Japón expandió su estado de emergencia por la COVID-19, los Juegos Olímpicos de Tokio concluyeron y comenzaron los Juegos Paralímpicos en agosto de 2021.

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El Gobierno expande el estado de emergencia por la COVID-19, en vigor en las prefecturas de Tokio y Okinawa, para incluir a las prefecturas de Kanagawa, Saitama, Chiba y Osaka hasta el 31 de agosto.

Kansai Electric Power Co. anuncia planes para reactivar el reactor número 1 de la central nuclear de Takahama, en la prefectura de Fukui, en junio de 2023 a pesar de que esta ha superado el límite de 40 años desde su puesta en funcionamiento.

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El ministro de Asuntos Externos Motegi Toshimitsu participa en una reunión online de ministros del exterior de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde promete suministrar más dosis de la vacuna contra el coronavirus a la región. En la Cumbre de Asia Oriental del 4 de agosto, en la que participaron a través de internet los miembros de la ASEAN y otros países invitados, Motegi expresó su apoyo a la designación de Erywan Yusof, de Brunei, como enviado especial para Myanmar.

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de Japón a 1 de enero de 2021 se redujo en 428.617 personas, o un 0,34 %, hasta los 123.842.701 habitantes. Es el duodécimo año consecutivo en el que se registra un declive demográfico. El número de residentes extranjeros se redujo por primera vez desde 2014 en 55.172 personas hasta los 2.811.543 residentes.

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Kawai Risako gana la medalla de oro olímpica en la competición femenina de lucha libre olímpica de 57 kg el día después de que su hermana Yukako consiguiese también el oro en la categoría de 62 kg.

Las hermanas Kawai Yukako (a la izquierda) y Risako con sus medallas de oro olímpicas en la prefectura de Chiba el 5 de agosto de 2021. (© Jiji)

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Hiroshima conmemora el 76.º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad con una ceremonia en el Parque Memorial de la Paz. El 9 de agosto, Nagasaki celebra una ceremonia en el aniversario del bombardeo atómico de su ciudad.

La cifra total de casos de la COVID-19 en Japón hasta la fecha supera el millón.

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Japón derrota a los Estados Unidos por 2-0 y gana la medalla de oro olímpica en béisbol.

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La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio se celebra sin espectadores. Japón finaliza con un récord de 58 medallas.

Fuegos artificiales durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio el 8 de agosto de 2021. (© Jiji)

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Se celebra en Tokio una ceremonia oficial para conmemorar el 76.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en la que participa un reducido número de personas debido a las medidas de prevención por la COVID-19.

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El Gobierno, el comité organizador, y otros grupos relevantes acuerdan que los Juegos Paralímpicos de Tokio se celebrarán sin espectadores.

La Oficina del Gabinete anuncia que el PIB desestacionalizado del segundo trimestre de 2021 aumentó un 0,3 %, un aumento del 1,3 % de forma anualizada. Esto supuso un regreso a la senda del crecimiento después del declive en el primer trimestre.

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Toyota anuncia que reducirá su producción global de vehículos en 360.000 en septiembre, es decir, un 40 % respecto a la producción anteriormente planeada. Los problemas en el suministro de partes procedentes de países como Vietnam o Malasia a causa de la pandemia contribuyeron en la toma de esta decisión.

La estrella del cine de acción Chiba Shin’ichi, conocido en el resto del mundo como Sonny Chiba, fallece a causa de una neumonía relacionada con la COVID-19 a la edad de 82 años.

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El Gobierno expande el estado de emergencia con la inclusión de las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kioto, Hyōgo y Fukuoka, y lo extiende hasta el 12 de septiembre.

El Banco Mizuho y Mizuho Trust & Banking sufren un fallo en su sistema que hace que los clientes no puedan hacer transferencias, depósitos o retiradas de efectivo temporalmente en las sucursales. Es el cuarto fallo de su sistema desde finales de febrero y se produce a pesar de que el grupo anunció en junio nuevas medidas para prevenir este tipo de problemas.

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El ministro de Asuntos Externos Motegi se reúne con el recién elegido presidente iraní Ebrahim Raisi en Teherán. Motegi insta a Raisi, conocido por su postura firme ante los Estados Unidos, a regresar a la negociaciones con los países occidentales sobre el acuerdo nuclear de 2015 después de que el diálogo quedase suspendido en junio.

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Comienzan los Juegos Paralímpicos de Tokio después de un año de aplazamiento debido a la pandemia de la COVID-19.

La llama paralímpica de Tokio el 24 de agosto de 2021. (© Jiji)

Nomura Satoru, líder del sindicato del crimen Kudōkai con sede en Kitakyūshū, es condenado a muerte por el Tribunal del Distrito de Fukuoka por su participación en cuatro agresiones, incluida una que terminó en asesinato.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia la retirada de 1,6 millones de dosis de la vacuna de Moderna contra la COVID-19 después de que hallasen objetos extraños en varios viales.

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El Gobierno expande el estado de emergencia para incluir a otras ocho prefecturas: Hokkaidō, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama y Hiroshima. Ahora son 21 las prefecturas afectadas por el estado de emergencia hasta el 12 de septiembre.

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El ministro de Defensa Nobuo Kishi ordena a las Fuerzas de Autodefensa que finalicen su misión de evacuación en Afganistán. Un ciudadano japonés y 14 afganos son transportados a Pakistán. Después de permanecer a la espera de órdenes en Pakistán, la unidad de las Fuerzas de Autodefensa regresa a Japón.

(Fotografía del encabezado: Satō Tomoki celebra su medalla de oro en los 400 metros T52 en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Tokio el 27 de agosto de 2021. © Jiji.)