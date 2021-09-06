توسيع نطاق حالة الطوارئ الخاصة بمواجهات تداعيات فيروس كورنا، واختتام فاعليات دورة ألعاب طوكيو الأولمبية، وبداية الألعاب البارالمبية. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أغسطس/ آب 2021.

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الحكومة توسع نطاق حالة الطوارئ الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا من محافظات طوكيو وأوكيناوا لتشمل كاناغاوا، سيتاما، تشيبا، وأوساكا حتى الحادي والثلاثين من أغسطس/ آب.

شركة كانساي للطاقة الكهربائية تُعلن عن خطط لإعادة تشغيل المفاعل رقم 1 في محطة تاكاهاما للطاقة النووية بمحافظة فوكوي في يونيو/ حزيران 2023، على الرغم من أنها تجاوزت الحد الأقصى لعمرها الافتراضي وهو 40 عامًا منذ بدء التشغيل.

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وزير الخارجية موتيغي توشيميتسو يشارك في اجتماع عبر الإنترنت لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، ويتعهد بتقديم المزيد من جرعات اللقاح لدول المنطقة. وفي قمة شرق آسيا التي عقدت في الرابع من أغسطس/ آب، وحضرها عبر الإنترنت أعضاء الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) والدول المدعوة الأخرى، أعرب موتيغي عن دعمه لتعيين إريوان يوسف من بروناي كمبعوثًا خاصًا إلى ميانمار.

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن عدد سكان اليابان، اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، انخفض بمقدار 428,617 أو 0,34٪، ليصل إلى 123,842,701، وذلك للعام الثاني عشر على التوالي من الانخفاض. وانخفض عدد المقيمين الأجانب لأول مرة منذ عام 2014 بمقدار 55,172 ليصل إلى 2,811,543.

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كاواي ريساكو تحصد الميدالية الذهبية الأولمبية في المصارعة الحرة للسيدات وزن 57 كيلوغراماً، في اليوم التالي لحصول شقيقتها يوكاكو على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 62 كيلوغراماً.

الأختان كاواي يوكاكو (على اليسار) وريساكو بعد حصولهما على الميداليتين الذهبيتين الأولمبيتين في المصارعة في محافظة تشيبا في الخامس من أغسطس/ آب 2021. (جيجي برس).

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هيروشيما تحيي ذكرى مرور 76 عامًا على القصف الذري للمدينة في مناسبة أقيمت في حديقة السلام التذكارية. وفي التاسع من أغسطس/ آب أحيت ناغازاكي هي الأخرى ذكرى قصفها.

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في اليابان حتى الآن إلى أكثر من مليون حالة.

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اليابان تهزم الولايات المتحدة 2-0 لتفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في البيسبول.

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إقامة الحفل الختامي لأولمبياد طوكيو بدون جمهور. هذا وقد أنهت اليابان الدورة بحصيلة قياسية بلغت 58 ميدالية.

الألعاب النارية في فاعليات الحفل الختامي لأولمبياد طوكيو في الثامن من أغسطس/ آب 2021 (جيجي برس).

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إقامة حفل رسمي في طوكيو للاحتفال بمرور 76 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية، مع تقليل عدد المشاركين كإجراء وقائي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

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الحكومة واللجنة المنظمة والأطراف المعنية الأخرى تتفق على إقامة دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو بدون جمهور.

مكتب مجلس الوزراء يعلن أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا في الربع الثاني من عام 2021 ارتفع بنسبة 0,3٪ ، بزيادة قدرها 1,3٪ على أساس سنوي، في عودة للنمو بعد التراجع في الربع الأول.

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شركة تويوتا تعلن أنها ستُخَفّض الإنتاج العالمي من السيارات بمقدار 360 ألفًا في سبتمبر/ أيلول، بانخفاض قدره 40٪ عن الإنتاج المخطط له. حيث ساهمت المشاكل المتعلقة بإمدادات قطع الغيار من دول مثل فيتنام وماليزيا وسط تفشي الوباء في اتخاذ القرار.

وقاة نجم الأكشن تشيبا شينئتشي، المعروف دوليًا باسم سوني تشيبا، بسبب الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا عن عمر يناهز 82 عامًا.

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الحكومة توسع من نطاق حالة الطوارئ بإضافة محافظات سبع وهي إيباراكي، توتشيغي، غونما، شيزؤكا، كيوتو، هيوغو وفوكوكا ، وتمددها حتى الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول.

مصرفي ميزوهو و ميزوهو ترست أند بانكينغ يعانيين من خلل في النظام يجعل من المستحيل مؤقتًا على العملاء إجراء عمليات تحويل للأموال أو الإيداع أو السحب في جميع الفروع المنتشرة باليابان. وهذا هو رابع خلل للنظام منذ نهاية فبراير/ شباط، ويأتي ذلك على الرغم من إعلان المصرف في يونيو/ حزيران عن إجراءات جديدة لمنع حدوث مثل هذه الأحداث.

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وزير الخارجية موتيغي يلتقي بالرئيس الإيراني المنتخب حديثاً إبراهيم رئيسي في طهران. ويحث رئيسي، المعروف بموقفه المتشدد تجاه الولايات المتحدة، على العودة إلى المفاوضات مع الدول الغربية بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 بعد تعليق المحادثات في يونيو حزيران الماضي.

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بداية دورة ألعاب طوكيو البارالمبية بعد تأجيل دام عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

الشعلة البارالمبية في طوكيو في الرابع والعشرين من أغسطس/ آب. (جيجي برس).

الحكم على نومورا ساتورو، زعيم منظمة كودوكاي الإجرامية بمقرها بكيتاكيوشو، بالإعدام في محكمة دائرة فوكوكا لتورطه في أربع اعتداءات، بما في ذلك جريمة قتل واحدة.

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وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تعلن تعليق 1,6 مليون جرعة من لقاح موديرنا بعد تقارير عن وجود مواد غريبة في قنينات اللقاح.

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الحكومة توسع من نطاق حالة الطوارئ لتشمل ثماني محافظات أخرى وهي: هوكايدو، مياغي، غيفو، آيتشي، ميه، شيغا، أوكاياما، وهيروشيما. وتوجد الآن 21 محافظة تخضع لحالة الطوارئ حتى الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول.

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وزير الدفاع كيشي نوبو يأمر قوات الدفاع الذاتي بإنهاء مهمة الإجلاء في أفغانستان. حيث تم نقل مواطنًا ياباني و 14 أفغانيًا إلى باكستان. وبعد أن بقيت على أهبة الاستعداد في باكستان، عادت عناصر قوات الدفاع الذاتي إلى اليابان.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: ساتو توموكي يحتفل بعد حصده الميدالية الذهبية في سباق T52 للكراسي المتحركة لمسافة 400 متر للرجال في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو في السابع والعشرين من أغسطس/ آب 2021. جيجي برس)