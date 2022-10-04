El funeral de Estado por el ex primer ministro Abe Shinzō fue una de las principales noticias durante el mes de septiembre de 2022 en Japón.

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El yen se deprecia hasta 140 respecto al dólar estadounidense en el mercado de divisas de Nueva York por primera vez desde 1998.

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Una niña de tres años fallece a causa de un golpe de calor después de ser olvidada en un autobús escolar durante cinco horas en el jardín de infancia Kawasaki en Makinohara, en la prefectura de Shizuoka.

6

Los fiscales de Tokio emiten una nueva orden de arresto contra el exejecutivo del comité organizador de los Juegos de Tokio 2020 Takahashi Haruyuki bajo la sospecha de que recibió sobornos de la editorial Kadokawa. Los fiscales también arrestan a dos antiguos altos cargo de Kadokawa por soborno. El 14 de septiembre detienen al presidente de la empresa, Kadokawa Tsuguhiko, sospechoso del mismo delito.

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El Gobierno relaja las medidas de control fronterizo impuestas a causa de la COVID-19 y aumenta el límite diario de personas que pueden ingresar en el país de 20.000 a 50.000. Asimismo, elimina el requisito de presentar una prueba PCR negativa 72 horas antes de volar hacia Japón y no exige que los grupos de turistas internacionales vayan acompañados de un guía.

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El Partido Liberal Democrático anuncia que 179 de sus diputados tienen algún tipo de vinculación con el grupo religioso conocido como la Iglesia de la Unificación.

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El Gobierno anuncia que ofrecerá una ayuda de 50.000 yenes a los hogares con bajos ingresos como medida para combatir el aumento de los precios.

11

El gobernador Tamaki Denny sale reelegido en las elecciones al gobierno de Okinawa concurriendo en una plataforma que se opone al traslado de la base aérea de Futenma, de los marines estadounidenses, de Ginowan al área costera de Henoko en Nago. Tamaki derrota a Sakima Atsushi, anterior alcalde de Ginowan, que está a favor del traslado.

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El Tokyo Game Show se celebra en el pabellón Makuhari Messe de la prefectura de Chiba y recibe a visitantes por primera vez desde 2019. Tiene lugar hasta el 18 de septiembre.

El Tokyo Game Show de 2022 se inauguró el 15 de septiembre de 2022. (© Jiji)

18

El tifón Nanmadol llega a la costa de la prefectura de Kagoshima. Varias zonas de Kyūshū, Shikoku y Chūgoku registran un récord de precipitaciones. Se confirman dos víctimas mortales en la prefectura de Miyazaki y 134 personas heridas entre Kantō y Kyūshū.

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones publica unas cifras preliminares que indican que la población de edad avanzada (de 65 años o más) aumentó respecto al año anterior en 60.000 personas hasta los 36.270.000, y representa el 29,1 % del total de la población. Ambas son nuevas cifras máximas históricas. Entre las personas de edad avanzada en Japón, el 25,1 % aún trabaja, un porcentaje que aumenta al 50,3 % para las personas de entre 65 y 69 años y supera por primera vez el 50 %.

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El emperador Naruhito y la emperatriz Masako asisten al funeral de la reina Isabel II en la abadía de Westminster en Londres.

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El índice de precios al consumo de agosto, publicado por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, aumenta un 2,8 % interanual hasta el 102,5. Este índice excluye los alimentos frescos, que están sujetos a mayores fluctuaciones de precios. Es el mayor aumento desde el incremento del 2,9 % registrado en octubre de 2014 debido a la subida del impuesto al consumo del 5 % al 8 % ese mismo año.

El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo anuncia el primer aumento general del precio del suelo desde 2019. El precio del suelo residencial aumenta un 0,1 %. Es el primer incremento desde 1992.

El primer ministro Kishida Fumio ofrece un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en el que condena la invasión rusa de Ucrania y pide una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU como parte de un fortalecimiento necesario de las funciones de este organismo.

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El Gobierno y el Banco de Japón intervienen en los mercados de divisas por primera vez desde 1998 comprando yenes y vendiendo dólares para frenar el debilitamiento acelerado del yen.

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El Nishi-Kyūshū Shinkansen comienza a circular entre Nagasaki y la estación de Takeo Onsen en la prefectura de Saga. Con un tramo de 66 kilómetros, es la más corta de todas las líneas de Shinkansen de Japón.

El tren Kamome de la línea Nishi-Kyūshū Shinkansen en la estación de Ureshino Onsen en la prefectura de Saga el 23 de septiembre de 2022. (© Jiji)

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El tifón Talas trae lluvias intensas a Japón y deja dos víctimas mortales en la prefectura de Shizuoka. Los cortes de electricidad afectan a 120.000 hogares en diez municipios.

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Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón. El proyectil cae aparentemente fuera de la Zona Económica Exclusiva de Japón. El régimen norcoreano lanza otros dos misiles el 28 de septiembre que también caen fuera de la ZEE de Japón, lo que hace que sean ya 20 el total de proyectiles que ha disparado en 2022.

27

El funeral de Estado en honor al ex primer ministro Abe Shinzō tiene lugar en el pabellón Nippon Budōkan de Tokio con la asistencia de 4.200 personas de dentro y fuera de Japón. Es el primer funeral de Estado que se celebra por un ex primer ministro desde el de Yoshida Shigeru, que tuvo lugar en 1967.

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El primer ministro Kishida completa su ronda de reuniones de “diplomacia fúnebre” con invitados al funeral de Estado del ex primer ministro Abe Shinzō. El líder japonés mantiene 38 encuentros con líderes y representantes de naciones extranjeras a lo largo de tres días.

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Los gobiernos de Japón y China conmemoran el 50.º aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con un intercambio de mensajes entre el primer ministro Kishida Fumio y el presidente chino Xi Jinping.

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El popular rakugoka (narrador de historias cómicas) San’yūtei Enraku VI fallece a la edad de 72 años.

El célebre cómico de rakugo San’yūtei Enraku VI fotografiado el 7 de julio de 2018. (© Jiji)

(Fotografía del encabezado: el funeral de Estado por el ex primer ministro Abe Shinzō en el Nippon Budōkan de Tokio el 27 de septiembre de 2022. © Jiji; pool photo.)