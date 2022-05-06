En abril de 2022 un barco turístico se hundió en la costa de Hokkaidō, el valor del yen cayó respecto al dólar y el lanzador Sasaki Rōki de los Chiba Lotte Marines hizo un partido perfecto. Estas fueron las noticias más destacadas del mes pasado.

1

El Banco de Japón publica su informe Tankan de marzo (encuesta trimestral de confianza empresarial). El índice de confianza empresarial cayó entre los grandes fabricantes y también entre las empresas no manufactureras, lo que rompió la racha de seis trimestres seguidos de mejora.

El Gobierno decide ayudar a los evacuados de Ucrania ofreciéndoles alojamiento temporal y ayuda económica para los gastos diarios y médicos.

4

La Bolsa de Tokio reorganiza la estructura de su mercado de cuatro a tres secciones: Principal, Estándar y Crecimiento. Es la primera reorganización de gran calado en los últimos 60 años.

5

Un grupo de 20 evacuados ucranianos llega al aeropuerto de Haneda después de viajar desde Varsovia, en Polonia, en un avión del Gobierno de Japón junto al ministro de Asuntos Exteriores Hayashi Yoshimasa, que se encontraba visitando el país.

7

Fujiko A. Fujio, uno de los integrantes del dúo de mangakas Fujiko Fujio, fallece a los 88 años. Fue conocido por obras como Ninja Hattori-kun, Kaibutsu-kun y Warau Sērusuman.

Fujiko A. Fujio el 18 de octubre de 2018. (© Jiji)

En coordinación con la Agencia Internacional de la Energía, el primer ministro Kishida Fumio anuncia la liberación de 15 millones de barriles de las reservas de petróleo de Japón. Es la mayor liberación de reservas del país y la primera de reservas estatales desde que comenzaran a ser almacenadas en 1978.

8

El primer ministro Kishida anuncia cinco nuevas sanciones económicas contra Rusia, entre ellas la eliminación gradual de las importaciones de carbón.

9

Se celebran en Tokio las charlas dos más dos entre Japón y Filipinas, en las que participan los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de cada país. Ambas partes acuerdan que la invasión de Ucrania es una grave violación del derecho internacional.

10

El lanzador Sasaki Rōki de los Chiba Lotte Marines hace un partido perfecto contra los Búfalos de Orix. Con 20 años y 5 meses, Sasaki es el jugador más joven en conseguir este logro que no se había visto en el béisbol profesional japonés en los últimos 28 años. Sasaki iguala un récord de eliminación de 19 bateadores durante un partido y alcanza una nueva meta de 13 strikeouts consecutivos.

12

El Banco de Japón publica un índice de precios de bienes corporativos de 112,0 en marzo, un 9,5 % más respecto al mismo mes de 2021. El alto precio del petróleo contribuyó a un importante aumento similar al récord registrado en febrero. Es el mayor valor registrado en este índice en los últimos 39 años.

13

El valor del yen cae y un dólar vale 126 yenes. Es el nivel más bajo en 20 años. El 20 de abril cae hasta los 129 yenes y el 28 de abril hasta los 130 después de que el Banco de Japón anunciara que mantendría su política de flexibilización cuantitativa.

14

El Tōhoku Shinkansen reanuda sus servicios entre la estación de Fukushima y la de Sendai 29 días después de que la ruta quedase cerrada debido a los daños provocados por un terremoto.

Trabajadores de JR East sujetan una pancarta que anuncia la reanudación completa de los servicios del Tōhoku Shinkansen el 14 de abril de 2022. (© Jiji)

18

Yoshinoya Holdings despide al ejecutivo de la cadena de restaurantes Yoshinoya, Itō Masaaki, el 18 de abril por una serie de comentarios denigrantes sobre las mujeres.

19

El Gobierno introduce su primera prohibición sobre la importación de artículos de Rusia que afecta a 38 productos, entre ellos madera y vodka.

20

El Ministerio de Finanzas publica las estadísticas preliminares de comercio del año fiscal 2021, que muestran un déficit de 5,4 billones de yenes. Esto llega después de un superávit comercial de 1,2 billones de yenes en el anterior año fiscal.

22

Los X Games son inaugurados en Chiba y se celebran hasta el 24 de abril. Es la primera vez que Japón acoge esta competición de deportes extremos. El medallista de oro japonés Horigome Yūto gana la competición de monopatinaje masculina en la modalidad street por segunda vez.

23

El Kazu 1, un barco turístico de 19 toneladas con 26 personas a bordo, incluidos algunos niños, que viajaba alrededor de la península de Shiretoko en Hokkaidō, avisa a la Guardia Costera de Japón de que se está hundiendo antes de perder el contacto con tierra. El 28 de abril las autoridades habían confirmado 14 fallecidos.

La Agencia de Pesca anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Rusia sobre la cuota de pesca de salmón y truchas en su zona económica exclusiva. La cuota de 2.050 toneladas es similar a la de 2021.

25

El ministro de Asuntos Exteriores Hayashi se reúne con una delegación enviada por el recién elegido presidente surcoreano Yoon Suk-yeol y liderada por Chung Jin-suk, el viceportavoz de la Asamblea Nacional, que afirma que los países cooperarán de forma más estrecha. La delegación también se reúne con el primer ministro Kishida el 27 de abril.

El ministro de Asuntos Exteriores Hayashi (segundo por la derecha) charla con una delegación de Corea del Sur el 25 de abril de 2022. (© Jiji)

26

Como parte de las medidas para hacer frente a la subida de los precios, el Gobierno anuncia un plan para dedicar 6,2 billones de yenes a subsidios, con un paquete económico de un valor total de 13,2 billones de yenes, incluidas las contribuciones del sector privado. El Gobierno aumentará los pagos a los distribuidores de gasolina para controlar los precios y extenderá el programa hasta el final de septiembre.

(Fotografía del encabezado: Sasaki Rōki de los Chiba Lotte Marines sujeta la pelota ganadora en su mano después de un partido perfecto en el Zozo Marine Stadium el 10 de abril de 2022. © Kyōdō.)