вручались за «Тамагочи» и караоке

Церемония вручения Шнобелевской премии 2025 года прошла 18 сентября в Бостонском университете в Массачусетсе. Эту награду присуждают за исследования, которые заставляют людей улыбнуться и глубоко задуматься. Японцы получают эту награду 19 лет подряд, начиная с 2007 года.

В этом году японскими лауреатами премии стали исследователи под руководством Кодзимы Томотаки из Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований, получившие премию по биологии. В ходе исследования они нанесли белые полосы на японских чёрных коров, а затем изучили количество кровососущих насекомых, таких как мухи и слепни, которые их кусали. Учёные выяснили, что полосатые коровы привлекали примерно вдвое меньше кровососущих насекомых, чем обычные чёрные. Результаты исследования могут помочь улучшить рост животных за счёт снижения стресса и разработать меры борьбы с вредителями, не связанные с использованием пестицидов.

Японская чёрная корова, раскрашенная под зебру в ходе эксперимента в 2017 году (фото предоставлено Центром сельскохозяйственных исследований префектуры Айти)
Японская чёрная корова, раскрашенная под зебру в ходе эксперимента в 2017 году (фото предоставлено Центром сельскохозяйственных исследований префектуры Айти)

Первым японцем, получившим эту награду, стал в 1992 году Канда Фудзихиро – он и исследовательская группа компании Shiseido удостоились премии за «выявление химического вещества, вызывающего запах ног». Дважды лауреатом премии становился Накагаки Тосиюки, изучающий слизевиков – одноклеточные организмы. Он получил премию в области когнитивных наук в 2008 году и премию в области транспортного планирования в 2010 году.

Многие награды были получены в области естественных наук, но японцы награждались премиями и в других сферах – на пример, премия по экономике 1997 г. была присуждена за разработку электронной игры «Тамагочи», премия мира 2002 г. – за создание устройства перевода с языка собак BowLingual, и такая же премия 2004 года – за изобретение караоке.

Количество присуждённых японским учёным Шнобелевских премий по номинациям

Больше всего у японских исследователей премий по химии, в этой категории они побеждали шесть раз. Далее следовали награды по биологии (пять раз) и медицине (три раза).

Шнобелевская (Игнобелевская) премия была учреждена в 1991 году американским научным юмористическим журналом как пародия на Нобелевскую премию. «Ig» – это английский префикс, обозначающий отрицание и входящий в слово ignoble, которое имеет такие значения, как «неблагородный» и «не почётный».

Лауреаты Шнобелевской премии из Японии

Премия по медицине 1992 года

  • Канда Фудзихиро (исследователь Shiseido) и др.
  • Открытие химических веществ, вызывающих запах ног

Премия по психологии 1995 года

Премия 1996 года за биоразнообразие

  • Окамура Тёносукэ (Институт исследования ископаемых Окамура)
  • Обнаружение более 1000 окаменелостей «мини-видов»

Премия по биологии 1997 года

  • Ягю Такаёси (преподаватель Кансайского медицинского университета) и др.
  • Исследование того, как меняются мозговые волны в зависимости от вкуса жевательной резинки

Премия по экономике 1997 года

  • Масака Аки (компания «Бандай»), Ёкои Акихиро (компания «Уидзу»)
  • Разработка «Тамагочи»

Премия по химии 1999 года

  • Макино Такэси (президент компании «Сэфути тантэйся»)
  • Разработка спрея, с помощью которого можно обнаружить измену, если распылить его на трусы мужа

Премия мира 2002 года

  • Сато Кэйта (президент компании «Такара»), Судзуки Мацуми (директор Японского института акустических исследований), Когурэ Норио (ветеринар)
  • Разработанный устройства перевода с языка собак BowLingual

Премия по химии 2003 года

  • Хиросэ Юкио (профессор Университета Канадзавы)
  • Химическое исследование бронзовых статуй, которых избегают голуби

Премия мира 2004 года

  • Иноуэ Дайсукэ (администратор компании)
  • Изобретение караоке

Премия по биологии 2005 года

  • Хаясака Ёдзи (Австралийский институт вина)
  • Каталогизация особых запахов, которые испускают лягушки, когда испытывают стресс

Премия по нутрициологии 2005 года

  • «Доктор Накамацу» (Накамацу Ёсиро, изобретатель)
  • Фотографировал свою еду на протяжении 34 лет и анализировал её влияние на работу мозга и физическое состояние

Премия по химии 2007 года

  • Ямамото Маю (бывшая научная сотрудница Национального центра глобального здравоохранения)
  • Производство ванилина, ароматического компонента ванили, из коровьего навоза

Премия когнитивных наук 2008 года

  • Накагаки Тосиюки (доцент Университета Хоккайдо) и др.
  • Открытие способности одноклеточного слизевика находить кратчайший путь в лабиринте

Премия по биологии 2009 года

  • Тагути Фуми (почётный профессор Университета Китасато)
  • Разработка способа сокращения количества кухонных отходов на 90% за счёт бактерий, обнаруженных в фекалиях панд

Премия за транспортное планирование 2010 года

  • Накагаки Тосиюки (профессор Университета будущего Хакодатэ) и др.
  • Исследование применения способностей слизевика в развитии инфраструктуры, такой как железные дороги

Премия по химии 2011 года

  • Имаи Макото (преподаватель Медицинского университета Сига) и др.
  • Разработка системы пожарной сигнализации, которая предупреждает слабослышащих людей с помощью газа с ароматом васаби

Премия по акустике 2012 года

  • Курихара Кадзуки (исследователь, Национальный институт передовых промышленных наук и технологий), Цукада Кодзи (исследователь, Японское агентство науки и технологий)
  • Разработка устройства Speech Jammer, которое прерывает непрерывно говорящих людей

Премия по медицине 2013 года

Премия по химии 2013 года

  • Имаи Синсукэ (ведущий исследователь продуктов питания) и др.
  • Открытие фермента, вырабатывающего слезоточивый компонент лука

Премия по физике 2014 года

  • Мабути Киёси (профессор Университета Китасато) и др.
  • Доказательство скользкости банановой кожуры

Премия по медицине 2015 года

  • Кимата Хадзимэ (директор клиники)
  • Подтверждение того, что поцелуи уменьшают аллергические кожные реакции

Премия за исследования восприятие 2016 г.

Премия по биологии 2017 года

  • Ёсидзава Кадзунори (доцент Университета Хоккайдо), Уэмура Ёситака (доцент Университета Кэйо)
  • Исследователи обнаружили, что самки насекомых, живущих в Бразилии, имеют гениталии, формой напоминающие мужские

Премия в области медицинского образования 2018 года

  • Хориути Акира (директор гастроэнтерологического центра больницы общего профиля Сёва Инан)
  • Подтверждение того, что проведение колоноскопии в положении сидя менее болезненно

Премия по химии 2019 года

  • Ватанабэ Сигэру (профессор Университета Мэйкай) и др.
  • Исследование количества слюны, выделяемой пятилетними детьми

Премия по акустике 2020 года

  • Нисимура Цуёси (доцент, Научно-исследовательский институт приматов, Киотский университет)
  • Выявил, что гелий делает издаваемые крокодилом звуки громче

Премия по динамике 2021 года

  • Мураками Хисаси (доцент Киотского технологического института), Нисинари Кацухиро (профессор Токийского университета), Нисияма Юдаи (преподаватель Технологического университета Нагаока)
  • Подтверждение опасности использования смартфона во время ходьбы

Премия по инженерным наукам 2022 года

  • Мацудзаки Хадзимэ (профессор Технологического института Тиба) и др.
  • Изучение того, сколько пальцев используют люди для поворота цилиндрической ручки

Премия по нутрициологии 2023 года

Премия по физиологии 2024 года

Премия по биологии 2025 года

  • Кодзима Томотака (исследователь Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований) и др.
  • Обнаружено, что полосы на шкуре скота уменьшают количество укусов насекомых

Примечание: должность и принадлежность к компании, исследовательскому заведению и т. п. указаны на момент присуждения премий, титулы опущены
Источник: Improbable Research и др.

Материалы

Фотография к заголовку: Лауреаты Шнобелевской (Игнобелевской) премии (в первом ряду слева направо): доцент Оиси Футо из Высшей школы сельскохозяйственных наук Киотского университета; научный сотрудник Кодзима Томотака из отдела исследований животноводства Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований и начальник отдела молочного хозяйства Центра животноводческой промышленности префектуры Айти Сато Сэй (Jiji Press)

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