日本各地普降历史罕见的暴雨，有关部门频频发出5级警报；四位日本科学家凭借睡眠研究和血友病治疗药物研发成果，获得医学领域最具权威性的美国拉斯克奖；亚运会在名古屋拉开帷幕，日本运动员发挥出色，11岁少年夺得电竞项目金牌，男子200米蛙泳创出世界新纪录……，请看2026年9月日本要闻回顾。

各地普降暴雨

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作为长期利率指标的国债利率一度达到3.005%，时隔约30年首次进入3%区间。

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将“擤鼻涕方法”用于空气动力学研究的旭川医科大学已故名誉教授海野德二，获得授予具有独创性和幽默性研究成果的搞笑诺贝尔医学奖。日本科学家已连续20年获得该奖。

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国民民主党举行党首选举，该党创始人玉木雄一郎第三次当选。他将未来三年的党首任期定位为“（夺取）政权准备期”。

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受秋季锋面雨等因素影响，以关东为中心的日本列岛广大地区普降历史罕见的暴雨，日本气象厅针对伊豆诸岛的东京都新岛村、大岛町和利岛村，发布了5级山体滑坡灾害特别警报。

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日本在野党联盟“中道改革联合”决定解体，其成员分为立宪民主党系和公明党系，后续将在众议院组建统一会派“中道”。

日本职业棒球合计最多安打记录保持者张本勋离世，享年86岁。他曾效力于东映、巨人、罗德等球队，被称为“安打制造机”。张本勋出生于广岛，5岁时遭遇原子弹爆炸，此后一直公开讲述这段经历，呼吁和平。

美国拉斯克奖揭晓。发现了助力失眠治疗药物研发关键物质的筑波大学教授柳泽正史，以及研发了血友病治疗药物的中外制药公司原高级顾问服部有宏、研究总部副部长北泽刚久、研究总部部长井川智之四人获奖。

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国立社会保障与人口问题研究所的出生动向基本调查显示，18到34岁未婚人群中，超过30%的人完全没有生育意愿。这是2002年启动相关统计以来，该比例首次突破30%关口。

日本数字厅发布消息称，可能有大约24万条政府职员等群体的个人信息发生泄露。政府核心政务网络遭到非法入侵。

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冲绳县知事选举举行投计票，新人古谢玄太（42岁）击败以谋求第三任期为目标的现任知事玉城丹尼（66岁），首次当选。

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中部电力发布消息称，关于滨冈核电站数据造假问题，总经理林欣吾和董事长胜野哲将在9月末引咎辞职。公司将撤回寻求重启核电站的审查申请。

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世界经济论坛发布了反映世界各国男女平等实现度的《性别差距指数》报告。日本位列145个国家中的第117位。去年为第118位。

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高市早苗首相成立第二次高市改造内阁。除了让多名重要阁僚留任外，还起用了曾涉及自民党派阀黑金问题的议员。

首相高市早苗等人在改造内阁成立后合影留念（2026年9月17日，ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

日本时隔32年再次举办亚运会

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日本银行召开金融政策决策会议，决定将政策利率从1.0%左右上调至1.25%左右。这是6月召开会议后，时隔3个月再次加息。

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第20届亚运会在名古屋市开幕。亚运会每四年举办一次，此次是继1958年东京亚运会和1994年广岛亚运会之后，时隔32年，日本第三次举办夏季亚运会。45个国家和地区的代表团，以及难民代表队参加了本届赛事。

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总务省公布的人口推算数据显示，日本65岁以上老年人同比增加2万人至3624万人，在总人口中的占比同比增加0.2个百分点至29.6%，创历史新高。

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今年第25号台风‌“杜鹃”掠过关东地区。千叶县、神奈川县多地接连发生山体滑坡等灾害。千叶县北部印旙沼堤防决堤，大范围区域发生内涝灾害。截至28日，已确认千叶县9人和神奈川县5人共计14人死亡，千叶县另有1人失踪。

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赴纽约出席联合国大会的日本首相高市早苗与美国总统特朗普举行会谈。双方就经济安全保障等涉华议题进行了磋商。同时，针对美国政府要求解散的国际刑事法院（ICC），高市表达了“日本一贯支持”的态度。

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17岁的大桥信以2分4秒83的世界新纪录夺得名古屋亚运会男子200米蛙泳冠军，此前他还夺得了100米蛙泳冠军。乒乓球男团在决胜局击败王者之师中国队，自1966年以来，时隔60年再次夺金。

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‌东京地方法院作出判决，认定《公职选举法》中禁止未满18岁人群参与选举活动的规定，违反了保障表现自由的日本宪法，同时驳回了前高中生等4名原告提出的损害赔偿请求。

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日本运动员代表团中年纪最小的11岁小学五年级学生栗原悠辉，夺得名古屋亚运会电竞项目《魔法气泡》的金牌。

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据悉，创作了《北国之恋》《前略，母亲大人》等诸多电视剧名作的剧作家仓本聪，已于18日因多脏器衰竭在北海道富良野市的家中离世，享年91岁。

东京大学选出该校研究生院综合文化研究科教授藤垣裕子担任新一任校长，任期从2007年4月1日起，为期6年。她将成为东京大学历史上首位女性校长。在本次选拔中，藤垣在教职员工的两轮意向投票中均位列第二，但评选监察会议结合面试结果等，最终做出了选定藤垣裕子出任校长的决定。

日本气象厅设在东京都千代田区北之丸公园内的“东京”观测点，从8月27日起记录到34天连续降水，创下1886年开始统计以来的历史新纪录。此前最长的是2019年6月27日至7月29日的连续33天记录。

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源自大阪大学的初创企业Cuorips（大阪市）发布消息称，已将通过iPS细胞制备的心肌细胞片移植到一位50多岁的重度心衰女性患者体内。这是全球首例将iPS细胞再生医疗产品用于人体移植。

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德仁天皇和皇后前往八代市、冰川町和宇城市，看望熊本地震灾民，并慰问了抗灾人员。

标题图片：在名古屋亚运会上，获得电竞项目《魔法气泡》冠军的栗原悠辉（左）、以创造世界新纪录的成绩夺得男子200米蛙泳冠军的大桥信（右上），时隔60年再次夺冠的乒乓球男团（右下，左起依次为筱冢大登、户上隼辅、松岛辉空、张本智和）（时事社）

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