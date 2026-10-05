شهدت اليابان خلال سبتمبر/أيلول 2026 مجموعة من الأحداث البارزة، تصدرتها الأضرار الناجمة عن الإعصار «دوجوان»، الذي تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات واسعة النطاق، ولا سيما في منطقة كانتو، إلى جانب انطلاق منافسات دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا، التي استضافتها اليابان للمرة الأولى منذ عقود.

ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا

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عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بلغ مستوى 3.000% في إحدى الفترات، وهو المستوى الأعلى له منذ ثلاثة عقود، وسط التكهنات المتزايدة بشأن اتجاه كل من اليابان والولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة.

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منح جائزة ”إيغ نوبل“ (Ig Nobel) في الطب للباحث ”أونو توكوجي“ تقديراً لدراسته التي تناولت الجوانب الديناميكية الهوائية لطريقة تنظيف الأنف. كان ”أونو“ أستاذاً فخرياً في جامعة أساهيكاوا الطبية قبل وفاته عام 2022، ويُعد هذا العام العشرين على التوالي الذي يفوز فيه باحث ياباني بهذه الجائزة الساخرة.

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فوز السياسي الياباني تاماكي يوتشيرو فاز بفترة ولاية ثالثة في قيادة حزب الشعب الديمقراطي الذي أسسه، معلنًا عزمه إعداد الحزب للوصول إلى السلطة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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موافقة مجلس مدينة يوكوهاما بالإجماع على استقالة العمدة ”ياماناكا تاكيهارو“، وذلك بعد أن أكد تحقيق قانوني أجرته جهة خارجية تورطه في ممارسات تنطوي على مضايقات في مكان العمل استهدفت مسؤولين كباراً. وكان ”ياماناكا“ قد قدم خطاب استقالته في 28 أغسطس، ثم أعلن لاحقاً عزمه خوض الانتخابات المقررة في 18 أكتوبر لاختيار عمدة جديد.

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أعلن ”تحالف الإصلاح الوسطي“ عن حل نفسه؛ حيث سيبقى عضو واحد لإتمام الإجراءات اللازمة، بينما يغادر الحزبُ الأعضاءُ المنتمون سابقاً إلى ”الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني“ وحزب ”كوميتو“، مع عزمهم تشكيل كتلة موحدة في مجلس النواب.

توفي نجم البيسبول ”إيساو هاريموتو“ عن عمر ناهز 86 عاماً. ولا يزال هاريموتو يحتفظ بالرقم القياسي لأكبر عدد من الضربات الناجحة (hits) في مسيرته المهنية بدوري البيسبول الياباني للمحترفين، كما عُرف بكونه داعية للسلام، حيث كان يشارك ذكرياته وتجربته في النجاة من القصف الذري لمدينة هيروشيما حين كان في الخامسة من عمره.

هاريموتو إيساو يتحدث مع سوزوكي إيشيرو في سياتل في أبريل/نيسان 2009. © جيجي برس.

يُعد البروفيسور ياناغيساوا ماساشي، من جامعة تسوكوبا، واحدًا من أربعة باحثين يابانيين فازوا بجائزة لاسكر. فقد اكتشف ياناغيساوا ببتيد «الأوريكسين» في الدماغ، مما أسهم في تطوير علاجات للأرق. كما كُرّم ثلاثة باحثين من شركة «تشوغاي» للأدوية تقديرًا لجهودهم في تطوير علاج لمرض الهيموفيليا.

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وكالة التحول الرقمي تعلن عن احتمال تسرب معلومات شخصية تتعلق بـ 240 ألفاً من المسؤولين الحكوميين والأفراد المرتبطين بهم، وذلك إثر وصول غير مصرح به إلى البيانات.

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فوز المرشح ”كوجا غينتا“ -الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى- على ”تاماكي ديني“ في انتخابات حاكم محافظة أوكيناوا. وكان ”تاماكي“ قد عارض نقل قاعدة ”فوتينما“ الجوية الأمريكية إلى منطقة ”هينوكو“ في مدينة ”ناغو“، في حين يؤيد ”كوجا“ -المدعوم من الحزب الليبرالي الديمقراطي- عملية النقل هذه.

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شركة ”تشوبو“ للطاقة الكهربائية تعلن أن الرئيس ”هاياشي كينغو“ ورئيس مجلس الإدارة ”كاتسونو ساتورو“ سيتنحيان عن منصبيهما في نهاية شهر سبتمبر، وذلك على خلفية فضيحة تتعلق بتزوير بيانات. كما سحبت الشركة طلبها لإعادة تشغيل مفاعلين في محطة ”هاماوكا“ للطاقة النووية بمحافظة شيزوكا.

15

صدور الأرقام الرسمية لأسعار الأراضي المرجعية في اليابان، حيث سجلت ارتفاعاً للعام الخامس على التوالي. وعلى مستوى البلاد، ارتفع متوسط ​​الأسعار بنسبة 1.0% للأراضي السكنية و2.9% للأراضي التجارية، وهي وتيرة نمو تماثل تقريباً تلك المسجلة في العام السابق.

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رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي تجري تعديلاً وزارياً، مع الإبقاء على معظم كبار الوزراء في مناصبهم. وشمل التعديل تعيين وزير من حزب ”إيشين نو كاي“ (حزب الابتكار الياباني) -الشريك الائتلافي للحزب الليبرالي الديمقراطي- للمرة الأولى. كما ضمت قائمة الوزراء الآخرين مشرعين تورطوا في فضيحة الصناديق السرية للحزب الليبرالي الديمقراطي.

رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي مع أعضاء حكومتها بعد التعديل الوزاري. (© زوما بريس واير عبر رويترز كونيكت)

18

بنك اليابان يقرر خلال اجتماع السياسة النقدية، رفع سعر الفائدة الرئيسي من 1.0% إلى 1.25%، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على آخر زيادة في أسعار الفائدة.

وفاة كوراموتو سوه -الذي اشتهر بكتابة سيناريوهات مسلسلات درامية تلفزيونية مثل ”كيتا نو كوني كارا“ (من أرض الشمال)- في منزله بمدينة فورانو في هوكايدو، وذلك إثر فشل متعدد الأعضاء عن عمر ناهز 91 عاماً.

كوراموتو سوه في أبريل/نيسان 2010. (© جيجي برس)

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انطلاق دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا. وتُعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها اليابان هذه الألعاب، بعد طوكيو عام 1958 وهيروشيما عام 1994. يشارك في الدورة رياضيون من 45 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى فريق يمثل اللاجئين.

الوفد الياباني المشارك في الألعاب الآسيوية خلال حفل الافتتاح في ملعب ”بالوما ميزوهو“ في ناغويا. ( © جيجي برس)

21

اقتارب الإعصار ”دوجوان“ من منطقة كانتو، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية في محافظتي تشيبا وكاناغاوا. وفي شمال تشيبا، تسبب انهيار في سد بحيرة ”إنبا“ في حدوث فيضانات واسعة النطاق. وحتى 28 سبتمبر/أيلول، تم تأكيد وفاة 14 شخصاً وفقدان شخص واحد.

انهيار سد بحيرة ”إنبا“ يؤدي إلى غمر ألواح الطاقة الشمسية بالمياه. صورة التقطت بواسطة طائرة بدون طيار ( © جيجي برس)

22

رئيسة الوزراء تاكايتشي تجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل القمة التي جمعت ترامب بالرئيس الصيني شي جينبينغ. وناقش الزعيمان قضايا تتعلق بالصين، بما في ذلك الأمن الاقتصادي. كما تطرقا إلى موضوع المحكمة الجنائية الدولية، التي أعربت اليابان عن دعمها لها بعد أن كانت هدفاً لانتقادات ترامب.

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السباح الواعد شين أوهـاشي (17 عاماً) يسجل رقماً قياسياً عالمياً في سباق 200 متر سباحة صدر للرجال، محققاً زمناً قدره 2:04.83 دقيقة خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا. وكان أوهـاشي قد فاز سابقاً بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر. كما فازت اليابان بأول ميدالية ذهبية لها في منافسات الفرق للرجال في تنس الطاولة منذ 60 عاماً، وذلك بعد تغلبها على الصين -القوة العظمى في هذه الرياضة- في المباراة النهائية. وفي 26 سبتمبر، فاز التلميذ في المرحلة الابتدائية ”كوريهارا يوكي“ (11 عاماً) بالميدالية الذهبية في الرياضات الإلكترونية عن لعبة الألغاز ”بويو بويو“ (Puyo Puyo).

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محكمة طوكيو الجزئية تقضي بعدم دستورية أحكام ”قانون انتخابات المناصب العامة“ التي تحظر على من هم دون سن الثامنة عشرة المشاركة في الحملات الانتخابية، معتبرةً أن هذا القيد لا يمكن اعتباره ضرورياً أو معقولاً. ومع ذلك، رفضت المحكمة مطالب المدعين الأربعة في القضية بالحصول على تعويضات من الدولة.

28

جامعة طوكيو تعلن عن اختيار البروفيسورة ”فوجيغاكي يوكو“ لتكون أول امرأة تتولى رئاسة الجامعة، ومن المقرر أن تبدأ فترة ولايتها التي تمتد لست سنوات في الأول من أبريل/ نيسان عام 2027.

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الإبلاغ عن هطول أمطار في محطة الرصد المركزية التابعة لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية في طوكيو، مما رفع سلسلة الأيام الممطرة المتتالية في العاصمة إلى رقم قياسي جديد بلغ 34 يومًا، أو أطول فترة هطول أمطار متواصلة منذ بدء جمع البيانات في عام 1886.

شركة ”كيوريبس“ (Cuorips) الناشئة -المرتبطة بجامعة أوساكا- تعلن عن نجاحها في زراعة صفائح من خلايا عضلة القلب (مُصنّعة من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات أو ما يُعرف بـ iPS) لمريضة في الخمسينيات من عمرها تعاني من قصور حاد في القلب؛ ويُعد هذا الإجراء أول علاج طبي في العالم يستخدم تقنية تجديدية معتمدة تعتمد على خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: من بين الفائزين اليابانيين بالميداليات الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية: ”كوريهارا يوكي“ -يساراً- في منافسات الرياضات الإلكترونية للعبة ”بويو بويو“؛ و”أوهاشي شين“ -أعلى اليمين- أثناء سباق السباحة لمسافة 200 متر صدر الذي حقق فيه رقماً قياسياً؛ وفريق تنس الطاولة الوطني -أسفل اليمين-. جميع الصور © جيجي برس)